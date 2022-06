Arvostelussa Poco F4 GT

(opens in new tab)

Pika-arviossa Poco F4 GT

Poco G4 GT on valmistajan edistynein Android-pelipuhelin. Se sisältää monia lippulaivapuhelimille tyypillisiä piirteitä, kuten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -suorittimen, 12 Gt RAM-muistia, 120 Hz AMOLED-näytön sekä 120 watin pikalatauksen.

Kamera jää huippuominaisuuksien varjoon. Se riittää peruskäyttöön, mutta sen enempään siitä ei valitettavasti ole. Jäimme myös kaipaamaan microSD-paikkaa.

Sen sijaan pelikäyttöön tarkoitetut liipaisimet tekevät vaikutuksen. Magneettisen lukitussäätimen taakse piilotetut painikkeet parantavat etenkin kiihkeätempoisten räiskintäpelien parissa viihtyvien kokemusta merkittävästi. Painikkeille olisi toivonut enemmän käyttöä pelien ulkopuolellakin.

Akkukesto ajaa asian, sillä Poco F4 GT jaksaa lähes aina koko päivän. Ja jos tilanne näyttää tukalalta, huippunopea 120 watin pikalataus täyttää akun pullolleen vain hiukan yli vartissa.

Hinta ja saatavuus

Poco F4 GT julkistettiin 26. huhtikuuta 2022. Puhelin on saatavissa Suomessa kaikilta suurimmilta jälleenmyyjiltä 699 euron suositushintaan.

Puhelin on saatavana Suomessa kahdessa värissä, jotka ovat musta (Stealth Black) sekä keltainen (Cyber Yellow). Maailmalla on myynnissä myös hopeinen (Knight Silver) versio.

Suomessa on myynnissä ainoastaan 12/256 Gt versio. Ulkomailta on saatavissa edullisempi 8 Gt RAM-muistilla varustettu malli.

Muotoilu

Poco F4 GT:n selustan yksityiskohdat alleviivaavat pelikäyttöä. (Image credit: Future)

Poco F4 GT on 6,67-tuumaisen näyttönsä vuoksi varsin kookas puhelimen. Koko näkyy myös muissa mittaustuloksissa, sillä 8,5 mm paksuus sekä 210 gramman paino ovat verrattain merkittävät lukemat. Kaikkinensa puhelimen käyttö yhdellä kädellä on haastavaa. Onneksi tuntuma ei ole liukas, joten suojakotelo ei tältä osin ole pakollinen lisähankinta.

Valmistaja on onnistunut kutistamaan näyttöreunukset lähes olemattomiksi. Kookas AMOLED-näyttö varastaa huomion yläosan kamerareiästä huolimatta.

Pyöreät kulmat kaareutuvat kauttaaltaan tasapintaisiksi sivuiksi. Näytön ja reunukset välissä on ihan tuntuva pieni väli, joka hiukan rikkoo muutoin miellyttävää tuntumaa. Varsinaiseksi ongelmaksi tätä ei voi kutsua, mutta toivottavasti seuraavassa mallissa kompastuskivi saadaan väistettyä.

Puhelimen selustaa on koristettu varsin rohkeasti. Pinnassa on harmaita "vauhtiraitoja" erilaisissa muodoissa, jotka tuovat ulkonäköön vauhdikkuuden ja edistyneen tuntuman. Nämä tuntuvat luontevilta, sillä Poco F4 GT on tarkoitettu pelipuhelimeksi. Visuaalisten yksityiskohtien mielekkyys on vahvasti käyttäjästä riippuvaista. Jos etsit huomaamatonta puhelinta esimerkiksi työkäyttöön, saattavat ne olla liian huomiota herättäviä.

