Arvostelussa OnePlus Buds Z

OnePlus päivittää yhtiön alkuperäiset täysin langattomat nappikuulokkeet uusiin OnePlus Buds Z:lla, jotka ovat erinomainen vaihtoehto edullisempaa kuuloketta etsiville. Niissä on kohtalainen ääni, hyvä akkukesto ja ne ovat mukavat päässä. Niiden puutteelliset painikkeet sekä heikohko basso saattavat työntää kuitenkin luotaan, mutta alle 60 € kuulokkeiksi nämä ovat käytännössä parhaat mahdolliset valinnat.

Pika-arvio

OnePlus Buds Z on OnePlussan toiset täysin langattomat nappikuulokkeet vuonna 2020. OnePlus Buds julkaistiin elokuussa 2020, ja Buds Z on yhtiön Bullets Wireless -sarjan lailla kyseisen mallin edullisempi vaihtoehto korville. Suomessa OnePlus Buds Z saapuikin myyntiin 59 € hintaan.

OnePlus Buds Z:ssa on Apple AirPodseja mukaileva korvansisäinen muotoilu, jonka myötä kuulokkeiden päät ovat vaihdettavissa. Lisäksi OneBuds Z kuulostaa paremmalta kuin kalliimmat OnePlus Budsit ja ne sopivat paremmin korviin ja soveltuvat siten paremmin pitkiin kuuntelusessioihin.

Kuulokkeiden ääni on hintaansa nähden hyvä. Äänimaailma ja äänten erottelu ovat kohtalaiset, mutta bassossa voisi olla enemmän potkua. Buds Z:n akkukesto on niin ikään kohtuullinen ja vastaa kilpailijoitaan noin neljän tunnin kuunteluajalla sekä pikalatausmahdollisuudella.

Lisäominaisuuksien osalta OnePlus Buds Z:ssa ei tarjoa kuitenkaan mitään ihmeellistä, ja kuulokkeissa olevat hipaisupainikkeet on rajattu ainoastaan tupla- ja pitkään painallukseen. Kuulokkeet tunnistavat kuitenkin, milloin ne ovat korvassa, ja niissä on IP55-luokitus, joka on tämän hintaluokan tuotteissa pienoinen harvinaisuus.

Hintaansa nähden OnePlus Buds Z onkin erinomainen vaihtoehto niille, jotka etsivät itselleen edullisempia nappikuulokkeita.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Buds Z julkaistiin Suomessa 4. marraskuuta hintaan 59 €. Kuulokkeita saa täällä ainoastaan valkoisena, mutta niistä on olemassa myös harmaa väri.

Muotoilu

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Buds Z:n sisältävä kotelo on tehty muovista, joka tuntuu laadullisesti hyvältä. Kotelon päälle on kaiverrettu OnePlussan logo ja edessä on LED-valo, joka kertoo nappikuulokkeiden akkutilanteen. Takaosasta löytyy puolestaan Type-C-liitäntä latausta ja liitäntää varten. Buds Z ei tue lainkaan langatonta latausta.

Kotelo on pinnoitettu kiiltävällä pinnalla, joka näyttää upealta mutta naarmuuntuu helposti. Kotelo itsessään pitää sisällään varsinaiset nappikuulokkeet, jotka kiinnittyy latauskoteloon magneettisesti. Kooltaan kokonaisuus on vaikuttavan pieni, joskin kannen avaaminen yhdellä kädellä ei ole järin helppoa. Painoa kotelolla on noin 40 grammaa.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nappikuulokkeet itsessään muistuttavat hieman AirPodseja ja niissä on pitkä varsi, joka jää roikkumaan ulos korvista päähän laittaessa. Ottaen huomioon Applen nappikuulokkeiden suosion, muotoilulle löytyy varmasti kysyntää, minkä lisäksi kuulokkeiden päät on vaihdettavissa parempaa sopivuutta varten. Myyntipakkauksen mukana tulee kahdet eri päät.

