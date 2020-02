Rasoio Elettrico Philips Serie 9000 Wet & Dry con sistema Smart Clean a soli 170 euro!

Il rasoio Shaver 9000 vanta l'esclusiva tecnologia Contour Detect con cui rileva i contorni del viso e segue le linee del volto offrendo la massima precisione.

Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, per barba di 1-3 giorni e anche per peli in orizzontale e con lunghezze diverse. Le lame possono ruotare a 1900/2100/2300 RPM.

Le testine ContourDetect si muovono in 8 direzioni per catturare il 20% in più di peli, con ogni passata.

Sono disponibili 3 modalità per personalizzare la rasatura:

-Delicata, per una rasatura accurata su pelli sensibili.

-Normale, per una rasatura quotidiana precisa.

-Veloce, per una rasatura rapida quando vuoi risparmiare tempo.



Il sistema AquaTec Wet & Dry consente di radere in modo veloce e confortevole sia su pelle asciutta che su pelle bagnata (con gel o schiuma), e persino sotto la doccia.



La periferica Smart Clean, che funge anche da base di ricarica, può pulire, disinfettare e lubrificare il rasoio. Non dovrete far altro che inserire il dispositivo nell'apposito vano e selezionare il comando touch di cui necessitate. A seconda del numero di pulizie effettuate, dovrete cambiare la cartuccia di pulizia.

Sono disponibili 5 impostazioni di lunghezza per creare un effetto barba incolta, corta o perfettamente rifinita. Punte e pettini arrotondati sono progettati per prevenire le irritazioni.

Sul manico è incluso un intuitivo display che mostra:

- autonomia

- indicatore di pulizia

- indicatore di batteria scarica

- indicatore di sostituzione delle testine di rasatura

- indicatore del blocco da viaggio

L'autonomia è di 60 minuti,

in genere è necessario il 10% di carica per completare la rasatura.

È disponibile una ricarica rapida che fornisce abbastanza energia sufficiente per 1 rasatura. Questo modello, come tutte le soluzioni della serie 9000, è cordless.

Al termine della rasatura vi basterà smontare la struttura superiore e sciacquarla sotto l'acqua corrente.