Arvostelussa OnePlus Nord N10 5G

OnePlus N10 5G on hyvä keskihintainen puhelin, joka kuroo itselleen etumatkan kilpailijoihinsa nähden 90 Hz näytöllä, kameroillaan ja nopealla 30 W latauksella. Se on erinomainen edullinen vaihtoehto OnePlus-puhelinten pariin, joskaan se ei ole nopein, akkukestoltaan kestävin tai kuviltaan luokkansa parasta omassa hintapisteessä. Se on silti monipuolisen hyvä puhelin ja yksi markkinoiden edullisimmista 5G-malleista.

Pika-arvio

OnePlus Nord N10 5G on uusi tulokas keskihintaisten puhelinten joukkoon ja pyrkii erottumaan joukosta yhdellä erikoispiirteellään: olemalla edullisin 5G-puhelin.

Aiemmin tänä vuonna saimme jo OnePlus Nordin, jonka seuraajana N10 5G pyrkii tuomaan 5G:n vielä osuvampaan hintapisteeseen. Sitä varten OnePlus on joutunut tekemään joitain kompromisseja komponenttien osalta, mikä on johtanut myös aavistuksen heikompitehoiseen puhelimeen.

Tavalliset käyttäjät tuskin huomaavat näiden välillä eroja, ja N10 5G:ssä on itse asiassa jopa aavistuksen isommilla megapikseleillä varustetut kamerat. Sen selfie-kamera ei ole kuitenkaan ultralaajakulma. Mallia kannattaakin ajatella ennemmin suunnitellun hieman toisenlaista käyttötarkoitusta varten.

Siinä, missä Nord otti uudelleen paikkansa OnePlussan aiemmin hallitsemalla keskihintaisten puhelinten markkina-alueella, N10 5G on kohdistettu nimenomaan 5G-markkinoille. Vaikka kyseiset markkinat ovat vielä verrattain tuore kategoria, niissä on jo runsaasti kilpailua Motorola One 5G:n, Google Pixel 4a 5G:n ja muiden mallien myötä.

5G-teknologia on kuitenkin vielä kasvava ala, vaikka se on Suomessa jo levittynyt verrattain laajalle varsinkin isompien kaupunkien osalta. Siksi N10 5G:tä kannattaa toistaiseksi tarkastella ensisijaisesti vielä keskihintaisena puhelimena, jolloin sillä on edelleen kilpailijoihinsa nähden muutama kätevä ominaisuus, jotka se on saanut OnePlussan kalliimmilta lippulaivoilta.

Tärkein näistä on 90 Hz näyttö, joka tekee selailusta paljon sulavampaa ja käyttökokemuksesta muutenkin nautinnollisempaa. Siinä on lisäksi kohtuullisen hyvät kamerat, joista vastaa 64 megapikselin päälinssi, ultralaajakulma sekä makro.

6,5 tuuman LCD-näyttö toimii erinomaisesti elokuvien katseluun ja pelailuun, kun taas kaksi kaiutinta tarjoaa riittävän hyvän äänen musiikille. Puhelimessa on myös 3,5 mm kuulokeliitäntä. Snapdragon 690 -piirijärjestelmä sekä 6 Gt RAM-muisti eivät ole tässä hintaluokassa paras olemassa oleva yhdistelmä, mutta benchmark-tulosten ja omien testiemme perusteella N10 5G ei ole paljoa hitaampi kuin kilpailijansa. Lisäksi sen 128 Gt tallennustila on laajennettavissa.

Puhelimen 4 300 mAh akku ei sen sijaan ole suurin mahdollinen, ja esimerkiksi Motorola One 5G:ssä on 5 000 mAh akku. Sen sijaan N10 5G:n mukana tuleva 30 W -laturi lataa puhelimen puolilleen puolessa tunnissa, mikä on mielestämme isoa akkua parempi vaihtoehto.

Laadullisesti N10 5G tuntuu ja näyttää hyvältä. Sen sulavan muovisen selkämyksen ja etupuolen lasisen näytön väliin jää metallinen runko, joka saa mallin tuntumaan laadukkaammalta kuin esimerkiksi Pixel 4a 5G.

Kaikkinensa OnePlus N10 5G on kyvykäs keskihintainen puhelin, vaikka siinä ei olisi lainkaan 5G-liitettävyyttä. Valitettavasti sen pitkäikäisyyttä tiputtaa yhtiön päätös tukea puhelinta ainoastaan yhden käyttöjärjestelmäpäivityksen edestä. Toisin sanoen puhelin saapuu Android 10:n kera, eikä sitä tueta enää Android 11:n jälkeen, joten puhelinta ei voi käyttää vuosikausia.

