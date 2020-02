Volete un aspirapolvere senza fili? Eccone uno scontato di oltre il 50%

Si tratta di una scopa elettrica con aspirazione ciclonica, senza sacchetto, di facile svuotamento e dotata di accessori che la rendono completa e versatile.

È idonea per la pulizia di pavimenti, parquet, tappeti, persino del soffitto; raggiunge anche gli spazi più angusti. Gli accessori consentono di pulire anche poltrone e divani.

All’interno della confezione troverete:

La base di ricarica è predisposta per l'attacco al muro e offre due pratici inserti per le spazzole; la presa per l'alimentatore è situata nel pannello inferiore.

Il corpo motore presenta un ingresso diretto per l'alimentatore nonché dei contatti per la base di ricarica. L'accensione del mezzo avviene tramite un grilletto (non va tenuto premuto) posizionato lungo l'impugnatura, mentre la modalità turbo si attiva tramite l'interruttore posto dietro al vano motore.

Rowenta RH9057WO Air Force 360 è dotata di una batteria al litio da 21,9V che assicura un'autonomia di 30 minuti, ma che scende a 12 minuti in modalità boost.

Sul corpo motore troverete anche l'indicatore di carica. Per una ricarica completa sono necessarie 3 ore.

La vaschetta da 0,4L si collega al vano motore tramite un meccanismo ad incastro. Il filtro completo è costituito da una struttura in plastica forata e da un corpo in spugna. La pulizia di quest'ultimo, che spesso risulta seccante, è molto semplice e rapida.

Questo prodotto pesa solo 1,9 Kg; è pratico, maneggevole e potente.

La qualità costruttiva è buona, ma le plastiche sono un po' cheap.

Il punto di forza di questo prodotto è la potenza d'aspirazione, al punto che molti consumatori non sentono l'esigenza di affidarsi alla modalità Boost.

Il punto debole risiede nella rumorosità. Le spazzole rotanti sono utili per rimuovere lo sporco più ostinato ma producono troppo rumore. Se vivete in un condominio, potreste aver problemi con i vicini, e no, non stiamo scherzando.

Nel complesso, Rowenta RH9057WO Air Force 360 è un prodotto maneggevole e potente, e per 170 euro difficilmente troverete una scopa elettrica di pari prestazioni. Peccato per la rumorosità.