Puhelimen kyljessä on erilliset liipaisimet, jotka saa esiin tai piiloon. (Image credit: Future)

Puhelimen oikea sivusta on muotoilun kiinnostavinta antia. Perinteinen virtapainike sisältää sormenjälkitunnistimen, mutta ennen kaikkea sen molemmille puolille sijoitetut liipaisimet tekevät Poco F4 GT:stä erityisen. Lähtökohtaisesti piilotetut painikkeet saa kohotettua esille magneettilukituksen poistolla. Kun ne ottaa käyttöön, näppäimet kohoavat muusta pinnasta noin millimetrin verran. Ne reagoivat painalluksiin tarkasti eikä käytössä tuntunut epämieluisia tuntemuksia. Tosin magneettilukituksen avaus on hiukan heppoisen oloinen. Todellinen kestävyys paljastuu kuitenkin vasta pidemmän käytön päälle.

Ennen kuin ponnahduslaukaisimiksi nimetyt liipaisimet saa käyttöön, on niille määritettävä käyttötarkoitus. Tämä pohjautuu ruudun ikonien käyttämiseen, jolloin toisen painikkeen saa esimerkiksi ampumaan ja toisen vaihtamaan asetta. Tämä nopeuttaa toimintaa ja tarjoaa etenkin hektisissä peleissä ratkaisevalta vaikuttavan eron. Niiden ansiosta ei tarvitse peittää sormella näyttöä tiettyä ikonia etsiessä.

Laukaisimia voi käyttää myös peruskäytössä. Kumpaankin liipaisimeen saa sijoitettua pikakomennon niin pohjassa pitämiselle kuin tuplapainallukselle. Käytännölliset vaihtoehdot koskevat esimerkiksi videonauhoituksen aloittamista tai taskulampun avaamista. Valitettavasti mukana on kuitenkin todella erikoisia suunnittelupäätöksiä. Painikkeita ei voi esimerkiksi käyttää valokuvan ottamiseen, vaan se on tehtävä ruutua painamalla. Tämä voisi hyvin olla myöhemmin päivityksellä lisättävä kikka.

Poco F4 GT:ssä on neljä kaiutinta, sillä puhelimen kummastakin päässä sijaitseva sekä erilliset woofer- että diskanttielementit. Äänenvoimakkuuden saa hilattua erittäin kovaksi, minkä lisäksi äänimaiseman laajuus sekä äänen kirkkaus tekevät vaikutuksen. Aluksi volyymi tuntui jopa turhan kirkkaalta, kun ilmoitusten voimakkuus sai kirjoittamiseen keskittyneen poloisen arvostelijan pelästymään. Kaiuttimet saavat täten puhtaat paperit.

Puhelimen pohjassa on USB-C-latausportti. Vasempaan kylkeen on puolestaan sijoitettu SIM-kortin paikka sekä ylimääräinen mikrofoni. Jälkimmäinen on pelaajille tarkoitettu lisä, joka parantaa ryhmächattien äänenlaatua puhelimen ollessa vaaka-asennossa. Toki siitä on iloa tavallisissa puheluissakin.

Puhelimessa on kaksi paikkaa SIM-kortille. Ne mahdollistavat molempien samanaikaisen aktiivisuuden.

Sen sijaan 3,5mm kuulokeliitäntä sekä myyntipakettiin sisältyvät kuulokkeet jäävät haaveeksi. Mukana on kuitenkin USB-C-to-3,5mm-adapteri, joka mahdollistaa langallisten kuulokkeiden käyttämisen.

Puhelimen selustan tuntuma saa kiitosta, vaikka sormenjälkiä joutuu pyyhkimään tämän tästä. (Image credit: Future)

Selusta on valmistettu muovista. Olisimme toivoneet näkevämme metallisen tai lasisen pinnan, mutta lopputulos on silti tyylikäs. Sävyjä ja värejä käytetään dynaamisesti. Testiin saadut musta ja harmaa malli ovat varsin rauhallisia kokonaisuuksia, kun taas räväkkä keltainen kiinnostanee enemmän nuorempaa yleisöä.

Takaosan kahden ylimmän neljänneksen välissä on erillinen kosketusalue, johon saa kytkettyä omat pikakomennot. Takaisinnapautus-ominaisuus mahdollistaa tupla- ja triplapainallukset. Tätä voi käyttää esimerkiksi Google Assistant -virtuaaliavustajan aktivointiin tai kuvakaappauksen ottamiseen. Sen toimivuus tuotti kuitenkin arvostelujakson aikana hiukan epävarmuutta, eikä puhelimen aggressiivinen naputtelu jää muilta huomaamatta.