OnePlus Nord N10 5G:llä on omat edut kilpailijoihin nähden, mutta jos kaipaat kuitenkin parempia kameroita ja yökuvausta, silloin suosittelemme Pixel 4a 5G:tä. Vastaavasti Motorola One 5G:ssä on parempi akku, ja iPhone SE (2020) on puolestaan ainoa vaihtoehtosi, jos haluat pysyä iOS-käyttöjärjestelmän parissa.

Hintaansa nähden N10 5G on silti erinomainen Android-puhelin, jossa on sulava näyttö ja loistava kamera päiväkuvaukseen.

Hinta ja julkaisupäivä

OnePlus Nord N10 5G:n hinta: 349 €

OnePlus Nord N10 5G julkaisupäivä: 13. marraskuuta

OnePlus Nord N10 5G julkistettiin 9. marraskuuta ja saapui myyntiin 13. marraskuuta. Suomessa sen suositushinnaksi annettiin 349 €.

Toisin sanoen Nord N10 5G on Suomessa 50 € edullisempi kuin OnePlus Nord, joka maksoi julkaisussa 399 €.

OnePlus Nord N10 5G:n tekniset tiedot Paino: 190 g

Koko: 163 x 74,7 x 8,95 mm

Näyttö: 6,49 tuumaa

Resoluutio: FHD+ (2 400 x 1 080)

Virkistystaajuus: 90 Hz

Pikselitiheys: 406 ppi

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 690

RAM: 6 Gt

Tallennuskapasiteetti: 128 Gt (laajennettavissa 512 Gt)

Takakamerat: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Etukamera: 16 MP

Akku: 4 300 mAh

Nord N10 5G saapuu myyntiin ainoastaan yhdenvärisenä, sinisenä (Midnight Ice), joka on tyylikkään hillitty. Nordin tai OnePlus 8T:n vihreään tykästyneet joutuvat tyytymään jompaan kumpaan näistä malleista.

Muotoilu

Ei lainkaan notifikaatiosäädintä, mutta mallissa on 3,5 mm kuulokeliitäntä

Laadukas lasiviimeistely takana ja edessä sekä metallinen runko

Mitat 163 x 74,7 x 8,95 mm ja painoa 190 g

OnePlus Nord N10 5G näyttää ja tuntuu kestävältä keskihintaiselta puhelimelta ja muistuttaa monin paikoin Nordia. Vaikka N10 5G on aavistuksen kookkaampi (tosin ainoastaan muutaman millimetrin), se on muutoin ulkoisesti lähes identtinen Nordin kanssa.

N10 5G:n vasemmassa laidassa on voluuminsäätö sekä virtanäppäin, mutta ei lainkaan notifikaatiosäädintä, joka löytyy lähes jokaisesta muusta OnePlus-puhelimesta. Puutos on harmillinen, mutta toisaalta sen poisto on pitänyt hinnan alhaisena.

Sen sijaan 5G:ssä on monille edelleen tärkeä 3,5 mm kuulokeliitäntä pohjassa, sekä USB-C-liitäntä. Omasta mielestämme kuulokeliitäntä on tässä hintaluokassa paljon tärkeämpi ominaisuus, sillä käytännössä kaikilla muillakin kilpailijoilla on vastaava omissa malleissaan.

N10 5G:ssä on lasinen etuosa, muovinen selkämys ja metallinen runko, jotka saavat mallin tuntumaan hintaansa laadukkaammalta puhelimelta. Se tuntuu sulavammalta kuin Google Pixel 4a 5G, jossa on polykarbonaatista valmistettu selkämys, eikä niin muoviselta kuin Motorola One 5G. Tässä hintaluokassa ei usein nähdä tämän parempia valmistusmateriaaleja.

Koonsa puolesta N10 5G on iso ja aavistuksen kilpailijoitaan painavampi. Mitat ovat tarkalleen 163 mm x 74,7 mm x 8,9 mm ja painoa puhelimelle kertyy 190 grammaa. Se on liian leveä yksikätiseen käyttöön, mutta se ei silti ole liian kömpelö käyttää. Lukitusnäppäimeen ja äänenvoimakkuuden yltää ongelmitta.

Puhelimen selässä on sormenjälkitunnistin, joka on helppo löytää katsomatta. Tunnistamista varten kannattaa kuitenkin pitää huoli, että koko sormi osuu tunnistimeen, sillä se ei lue järin hyvin vajaavaisia painalluksia. Se on silti tarkempi ja responsiivisempi kuin kalliimpien OnePlus-mallien näytössä oleva tunnistin.

