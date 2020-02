Arvostelussa Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Jos omistat hyvät vastamelukuulokkeet, ymmärrät nopeasti, kuinka suuri helpotus ne ovat päivittäisillä työmatkoilla tai rasittavilla lennoilla.

Vaikka lentokoneiden bisnesmiesten päässä näkyykin lähinnä Bosen ja Sonyn kuulokkeita, markkinoilla on myös monia muita kiinnostavia vaihtoehtoja, kuten audioalalla ikonisen maineen saavuttaneen Sennheiserin Momentum Wireless -vastamelukuulokkeet.

Ne ovat hieman monia kilpailijoitaan kalliimmat, mutta päätimme testata, onko niistä haastamaan muita huippuluureja.

Hinta ja saatavuus

Ensimmäinen huomiomme Sennheiser Momentum Wirelesseissa kiinnittyy niiden tyyriiseen hintaan. Vaikka brändi tunnetaankin laadukkaista audioratkaisuistaan, 399 euron pyyntihinta kolahtaa kovaa. Vastamelukuulokkeiden suosikkiparimme Sony WH-1000XM3 kun on alati tarjouksessa noin 279 euron hintaan – ja lähtöhinnaltaankin vain 349 euroa.

Yksi selitys korkeammalle hintapyynnölle saattaa olla kuulokkeisiin sisäänrakennettu Tile-paikannusteknologia, joka on ainutlaatuinen koko markkinoilla. Emme silti maksaisi ylimääräistä hintaa pelkästään siitä ilosta.

Kuulokkeet ovat saatavilla sekä mustina että valkoisina ja niitä myydään kaikilla suurimmilla suomalaisilla jälleenmyyjillä.

Muotoilu

Sennheiser Momentum Wirelessit erottuvat edukseen muiden kuulokkeiden joukosta tyylipuhtaan minimalistisella muotoilullaan.

Näkyvimpänä elementtinä on kuulokkeiden säädettävä panta, joka on rakennettu kahden helmiäispuhalletun teräsluiskan varaan. Ne loksautetaan sopivalle paikalleen Sennheiser-logoilla koristettujen nuppien avulla.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kuulokkeisiin jää myös näkyviä kaapeleita – toisin kuin Sonyn tai Bosen tapauksessa. Nämä ovat kuitenkin lähinnä makuasioita, sillä kaapelit vaikuttavat erittäin kestäviltä.

Korvakupit ja panta on valmistettu lampaannahasta, joten kuulokkeet eivät sovi käyttäjille, jotka välttävät eläinperäisten tuotteiden käyttämistä. Muuten kuulokkeet tuntuvat mukavilta päässä ja niitä on mukava käyttää pitkiäkin aikoja.

Kuulokkeita säilytetään suurikokoisessa mutta tyylikkäässä kankaisessa kuljetuskotelossa. Niitä ladataan USB-C-kaapelila (mukana tulee USB-C–USB-A-adapteri) ja audio kulkee luonnollisesti 3,5 mm:n kaapelia pitkin.

Uudet Momentum Wirelessit ovat luopuneet edeltäjiensä hankalista painikkeista ja poistaneet virtapainikkeen kokonaan. Kuulokkeet käynnistyvät sen sijaan automaattisesti, kun ne tunnistavat olevansa korviesi päällä.

Ominaisuus on hyödyllinen ja toimii pääasiassa hyvin. Toisinaan kuulokkeet kuitenkin katkaisivat musikin toiston tahattomasti, kun korjasimme niiden asentoa.

Kuulokkeissa on yhä myös fyysisiä painikkeita. Musiikin toistoa hallitaan monitoimipainikkeella, jonka yksi painallus pysäyttää tai toistaa kappaleen, kaksi painallusta hyppää seuraavaan kappaleeseen ja kolme puolestaan palaa edelliseen kappaleeseen.

Tarjolla on erilliset painikkeet myös ääniassistentille ja vastamelutoiminnon säätämiselle.

Ominaisuudet ja akunkesto

Kuulokkeiden erikoisin ominaisuus on niihin sisäänrakennettu Tile-paikannuslaite, jonka ansiosta hajamielisinkään ei pysty hukkaamaan niitä. Jos kuulokkeesi juotuvat siis teille tietämättömille, voit yksinkertaisesti avata Tile-sovelluksen ja kutsua niitä.

Ominaisuuden saa käyttöön lataamalla Tile-sovelluksen puhelimelleen ja luomalla palveluun uuden käyttäjän. Sen jälkeen voit yksinkertaisesti yhdistää kuulokkesi sovellukseen.

Testasimme toimintoa valitsemalla Find my Tile -vaihtoehdon sovelluksesta. Sen jälkeen kuulokkeet alkoivat väristä ja pitää merkkiääntä. Ääni myös voimistui sen mukaan, mitä pidempää kuulokkeita etsi. Ominaisuus toimi mielestämme juuri niin hyvin kuin sitä mainostettiin.

Kuulokkeiden älyominaisuudet eivät kuitenkaan jää pelkkään paikannukseen, vaan se tukee myös Siriä ja Google Assistanttia. Toiminto on kätevä tilanteissa, joissa älypuhelin on jäänyt kauemmas ja haluat esimerkiksi vaihtaa soittolistaa.

Sennheiser Momentum Wirelessien 17 tunnin akunkesto saattaa kuulostaa paljolta nappikuulokkeisiin verrattuna, mutta se on itse asiassa harmillisen lyhyt esimerkiksi Sony WH-1000XM3:n 30 tuntiin verrattuna. Kaiken lisäksi Sennheiserin kuulokkeet ovat kalliimmat kuin kilpailijansa.