Kolmesta linssistä koostuva kameralohko nousee muun pinnan yläpuolelle varsin selvästi. Tämän vuoksi puhelin heiluu pöydällä ollessaan. Ongelman saa onneksi paikattua myyntipakettiin kuuluvalla silikonisella suojalla, mutta sen käytön ei tulisi olla pakotettua.

Suojus jättää muutoinkin toivomisenvaraa. Se tuntuu varsin heikkolaatuiselta ja nopeasti kellastuvalta. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä myyntipaketteihin kuuluvat lisät harvemmin loistavat laadullaan. Poco F4 GT on mikrofonien, liipaisimien ja muiden rohkeiden ratkaisujen takia kuitenkin hiukan hankalampi tapaus. Sopivia suojakuoria kun ei ihan jokaisesta pikkupuodista löydy, joten olisimme toivoneet parempaa suojusta suoraan myyntipakettiin.

Puhelimella ei ole lainkaan IP-luokitusta. Tämän vuoksi sen vesi- ja pölytiiviys jää kysymysmerkiksi.

Kokonaisuutena Poco F4 GT on tyylikäs puhelin, jonka persoonalliset yksityiskohdat erottavat sen kilpailijoista. IP68-luokituksen puuttuminen tuntuu kuitenkin lippulaivamallin kohdalla varsin isolta miinukselta. Tosin sama koskee myös Xiaomi 12 Pro -mallia.

Näyttö

Upea AMOLED-näyttö tekee viihdekäytöstä ilon silmälle. (Image credit: Future)

Poco F4 GT:n näyttö ei anna juurikaan aihetta uusille huomioille, sillä sama teknologia on käytössä samaan perheeseen kuuluvissa Xiaomi- ja Redmi-puhelimissa. Tästä huolimatta ruutu itsessään on upea, ja se sopii erinomaisesti niin peli- kuin multimediakäyttöön. 1 080 x 2 400 -tarkkuus riittää käytännössä mihin tahansa tarpeeseen, vaikka ison näyttökoon vuoksi pikselitiheys on hiukan vaatimaton 394 ppi. Arkikäytössä tätä ei onneksi huomaa.

Näyttö on varustettu 120 Hz virkistystaajuudella, joka varmistaa sulavan katselukokemuksen kaikissa tilanteissa. Akkukeston kannalta on hyvä huomata, että virkistystaajuutta säädellään dynaamisesti. Puhelin osaa siis nostaa tai laskea sitä tilanteen vaatimalle tasolle. Halutessaan kuvataajuuden saa lukittua manuaalisesti 60 tai 120 hertsiin.

OLED-paneeli tuo katsojan silmille erinomaisen kontrastin. Värit ovat oletuksena käytössä olevalla Eloisa-väriskeemalla jopa turhan korostetut. Testijakson aikana tykästyimme 'Alkuperäinen väri' -vaihtoehtoon, joka teki väreistä luonnollisempia. Kuten tästä kaikesta voi päätellä, värimaailmaa saa kustomoitua haluttuun suuntaan varsin monipuolisesti.

Sen sijaan kirkkautta voisi olla hiukan enemmän. Ruudun automaattinen kirkkaudensäätö tekee lukukokemuksesta hetkittäin turhan hankalaa, joten huomasimme näytön kirkkauden manuaalisen säätämisen olevan ehdottomasti paras valinta käyttökokemuksen kannalta.

Kaikkinensa OLED-näyttö on HDR10:n ansiosta erinomainen elokuvien ja tv-ohjelmien katselussa. Mikäli tykkäät katsoa puhelimen välityksellä Netflixiä tai muita suoratoistopalveluita, on Poco F4 GT mainio valinta.

