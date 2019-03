Arvostelussa Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A8 on oikeastaan joka tavalla pieni askel alaspäin Galaxy S9:stä – ja jopa Galaxy S8:sta, mutta siinä on silti monia lippulaivapuhelinten ydinominaisuuksia. Rahoillesi saat parempaa vastinetta muualta, mutta jos olet piinkova Samsungin fani, on laite varmasti mieleesi.

Samsungin A-sarjan puhelimet ovat vaihtoehto heille, jotka eivät halua tai pysty tarttumaan luksusluokan malleihin, kuten Samsung Galaxy S9:ään.

Suomessa A8:n saa tällä hetkellä (heinäkuussa 2018) hieman vajaan 400 euron hintaan. Samsungin omilla verkkosivuilla hinta on kalliimpi, 449 euroa. Ei se aivan halpa ole, mutta silti selkeästi edullisempi kuin Galaxy S9.

Kaiken kaikkiaan A8 on kelpo suorittaja. Mutta, ja tämä on merkittävä mutta: Jos et ole vakuuttunut haluavasi nimenomaan Samsungin, saat parempaa vastinetta rahoillesi valitsemalla puhelimen vaikkapa OnePlussalta, Honorilta tai Huaweilta.

Myös aiempi Samsungin lippulaiva on yhä mainio vaihtoehto. Koska puhelinten kehitys on hidastunut tietyillä avainalueilla, peittoaa Samsung Galaxy S8 A8:n kevyesti oikeastaan jokaisella osa-alueella. Samaan pystyy oikeastaan jopa Samsung Galaxy S7 Edge, jos et välitä vanhenevasta muotoilusta sekä 16:9-näytöstä.

Kaikesta tästä huolimatta Samsung Galaxy A8:ssa on paljon hyvää.

Pääominaisuudet

Kaksoisetukamera

Kirkas ja värikäs näyttö

Päädyt todennäköisesti Galaxy A8:aan jos haluat ehdottomasti uuden Samsung-puhelimen, mutta et halua käyttää laitteeseesi S9:n vaatimaa rahamäärää.

A8:n jokainen osa on vähän kehnompi, tai vähän vähemmän loistelias kuin Galaxy S9:ssä. Sen suoritin on tehottomampi, muotoilu vähemmän kurvikas, kameran linssi yksipuolisempi ja näyttö vähemmän terävä kuin lippulaivamallissa.

Pääkysymys kuitenkin kuuluu, kuinka paljon tätä eroa oikeasti noteeraat? Galaxy A8 ei pysty vastaamaan S9:n tekniikkaan paperilla, mutta monille peruskäyttäjille erot eivät pistä silmään siinä määrin kuin hintaero. A8 on kelpo puhelin, enemmänkin.

Missä A8 sitten häviää eniten S9:lle? Sen kaiuttimen sointi on heikompi, kameran hämäräkuvausominaisuudet selkeästi huonommat ja muotoilu melko tylsää. Muistin 32 gigatavun lähtötaso on aika kehno suoritus puhelimen hintaan nähden.

Vähemmän silmiinpistäviä eroja ovat tehottomampi kahdeksanytiminen Exynos 7885 -suoritin sekä näytön alempi resoluutio. Galaxy A8:n näyttö on "vain" Full HD, mutta näyttää silti terävältä, kirkkaalta ja värikylläiseltä.

Yhdessä asiassa A8 jopa voittaa valmistajan lippulaivan: Siinä on kaksoisetukamera, joka mahdollistaa omakuvat tyylikkäällä sumennusefektillä. Boke-efekti onnistuu toki yhdelläkin kameralla, mutta tuolloin lopputulos täytyy tuottaa keinotekoisesti.

Muotoilu

Lasinen takakuori ja metallinen runko

Vedenkestävä

Hienostelematon

Samsung Galaxy A8 on keskihintainen puhelin, joka olisi ominaisuuksiltaan voinut olla huippupuhelin, mikäli se olisi julkaistu noin vuotta aiemmin. Samsung on kuitenkin toiminut tavalliseen tapaansa ja tehnyt A-mallista tavanomaisemman näköisen, jotta A-sarja ei astele liian pahasti S-sarjan varpaille – eli jotta ero lippulaivaan näkyy ja tuntuu.