Akunkesto on jopa selvästi lyhyempi kuin alkuperäisissä Momentum Wireless -kuulokkeissa, joissa virtaa riitti 22 tunniksi. Kuulokkeilla selviää silti helposti vaikkapa viikon työmatkoista. Bluetoothin yhdistäminen älypuhelimen ja kuulokkeiden välillä kävi nopeasti ja kivuttomasti.

Vastamelutoiminto

Sennheiser Momentum Wirelessissa on hyvä vastamelutoiminto, vaikka se ei ylläkään Sony WH-1000XM3:n tai Bose Noice Cancelling Headphones 700:n tasolle.

Sennheiserin oman Smart Control -sovelluksen kautta saa säädettyä vastamelutoiminnon tyyppiä ja tehokkuutta. Max-taso on loogisesti tehokkain ja esimerkiksi Anti-Wind-tila suodattaa tehokkaasti pois tuulen huminan, mutta päästää läpi enemmän muita ääniä.

Kuulokkeissa on myös Anti-Pressure-toiminto, joka vähentää vastamelukuulokkeille tyypillistä painetta. Ero ei ole mielestämme valtava, mutta jos korvasi ovat herkät paineelle, toiminnosta voi olla hyötyä.

Tarjolla on myös näppärä Transparent Hearing -tila, joka päästää läpi kaiken taustamelun tilanteissa, joissa sinun täytyy kuulla ympäristösi. Sen ansiosta kuulet puheäänen itse asiassa selkeämmin kuin poistamalla aktiivisen vastamelutoiminnon kokonaan pois päältä. Se on erityisen kätevä lentokoneessa, kun tilaat vaikkapa kahvia.

Äänenlaatu

42 mm:n elementeillä varustetut kuulokkeet pyrkivät tuottamaan mahdollisimman neutraalin soinnin, joka vastaisi alkuperäistä äänitettä.

Sennheiser Momentum Wirelessit tukevat Bluetooth 5.0:aa sekä aptX-, aptX Low Latency-, AAC- ja SBC-koodekkeja, joten yhteyden ei pitäisi katketa tai hidastella myöskään videoita katsellessa.

Aiemmin mainitsemassamme Smart Control -sovelluksessa saa asetettua myös haluamansa taajuuskorjaimen, jotta äänen saa räätälöityä juuri oman makunsa mukaan. Se on mukava lisävaihtoehto, mutta omasta mielestämme vakioasetukset toimivat kaikkein parhaiten.

Kun kuuntelimme Girl Rayn Stupid Thingsiä, yllätyimme kauniin luonnollisista vokaaleista, jotka toistuivat kristallinkirkkaina lämpimän pianon yllä. Pirskahtelevan korkeat taajuudet kimaltelivat upeasti kaiken huipulla.

Ryöppyävät bassolinjat kuuluivat koko ajan selkeästi taustalla, mutta eivät puskeneet tarpeettomasti muun musiikin yli.

Kuunnellessa Bon Iverin iMi:ä, huomasimme selvästi, kuinka monipuolisilta ja tasapainoisilta kuulokkeet kuulostavat. Sointuvat bassot uivat syvällä vehmaiden vokaalien taustalla ja konemaiset beatit kolisivat kahlitsemattomina avoimessa äänimaisemassa. Kaikki elementit erottuivat selvästi, vaikka vaskipuhaltimet yltyvätkin liki kakofonisiksi kappaleen huippukohdassa.

Yleisesti ottaen Sennheiser Momentum Wirelessit kykenevät toistamaan äänen tarkasti ja miellyttävän avoimesti, vaikka kappaleessa olisi useita eri tasoja.

Yhteenveto

Sennheiser Momentum Wireless (2019) onnistuu vakuuttamaan erityisesti äänenlaadullaan, sillä kuulokkeet ovat erottelevat ja toistavat musiikin miellyttävän avoimesti. Bassot soivat syvällä, keskitaajuudet ovat hyvin läsnä ja diskantit toistuvat heleinä. Äänen puolesta kuulokkeet nousevat mielestämme paalupaikalle yhdessä Sony WH-1000XM3:n kanssa.

Käyttäjän räätälöitävissä oleva vastamelutoiminto toimii ansiokkaasti, mutta ei yllä luokkansa johtavan Sonyn tasoon. Myös akunkesto jää selvästi edellä mainituista huippuluureista. Huomaatkin ehkä koko arvostelun suurimman teeman: Miksi valita Sennheiserit, kun Sony tarjoaa markkinoiden parhaat kuulokkeet halvemmalla?

Kuulokkeissa on toki sisäänrakennettu Tile-paikannuslaite, joka on hyödyllinen lisäominaisuus, mutta se on tuskin kuitenkaan kynnyskysymys kuulokkeita valitessa. Myös pelkistetyn teollinen muotoilu miellyttää varmasti monia käyttäjiä ja vaikuttaa eittämättä kestävältä.

Jos etsit laadukkaita vastamelukuulokkeita, suosittelemme joka tapauksessa vähintäänkin kokeilemaan Sennheiser Momentum Wirelesseja. Kuulokkeiden istuvuus vaihtelee täysin käyttäjän mukaan ja äänenlaatukin on osittain makuasia. Hyvässä tarjouksessa ne voivat olla aidosti kilpailukykyinen valinta markkinoiden parhaille vastamelukuulokkeille.