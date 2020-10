Arvostelussa Sony HT-X8500 Soundbar

Laadukas mutta silti yksinkertainen 3D-soundbar-kaiutin tuntuu paperilla sulalta mahdottomuudelta. Joskus teknologian taioilla voi kuitenkin minimoida vähäisemmän laitemäärän. Erityisesti Dolby Atmosin immersiivinen äänimaisema pohjautuu tilan korkeuteen, mutta kuten tyyris edeltäjänsä HT-ZF9:kin, myös Sony HT-X8500 hyödyntää edistynyttä ääniprosessointia paikatakseen ylöspäin suunnattujen kaituinelementtien puutteen.

Toki mukana on muutamia moitteitakin, mutta joka tapauksessa noin 350 euron arvoinen HT-X8500 oli vuoden 2019 parhaiden soundbarien joukossa – ja on vielä 2020-luvullakin.

Muotoilu

HT-X8500 on yksiin kuoriin ahdettu äänentoistojärjestelmä. Mukana ei ole subwooferiin yhdistettäviä kaapeleita tai ylimääräisiä kaiuttumia. Lopputulos on itsenäinen soundbar-kaiutin, joka sopii käytännössä mihin tahansa.

Sisäänrakennettu bassokaiutin saattaa kuulostaa ensiajatuksena järkälemäiseltä paketilta, mutta todellisuudessa HT-X8500 on miellyttävän ohut. Sen 89 cm:n leveys tekee siitä sopivan kokoisen vermeen erityisesti 49-55-tuumaisten televisioiden oheen.

Siloiteltu ulkonäkö on viimeistelty tyylillä. Komea kaiutinsäleikkö kestää tarkastelun, eikä metallisenharmaata rei'itettyä loppuviimeistelyä voi kuin ylistää. Yläpuolella olevat painikkeet virralle, lähteen valinnalle, volyymille sekä bluetooth-paritukselle toimivat kosketuksella.

Liitettävyys on suhteellisen heikolla tolalla. Tarjolla on kaksi HDMI-paikkaa, joista toinen on eARC-ulostulo. Mukana on myös mahdollisuus optical audio -sisääntulolle mikäli ARC ei ole käytössä. 4K HDMI on taasen yhteensopiva Dolby Visionin, HDR10:n ja HLG:n kanssa.

Kaikkinensa HT-X8500:n kompaktiuden kanssa on helppo elää. Lattialle ei tarvitse sijoittaa ylimääräistä subwooferia, sillä kaksi eteenpäin suuntautuvaa bassoelementtiä piisaavat mainiosti. Suurimmaksi yllätykseksi jääkin ylöspäin suuntautuvien kaiutinelementtien puuttuminen, sillä ne ovat Dolby Atmos -äänimaailman luonnille tyypilliset kulmakivet. Lisäksi HDMI-paikkojen vähäisyys saattaa aiheuttaa omat tenkkapoonsa.

(Image credit: Sony)

Ominaisuudet

Sony on riisunut soundbaristaan monia perusominaisuuksia pitääkseen tuotantokustannukset ja sitä kautta hintalapun kohtuullisena. Esimerkiksi langaton Wi-Fi-yhteys sekä ruudulla näkyvä valikkorakenne jäävät haaveeksi. Käyttäjä saa tietonsa LED-valoista, jotka välkkyvät valintojen mukaisesti.

Soundbaria ohjataan sormella käytettävällä ohuella kaukosäätimellä, jossa on pienestä koosta huolimatta runsaasti painikkeita. Erityisesti esille nousevat alkuperäiset oletusääniasetusten vaihtoehdot sekä erilaiset prosessointitilat.

Yksinkertainen on kaunista ja helppokäyttöistä. Koska HT-X8500 ei perustu äänen kaikumiseen seiniä ja kattorakenteita pitkin, käyttöönotto onnistuu käytännössä vain kytkemässä laitteen television eteen. Minkäänlaista kalibrointia ei tarvita.

(Image credit: Sony)

Suorituskyky

Meillä oli omat epäilymme äänenlaadun suhteen, joten lopputulos onnistui yllättämään. Sonyn HT-X8500 tuottaa vakuuttavan elokuvamaisen audioelämyksen.