Kamera

Kameralohkon vieressä oleva salama tuo tyylikkään yksityiskohdan. (Image credit: Future)

Kaikkien ylisanojen keskelle mahtuu mukaan yksi selkeä heikkous: kamera. Sony IMX686 -kennollinen 64 MP pääkamera on tyypillinen näky pelipuhelimissa, sillä esimerkiksi Asus ROG Phone 5 hyödyntää samaa kennoa. Se on laadullisesti keskitasoa, eivätkä ikuistetut kuvat saa hyppimään riemusta. Kamera ajaa siis asiansa, mutta parhaiden kamerapuhelimien listalle sillä ei ole asiaa.

Kuvien värimaailma on kohtuullisen tarkkaa ja yksityiskohtia taltioituu hyvin valaistuissa tiloissa napsittuihin potretteihin mukavasti. Vaikka 2x zoom ei ole häävi, riittää se sosiaalisen median kanavissa jaettaviin kuviin riittävän hyvin. Sen sijaan 2 MP makrokamera sekä 8 MP ultralaajakulmakamera saavat toivomaan rutkasti enemmän. Käytännössä ne jäävät käytössä taka-alalle.

Näytössä oleva kamerareikä on hyvin hillitty. (Image credit: Future)

Kuten kolikolla, myös Poco F4 GT:llä on myös voittava puoli. 20 MP etukamera osoittautui testijakson aikana erinomaiseksi niin valokuvauksen kuin videoidenkin saralla. Kontrasti ja yksityiskohdat tekevät vaikutuksen. Filttereillä ja muilla efekteillä saa vielä viimeisteltyä hiukan vajaaksi jäävän värimaailman kaivatulle tasolle.

Poco F4 GT mahdollistaa 4K/60fps-videokuvauksen sekä 720p-makrokuvauksen. Nauhoitusten laatu on varsin hyvää arjen käyttöön. Jos tavoitteena on kuitenkin taltioida ammattimaisempia pätkiä, kannattaa katse suunnata kalliimpiin huippupuhelimiin.

Kamerasovellus pursuaa erilaisia näppäriä työkaluja, jotka ovat tuttuja Xiaomin muista nykypuhelimista. Niin ikään Gallerian kuvankäsittelyyn tarkoitetut työkalut mahdollistavat sangen monipuolisen muokkaamisen.

Suorituskyky

Pelituotteille tyypilliset yksityiskohdat ovat mainion suorituskyvyn ansiosta hyvinkin perusteltuja. (Image credit: Future)

Kun puhelimessa on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -suoritin 12 Gt RAM-muistia, turhille saatesanoille ei ole pahemmin tarvetta. Vaikka kyseessä ei ole markkinoiden nopein puhelin, riittää laitteen suorituskyky käytännössä ihan mihin tahansa.

Erityisesti pelaajat pääsevät nostamaan grafiikka-asetukset hyvillä mielin tappiin. Järjestelmäpiirin nopeus sekä näytön virkistystaajuus tekevät pelihetkistä todella miellyttäviä.

Kehut eivät koske ainoastaan pelaamista. Poco F4 GT toimii ongelmitta myös tavallisessa arkikäytössä. Sovellukset avautuvat salamannopeasti eikä edes useamman applikaation samanaikainen päällä oleminen aiheuta päänvaivaa. Siirtymän ohjelmasta toiseen onnistuvat ilman minkäänlaista viivettä.

Testitulokset kertovat samansuuntaisia tarinoita. Poco F4 GT saalisti Geekbench 5:n piinapenkissä tulokset 3 453 (moniydin) ja 1 214 (yksi ydin).

Kuten monet Snapdragon 8 Gen 1 -puhelimien arvosteluita lukeneet tietävät, järjestelmäpiirillä on paha taipumus ylikuumentua. Poco F4 GT tekee onneksi sääntöön poikkeuksen. Puhelimessa on kaksiosainen höyrykammio, joka estää puhelimen lämpenemisen yli 40 asteeseen. Emme saaneet pelisessioiden aikana kännykkää kuumenemaan millään tavalla epämiellyttävään tai suorituskykyä hidastavaan lämpötilaan.

Puhelin tukee 5G-yhteyksiä.