Selkämyksessä oleva kamerajärjestelmä näyttää huomattavasti erilaisemmalta kuin Nordissa. Yhden rivin sijaan N10 5G:n kamerat on järjestelty suorakaiteeksi, joka muistuttaa enemmän OnePlus 8T:tä.

Näyttö

6,5 tuumaa, 20:9, Full HD+ -näyttö

90 Hz paneeli, mutta käyttää LCD-teknologiaa

OnePlus Nord N10 5G:ssä on 6,5 tuuman LCD-näyttö, joka sopii hyvin videoiden katseluun ja pelaamiseen. 20:9-suhteen näyttö tekee puhelimesta aavistuksen korkeamman kuin monista muista keskihintaisista malleista, mutta esimerkiksi Pixel 4a 5G:n 19,5:9-suhde poikkeaa leveydeltään vain aavistuksen tästä.

N10 5G:ssä on onneksi edeltäjänsä 90 Hz virkistystaajuus, mikä on merkittävä etu ihan päivittäisessäkin käytössä. Sen vuoksi selailu, pelaaminen ja videoiden katselu on paljon sulavampaa ja miellyttävämpää.

Puhelimen voi asettaa myös 60 Hz tilaan, mikä säästää akkua.

Full HD Plus -resoluutio (1 080 x 2 400) sekä LCD luovat yhdessä tasapainoisen kuvan, ja toisin kuin osa OLED-näytöistä, mustan taso säilyy paremmin ympäröivän värien keskuudessa luonnollisempana. Siinä ei ole kuitenkaan aivan samaa värikkyyttä, joihin OLED-näytöt yltävät.

Näyttö tukee kuitenkin HDR10 Plus -teknologiaa, mikä on harvinaisuus tässä hintaluokassa. Sen vuoksi näyttö on aavistuksen yksityiskohtaisempi kuin monet kilpailijansa.

Muutoin näyttö on litteä ja sen vasempaan ylänurkkaan on tehty reikä punch-hole-kameralle. Näytössä ei ole lainkaan sormenjälkitunnistinta, vaan se sijaitsee selkämyksessä. Puhelin tukee tosin kasvojentunnistusta, jos puhelimen avauksen haluaa vaihtaa siihen.

(Image credit: Future)

Kamera

4 takakameraa: pääkamera, ultralaajakulma, makro ja mustavalko

Yksi 16 MP etukamera

OnePlus Nord N10 5G saa mukaansa osan Nordissa olevista kameroista, mutta jättää jälkeensä toiset. Vaikka molemmissa malleissa on neljä linssiä, johon lukeutuu pääkameran lisäksi ultralaajakulma ja makro, niiden megapikselit eroavat toisistaan. Nordissa on lisäksi 2 megapikselin syvyyskamera, kun taas N10 5G:ssä on 2 megapikselin mustavalkolinssi.

Pääkamerana toimii 64 megapikselin f/1,79 linssi (0,7 µm pikselikoko), jossa on enemmän pikseleitä mutta pienempi pikselikoko kuin Nordin 48 megapikselin f/1,59 linssissä (0,8 µm pikselikoko).

Muutoin kamerat toimivat hyvin samalla tavalla, ja käyttäjällä on mahdollisuus kuvata joko 64 megapikselin laadulla tai 16 megapikselin laadulla HDR:n kera saadakseen parhaan mahdollisen värimaailman ja valaistuksen. Eroa tuskin huomaa päivään otetuissa kuvissa, joten kysymys on lähinnä kuvien koosta: 16 megapikselin kuva vei 9 megaa, kun taas sama kuva 64 megapikselisenä vei 22 megaa.

Laajakulmalinssinä toimii Nordista tuttu 8 megapikselin 119-asteinen ultralaajakulma, joka on kätevä vaihtoehto kuvaukseen silloin, kun kohteita on useampia. Lopputulos on huomattavasti utuisemmat kuvat kuin pääkameralla ottaessa, joten sitä ei kannata välttämättä käyttää kuin lähikuvaukseen.

Kahden megapikselin makrolinssi aktivoidaan asetusten kukkaa painamalla, ja tämä kamera toimii parhaiten nimenomaan todella läheltä otettuihin kuviin esimerkiksi kukista. Kameran oma suositus on 3-5 cm, mutta meillä oli vaikeuksia tarkentaa kohdetta tuolta etäisyydeltä.