Muotoilultaan Buds Z:n napit muistuttavat hyvin paljon OnePlus Bullet Wireless 2:n vastaavia. Niiden varteen on sisäänrakennettu mikrofoni sekä siru, joka tunnistaa, onko nappikuulokkeet korvassa. Kuulokkeet painavat 4,3 grammaa.

Budz Z:n päissä on kosketuspainikkeet, jotka tukevat ainoastaan tuplapainallusta sekä pohjassa pitämistä.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Useat tässä hintaluokassa olevat täysin langattomat nappikuulokkeet kärsivät huonosta sopivuudesta korviin, mutta OnePlus Buds Z:ssa moista ongelmaa ei ole. Tosin sopivuus on luonnollisesti täysin subjektiivinen käsite, mutta silti Buds Z tuntuu mukavalta korvissa, eikä niiden käyttö pidemmissäkään sessioissa tunnu epämukavalta.

Kuulokkeissa on lisäksi IP55-luokitus, jota ei usein löydy tämän hintaluokan malleista. Siten ne sopivat erinomaisesti kuntoiluun ja jopa vesisateeseen.

OnePlus Buds Z:n muotoilu on kaiken kaikkiaan upea, ne sopivat hyvin korviin ja niitä on mukava pitää korvassa pitkiä aikoja. IP55-luokitus takaa myös turvallisen mielen ulkona ja kuntoillessa.

Ääni

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Vaikka OnePlus ei ole suoranaisesti ääneen erikoistunut yhtiö, se on onnistunut tuomaan markkinoille kohtuullisen laadukkaita audiotuotteita kuten OnePluss Bullet -sarjan langalliset ja langattomat mallit. Yhtiön ensimmäinen täysin langaton nappikuuloke ei kuitenkaan saavuttanut suurta suosiota käyttäjiltä, kiitos korkean hinnan ja ainoastaan keskinkertaisen äänen. OnePlus Buds Z pyrkii korjaamaan virheen ja suoriutuu siinä varsin hyvin.

OnePlus Buds Z:ssa on Bluetooth 5.0 sekä 10 mm dynaamiset kaiutinelementit, bassonvahvistus ja Dolby Atmos -tuki. Yhtiö on lisäksi kehittänyt äänenvaimennusalgoritmin, joka estää ulkopuolista melua muun muassa puheluiden aikana. Tuettujen formaattien osalta malli tukee SBC:tä ja HD-ääntä AAC-koodekin kautta. aptX HD:lle ei sen sijaan löydy tukea.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Buds Z:n liittäminen haluttuun laitteeseen on helppoa, sillä välittömästi kuulokkeiden poistuttua latauskotelosta Android-laite tunnistaa ja kysyy, haluaako käyttäjä liittää nappikuulokkeet kyseiseen laitteeseen. iOS-laitteiden sekä vanhempien Android-mallien kohdalla paritus on tehtävä manuaalisesti. Google Fast Pair- sekä OnePlus Quick Pair -ominaisuus takaa kuitenkin sen, että parituksen pitäisi onnistua suurimman osan mallien kanssa.

Kuulokkeiden liitettävyys sekä kantomatka ovat niin ikään erinomaiset. Testeissämme liitimme sen muun muassa OnePlussan, Samsungin, Xiaomin ja Realmen puhelimiin ilman minkäänlaisia ongelmia tai signaalin kadotusta. Kantama on noin 10 metriä, joka on jokseenkin standardi kuulokkeissa. Signaali ei myöskään katkea viereiseen huoneeseen siirtyessä, mutta kolmannen huoneen kohdalla ääni alkaa pätkiä.

Äänentoistoltaan OnePlus Budz Z keskittyy spektrin alapäähän ja diskanttiin. Äänimaailma onkin hintaisekseen tuotteeksi hyvä, minkä lisäksi myös eri instrumenttien erottelykyky on kohtuullinen. Ainoa puute kuulokkeissa tulee vaimeasta bassosta, mutta kokonaisuus jää silti paremmalle puolelle.