Akkukesto

Puhelimen mukana tuleva USB-C-laturi ei ole tyypillisimmästä päästä. (Image credit: Future)

Poco F4 GT on akkukeston osalta hiukan mitäänsanomaton. Sen puhti riittää peruskäytössä helposti koko päivän. Aktiivisesti kännykkää käyttävien on kuitenkin syytä ladata puhelinta illalla hetken aikaa ennen päivän päättävää pelisessiota. Tämä juontaa juurensa varsin energiasyöppöön Snapdragon 8 Gen 1 -suorittimeen sekä "vain" 4 700 mAh akkuun.

Kun puhelin oli testijakson aikana käytössä aamukuudesta lähemmäs puoltayötä, oli laitteessa akkua jäljellä tyypillisesti 15-25 prosenttia. Tilanne kuitenkin vaihteli merkittävästi. Muutamana päivänä Poco F4 GT kaipasi käyttäjän tavoin pienen palautumishetken jo iltakahdeksan aikaan.

Akkukeston riittävyys on vahvasti sidoksissa pelaamiseen. Qualcommin lippulaivasuoritin on kerännyt kyseenalaista mainetta varsin paljon akkua kuluttavana järjestelmäpiirinä. Pelaajat joutuvat siis lataamaan luurinsa useammin kuin peruskäyttäjät, jotka pääsevät vaivatta iltaan asti. Tämä on hintaluokan huomioiden kunnioitettava suoritus.

Kun lataustarve viimein koittaa, tekee Poco F4 GT elämän hyvin helpoksi. Puhelimen myyntipakettiin sisältyy 120 W pikalaturi, joka täyttää puhelimen nollasta sataan vain 17 minuutissa. Mikäli pelaa samalla, kuluu aikaa hiukan vajaat 30 minuuttia. Yleensä tilanne ei kuitenkaan ole päässyt näin pahaksi, joten tällöin jo pelkkä 10 minuutin odottelu antaa helposti tarvittavan lisäpuhdin pitkäksikin venyvään yöhön.

Latauspiuha ansaitsee vielä lopuksi pienen lisämaininnan. Siinä missä lähes kaikki puhelimet tapaavat hyödyntää tylsähköä USB-C-kaapelia, Poco F4 GT:n mukana tulee L-muotoinen kaapeli. Sen ansiosta puhelinta on miellyttävä pitää kädessä myös pelatessa tai leffaa suoratoistaessa. Yksityiskohta on pieni ja monille turha, mutta tällaista käyttäjän huomioimista on helppo arvostaa.

Mukana ei ole langatonta tai käänteistä latausta.

Kannattaako Poco F4 GT ostaa?

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat erinomaisen hinta-laatusuhteen

Poco F4 GT on ominaisuuksiltaan huippuluokkaa. Sen näyttö, liipaisimet sekä mainio suorituskyky eivät onneksi näy hinnassa.

Pelaat puhelimellasi päivittäin

Mallissa on nopean suorituskyvyn sekä hyvän näytön lisäksi myös muita erityisesti pelaajille tarkoitettuja yksityiskohtia. Analogiset liipaisimet sekä L-muotoinen latauskaapeli ovat näppärä lisä pidempiin pelisessioihin.

Et jaksaisi odottaa akun täyttymistä

Myyntipakettiin sisältyvä 120 watin pikalaturi täyttää akun nollasta sataan vain 17 minuutissa. Ensihätään saa riittävästi apua vain muutamassa minuutissa, joten et joudu koskaan lähtemään kotoa ilman riittävää akkuvarausta.

Älä osta, jos...

Kuvaus on lähellä sydäntäsi

Poco F4 GT tarjoaa keskinkertaisen kamerakokonaisuuden. Pääkameran kanssa pärjää, mutta suuria riemunkiljahduksia ei ilmoille lennä.

Haluat hyvän akkukeston

Vaikka pikalataus täyttää akun hetkessä, 4 700 mAh akku kestää peruskäytössäkin vain päivän ajan. Aktiiviset räplääjät joutuvat latauspuuhiin jo päivällisen aikoihin.