Laitteen valttikortti on Sonyn oma Vertical Sound Engine. Kun virtuaalisen tilaäänitekniikan yhdistää Domy Atmosin ja DTS:X:n tarjoamiin mahdollisuuksiin, lopputuloksesta huokuu kokonaisvaltaisuuden illuusio. Elokuvaa katsoessa todella tuntee etäisyydet ja korkeudet.

Kaiken lisäksi Vertical S ei ainoastaan toimi äänisignaalien kanssa, vaan se osaa skaalata niin stereoäänen kuin 5.1-lähteenkin onnistuneeksi tilaääneksi. Lopputulos on vakuuttava.

Suurin yllätys on kuitenkin sisäänrakennettu bassokaiutin. Koolla ei selvästikään ole väliä, sillä HT-X8500 jytisee paremmin kuin takaraivossa jyskyttävä päänsärky. Bassoääni yltää 50 Hz:iin asti, ja lopputulos on seismisyyden puutteesta huolimatta tasainen. Joillekin kahden eteenpäin suunnatun elementin balanssi voi tuntua hetkittäin turhankin valloittavalta, mutta yksittäiskohtausten aiheuttamista ongelmista ei parane liiaksi nipottaa.

(Image credit: Sony)

Kyseessä ei silti ole täydellinen soundbar. Sony kehuu HT-X8500:n äänentoiston vertautuvan Atmos 7.1.2-järjestelmiin, mutta siinä laite jää auttamatta vajaaksi.

HT-X8500 ei saa tuotettua 7.1.4-veroista ääntä kuuntelijan yläpuolelle, mutta siitä huolimatta äänimaisema tuntuu riittävän korkealta ja leveältä. Kunhan penkki on asetettu mukavasti huoneen parhaalle paikalle, ääni tuntuu todella viuhuvan katsojan molemmilta puolilta. Esimerkiksi Dolby Atmos -ääniraidalla varustettu Everest-blu-ray tarjoaa todella hyytävän kokemuksen. Kun myräkkä iskee, HT-X8500 tykittää jäistä tunnelmaa ympäri kehoa. Pelkästään katsomista varten on syytä laittaa lisäkerros vaatetta päälle.

Totuuden nimissä on todettava, että 3D-elokuvatilan ja Dolby True HD:n tai DTS-HD MA:n kaltaisten edistyneiden koodekkien välillä ei ole kummoistakaan eroa, kun ääniraita sujahtaa Sonyn Vertical Soundin läpi. Ja se ei ole moite ketään kohtaan, vaan ainoastaan ylistys Sonyn kehittämälle DSP-teknologialle.

Sonos Beam on hyvä vaihtoehto mikäli Dolby Atmos -tuki ei ole elintärkeä. (Image credit: Sonos)

Muita harkinnan arvoisia soundbareja

Mikäli Dolby Atmos ei ole välttämättömyys, erityisesti Sonos Beam on käypä vaihtoehto HT-X8500:lle. Se on kompakti sekä erittäin suorituskykyinen, joskin samalla se pääsee todella oikeuksiinsa vasta Sonosin langattomaan ja useamman huoneen kattavaan langattomaan yhteyteen liittyessä. Tällöin älykotia vahvistavat myös Amazon Alexa sekä Google Assistant.

Jos mielessä on taasen yksinomaan elokuvakäyttö, oivalliseksi vaihtoehdoksi voidaan nostaa 3.1-kanavainen Panasonic SC-HTB900. Se kykenee Sonyn HT-X8500:n tavoin käsittelemään Dolby Atmostia ja DTS:X:ää. Vastaavasti ylöspäin suunautuvien kaiutinelementtien puute paikataan prosessoinnilla. Panasonicin vaihtoehdossa subwoofer on erillinen yksikkönsä, mikä kuuluu parempana äänenlaatuna. Miinuspuolelle taas asettuu selvästi korkeampi hinta.

Yhteenveto

Dolby Atmos -yhteensopivat soundbarit kustantavat yleensä tuplahinnan, joten Sony HT-X8500 on hintalappunsa puolesta helposti suositeltavissa. Säästetyt eurot näkyvät liitännöissä sekä yleensä vakioiduissa ominaisuuksissa, mutta samalla äänenlaatu on yksinkertaisesti hämmästyttävän hyvällä tolalla. HT-X8500 on erityisen suositeltava vaihtoehto kotiteatterin äänenlaadusta kiinnostuneille, jotka eivät kuitenkaan halua tyhjentää kaikkia säästöjään kassapäätteen äärellä.