Viimeisenä oleva 2 megapikselin f/2,4 mustavalkolinssi ottaa puolestaan nimensä mukaisesti mustavalkoisia kuvia. Sen lisäksi se toimii pääkamerana hämärissä olosuhteissa, jolloin se ottaa kohtuullisia kuvia, kunhan valoa saadaan edes hieman kameraan. Terävyyttä ja yksityiskohtia ei kannata kuitenkaan odottaa kohteilta, ellei valo paista niihin juuri suoraan.

Kokonaisuudesasaan N10 5G:llä saa otettua kohtuullisia, mutta harvoin kuvaajaa vakuuttavia valokuvia. Sillä on ongelmia tuottaa kunnollista syvyysvaikutelmaa kohteisiin, vaikka kuinka yrittäisi säätää kameran asetuksia. Kamerasta löytyy lisäksi muita kuvaustiloja, kuten hidastus, time-lapse, panoraama ja suhteellisen kattava Pro-tila, jossa asetuksia voi säätää itse tarkemmin.

Kamerassa ei ole sen sijaan lainkaan telelinssiä, joten zoomia varten se luottaa ainoastaan digitaaliseen zoomiin, joka jättää kuvat rakeisiksi. Digitaalinen zoom yltää 10-kertaiseksi saakka, mutta emme suosittele ylittämään 6-kertaista zoomia laadun takaamiseksi. Sen jälkeen kamera ilmeisesti jättää myös HDR:n pois kokonaan. Kamerat tukevat lisäksi 4K-videota 30 ruudun kuvataajuudella, sekä 240 ruudun kuvataajuutta 720p-resoluutiolla.

Nordin kahdesta etukamerasta (normaali ja ultralaajakulma) on myös luovuttu, minkä tilalla N10 5G:ssä on ainoastaan yksi 16 megapikselin selfie-kamera. Tavallisille käyttäjille se riittää vallan mainiosti, mutta isompaa kööriä kuvaan on vaikea mahduttaa.

Mallikuvia

Aluksi tavallinen vertailu pääkameran ja ultralaajakulman välillä, sekä digitaalinen zoom 5- ja 10-kertaisena.

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Pääkamera Kuva 2/4 (Image credit: Future) Ultralaajakulma Kuva 3/4 (Image credit: Future) Kuva 4/4 (Image credit: Future)

Seuraavaksi vertailuja pääkameran 16 ja 64 megapikselin välillä. Erot päivänvalossa eivät ole suuret. Mutta pienetkin erot valaisussa, kuten lehtien päälle laskeutuvat varjot, paljastavat HDR:n tuoman eron 16 megapikselin kuviin.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) 16 megapikselin pääkamera Kuva 2/2 (Image credit: Future) 64 megapikselin pääkamera

Makro- ja syvyystilalla otetut kuvat

Kuva 1/3 (Image credit: Future) Makro Kuva 2/3 (Image credit: Future) Syvyystila Kuva 3/3 (Image credit: Future) Ruokakuva

Lopuksi vielä vertailu yökuvauksessa Night Moden kera ja ilman, sekä muutama auringonlaskukuva.

Kuva 1/5 (Image credit: Future) Ilman Night Modea Kuva 2/5 (Image credit: Future) Night Moden kera Kuva 3/5 (Image credit: Future) Kuva 4/5 (Image credit: Future) Kuva 5/5 (Image credit: Future)

Suorituskyky

Snapdragon 690 -piirijärjestelmä, 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa

Kyvykäs suorituskyky vain pienin hidastuksin

OnePlus Nord N10 5G:ssä on kohtuulliset mutta ei täysin vakuuttavat komponentit: Snapdragon 690 -piirijärjestelmä, 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustila, joka on laajennettavissa microSD:llä jopa 512 Gt asti.

Nämä jäävät huomattavasti heikommiksi kuin Nordin Snapdragon 765 -piirisiru ja 8 Gt RAM-muisti. Tämän voisi kuvitella johtavan myös huonompaan suorituskykyyn, etenkin jos sitä verrataan Snapdragon 765 -piirisirulla varustettuun keskihintaiseen malliin, kuten Pixel 4a 5G:hen. Silti benchmark-tuloksissa N10 5G suoriutuu testeissä näitä puhelimia paremmin ja saa Geekbench 5 -tulokseksi 1 847 pistettä. Vastaavasti Pixel 4a 5G sai vastaavassa testissä 1 614 pistettä.