Mikrofoni ja ominaisuudet

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Molemmissa nappikuulokkeissa on oma mikrofoni, joka on on puheluissa yllättävän laadukas. Vastaanottajat eivät valittaneet kertaakaan äänenlaadusta, ja ääneni kuului heille selkeästi. Yhtiön äänenvaimennusalgoritmi ajaa niin ikään asiansa poistaessa mahdollista taustahälyä ainakin sisätiloissa käyttäessä.

Ulkona mikrofonit eivät onnistuneet aina lähettämään puhettani selkeästi ilman häiriötä, minkä lisäksi puheluissa joutui puhumaan keskimääräistä kovemmalla äänellä.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Buds Z ei tarjoa kummemmin ominaisuuksia, jos sitä vertailee kilpailijoihinsa. Ensinnäkin se tukee ainoastaan kahta toimintoa: tuplapainallusta ja pohjassa pitoa. Näistä jälkimmäistä ei voi lainkaan edes vaihtaa, vaan sillä vaihdetaan kahden eri paritetun laitteen välillä. Tuplapainalluksen voi ohjelmoida sen sijaan soitto- ja pysäytyspainikkeeksi, kappaleiden vaihtoon tai virtuaalisen avustajan käynnistämiseksi. Sen sijaan äänenvoimakkuuta ei voi lainkaan säätää kuulokkeista, vaan se täytyy tehdä paritetun laitteen kautta.

Tuplapainallukset kustomointi on sen sijaan rajoitettu ainoastaan OnePlus-käyttäjille, joskin HeyMelody-sovelluksella myös muiden laitteiden käyttäjät voivat muokata toimintoa.

Kuulokkeet tukevat lisäksi erillistä pelitilaa, joka käynnistyy OnePlus-laitteilla automaattisesti Fnatic-tilassa. Tällöin viive nousee 103 ms, joka ei ole paras mahdollinen mutta ei kuitenkaan huolestuttava. OnePlus Nordilla tai OnePlus 8T:llä ei ollut havaittavissa äänen suhteen viivettä, mutta muilla laitteilla viive on paljon selkeämpi, emmekä siten suosittele välttämättä näiden kuulokkeiden käyttöä pelaamiseen.

Akkukesto

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus väittää Buds Z:n akun kestävän viisi tuntia yhtäjaksoista musiikin kuuntelua ja kaikkinensa 20 tuntia latauskotelon kera. Kotelossa on sisällä 450 mAh akku. Omissa testeissämme Buds Z kesti täydellä äänenvoimakkuudella sen sijaan 3 tuntia ja 30 minuuttia, ja noin 70-80 % äänenvoimakkuudella yli neljä tuntia. Onneksi pikalatauksella saa kymmenessä minuutissa kuulokkeisiin lisävirtaa 1,5 tunniksi.

Kaikkinensa latauskotelon kera akku kesti testeissämme noin 16-17 tuntia.

Latausta varten kotelon selkämyksessä on Type-C-liitäntä. Kotelon lataus täyteen kestää noin tunnin.

Yhteenveto

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Osta jos...

Etsit edullista nappikuuloketta OnePlus Buds Z ovat hintaansa nähden erinomaiset täysin langattomat nappikuulokkeet, jotka tarjoavat mukavan pidon, hyvän äänen ja kohtuullisen akkukeston.

Haluat korviin hyvin sopivat kuulokkeet Monet täysin langattomat nappikuulokkeet eivät sovi korviin hyvin ja ne tuntuvat pidemmässä käytössä epämukavilta. OnePlus Buds Z on sen sijaan tässä hintaluokassa yhdet mukavimmista malleista korvissa.

Etsit nappikuulokkeita ulko- ja treenikäyttöön OnePlus Buds Z:ssa on IP55-luokitus, joten ne kestävät sadetta ja pölyä. Siten kuulokkeet sopivat etenkin paljon urheileville ja ulkona liikkuville.

Älä osta, jos...

Haluat pelata pelejä Alhaisen viiveen tilaa tuetaan ainoastaan OnePlus-laitteissa, joten kaikille muilla laitteilla nämä eivät sovellu pelikäyttöön.

Haluat tuhdimman basson OneBuds Z:ssa on kyllä bassoa, mutta mojovaa potkua odottavat joutuvat pettymään.