Molempien perustat ovat kuitenkin samat. Samsung Galaxy A8:ssa on lasinen taka- ja etukansi ja metalliset reunukset sivuilla.

Eli mitkä ovat erot S9:ään? Ässän lasit ovat pyöristettyjä molemmin puolin, A8:ssa vain takapuoli, ja sen etumus on vain "2.5D"-lasia. Joku saattaisi kutsua sitäkin pyöristetyksi, mutta todellisuudessa se ei sitä täysin ole.

Näytön ylä- ja alareunassa on hieman enemmän tyhjää tilaa, ja viimeistely on yksinkertainen. Puhelinta myydään mustana, harmaana sekä sinikultaisena. Värit ovat tavallisia eli niiden sävyt eivät esimerkiksi muutu valossa.

Hienostelua et tästä designista löydä.

Samsung Galaxy A8:n positiivinen puoli on sen IP68-vesitiiviysluokitus, jota ei kaikista saman hintaluokan laitteista löydy. IP68 tarkoittaa, että laitteen pitäisi kestää 1,5 metrin syvyydessä puoli tuntia. Uimareissulle puhelinta ei silti parane ottaa mukaan.

A8:n sormenjälkitunnistus on takana. Se on luotettava mutta ei nopein mahdollinen. Kotivalikkoon pääsy vie nipin napin alle sekunnin eli saman verran kuin Moto G6:lla mutta pitempään kuin Huawei P20 Pro:lla. Kyse on tosin vain sekunnin kymmenysten eroista.

Myös tallennustilassa on tehty kompromisseja. 32 gigaa ei ole kovin antelias määrä 400 euron puhelimelle, mutta ainakin tallennustila on laajennettavissa microSD-kortilla. SIM-korttipaikkoja on kaksi: Pääkortti menee sivulle, ja ylempänä on toinen luiska, jonne sujahtaa tarvittaessa toinen SIM- ja muistikortti.

Hämmästelemme, miksi korttipaikat ovat erillään. Ratkaisun taustalla on luultavasti tilankäyttö, sillä ylimääräiset kortit vievät kallisarvoista tilaa muilta komponenteilta. Onhan ratkaisussa kieltämättä tietty viisauskin: SIM-korttia voi vaihtaa niin, ettei puhelu vahingossakaan livahda sillä välin ohi korvien.

Samsung Galaxy A8:n muotoilu ei saa huokailemaan innosta, koska siitä uupuu S9:n kaltainen innovatiivisuus. Toisaalta kun puhelimen purkaa osiin, sen materiaalit ovat laadultaan aivan kilpailukykyisiä.

Se on myös miellyttävän kokoinen. A8:ssa on 5,6 tuuman näyttö mutta samalla erityispitkä 18.5:9-muotoilu, jolloin luuri ei karkaa tarpeettoman leveäksi.

Pohjassa on myös kuulokeliitäntä, ominaisuus, joka monesta kalliimmasta puhelinmallista tänä päivänä puuttuu.

Näyttö

Eloisa Super AMOLED -näyttö

5,6 tuumaa, 1 080 x 2 220

Samsung Galaxy A8 on hyvä muistuttaja OLED-näyttöjen voimasta. Kun 5,6-tuumaista käyttää oletusasetuksilla, on näyttö uskomattoman värikylläinen. Siihen eivät LCD-näytöt kykene.

Kaikkia moinen ei toki miellytä, eihän liian makea leivoskaan kaikille maistu. Onneksi tässäkin on mahdollisuus vaihtaa vähemmän siirappiseen näyttöväritykseen. Ne ovat paljon hillitympiä, nimiltään AMOLED photo, AMOLED cinema sekä Basic, eli samoja kuin kalleimmissa Samsungin malleissa.

Muutoinkin näyttö on mainio. Se on tarpeeksi kirkas YouTube-videoideen katseluun auringonpaisteessa, kontrasti on huikea ja terävyys erittäin hyvä.

Pikseleitä (1 080 x 2 220) siinä on paljon vähemmän kuin S9:ssä, mutta eron huomatakseen täytyy olla todella tarkkasilmäinen.

16:9-formaatin videoita katsellessa käyttäjä voi valita jättääkö sivuille pienet mustat alueet vai zoomaako hieman sisäänpäin, jolloin kuva täyttää koko näytön.