Nord sai puolestaan Geekbench 5 -testissä aavistuksen paremman testituloksen 1 877 pisteellä, mutta mallissa on myös tehokkaampi Snapdragon 765 -suoritin sekä 12 Gt RAM-muistia. Eroa ei siis ole niin paljoa, että N10 5G:n Snapdragon 690 haittaisi suorituskykyä.

Videoita katsellessa ja pelatessa Nord N10 5G:ssä ei ollut huomattavia hidastuksia. Se on yksi ensimmäisiä testaamiamme 5G-puhelimia, jotka pyörivät Snapdragon 690:n voimalla, ja se toiminut enimmän ajasta täysin moitteetta. Koimme kuitenkin muutamia notkahduksia sovelluksesta toiseen vaihtaessa, minkä vuoksi puhelin ei onnistu tarjoamaan täysin saumatonta käyttökokemusta.

Nord N10 5G on nimensä mukaisesti 5G-puhelin, joka tukee Suomessa käytettäviä 5G-verkkoja.

Puhelimessa on lisäksi suoriltaan Android 10, joka on hyvä käyttöjärjestelmä, mutta Android 11 julkaistiin jo muutamaa kuukautta aiemmin, joten kauppaan tuotava vanhemman käyttöjärjestelmän puhelin voi aiheuttaa hieman ärsytystä. Puhelimen voi tosin luonnollisesti päivittää uuteen Android 11:een itse.

Käyttökokemus on silti sulava OnePlussan oman OxygenOS 10,5 -järjestelmän kanssa, joka tarjoaa puhtaan Android-kokemuksen. Siinä on myös omat kustomoidut sovellukset sekä erillinen pelitila, joka antaa lisämehuja pelaamiseen ja hiljentää notifikaatiot.

Akkukesto

Kohtuullinen 4 300 mAh akku ja 30 W pikalataus

Nord N10 5G kestää päivän ja usein pidempäänkin

OnePlus Nord N10 5G:ssä on varsin kohtuullinen 4 300 mAh akku, joka on isompi kuin Nordissa oleva 4 115 mAh tai Pixel 4a 5G:n 3 885 mAh vastaava. Mutta muihin keskihintaisiin puhelimiin verrattuna se on pienempi, kuten Motorola One 5G:hen verrattaessa, jossa on 5 000 mAh akku.

Normaalissa käytössä, johon kuuluu muutaman tunnin edestä pelailua, videoiden katselua ja verkossa selaamista, N10 5G kestää kokonaisen päivän (ja todennäköisesti pidempäänkin) ennen latausta. Se jää silti kestoltaan OnePlus 8:n tai 8 Pron jalkoihin.

Onneksi Nord N10 5G saa kalliimmilta sisaruksiltaan lainaan WarpCharge 30T -pikalaturin, jonka avulla puhelimeen saa virtaa peräti 55 % puolessa tunnissa.

Tämä ei välttämättä yllä OnePlus 8T:n huikeaan 65 W pikalataukseen, mutta omassa hintaluokassaan 30 W pikalataus on merkittävästi parempi kuin monien kilpailijoidensa: esimerkiksi Motorola One 5G:ssä on vain 15 W lataus.

N10 5G ei tue kuitenkaan langatonta latausta, mutta tämän hintaluokan laitteissa se ei ole suuri uutinen.

Osta jos...

Haluat edullisen 5G-puhelimen

OnePlus N10 5G on monipuolinen ja edullinen vaihtoehto 5G-puhelinta etsiville.



Otat kuvia vain päiväsaikaan

OnePlus N10 5G:ssä on laajat kamerat ja kuvaustilat, mutta ne eivät yllä järin hyvään hämäräkuvaukseen. Päiväsaikaan kuvatessa ne ovat kuitenkin riittävät.

Haluat edullisesti 90 Hz näytön

OnePlus N10 5G:n yksi parhaista ominaisuuksista on sen sulava 90 Hz näyttö, jota ei yleensä löydy tämän hintaluokan laitteista.

Älä osta, jos...

Haluat parhaat mahdolliset kamerat tässä hintaluokassa

N10 5G:llä voi ottaa kohtuullisia kuvia, mutta Google Pixel 4a on paras vaihtoehto tässä hintaluokassa kameroiden osalta.

Haluat loistavat tekniset ominaisuudet

N10 5G:ssä on kohtuulliset komponentit, mutta ne eivät ole tämän hintaluokan parhaat. Muissa keskihintaisissa puhelimissa on jo Snapdragon 765 ja enemmän muistia kuin 6 Gt.