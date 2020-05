Arvostelussa Motorola Moto G8 Power

Motorola Moto G8 Power on onnistunut kokonaisuus, jonka heikkoutena ovat lähinnä 5 GHz:n yhteyden puute ja heikot kamerat. Se on joka tapauksessa hyvä valinta käyttäjälle, joka etsii mahdollisimman hyvää akunkestoa.

Jokaisella käyttäjällä on erilaisia vaatimuksia uudelle puhelimelleen, mutta lähes kaikki kaipaavat laitteelta hyvää akunkestoa. Motorola on pyrkinyt vastaamaan tähän toiveeseen tuomalla markkinoille erityisesti akunkestoon panostavan mallin. Moto G8 Powerissa on suuri 5 000 mAh:n akku, vaikka puhelimen hintalappu on vain 229 euroa.

Puhelimeen on ynnätty mukaan myös viime vuoden G7 Poweria suurempi ja tarkempi Full HD -näyttö sekä peräti neljä takakameraa. Onko Motorola siis onnistunut luomaan entistä paremman puhelimen peruskäyttäjille?

Näyttö ja muotoilu

Motorola Moto G8 Powerin muotoilu on tuotu edellismallia lähemmäs nykypäivää. Näytön ylä- ja alareunat ovat melko huomaamattomat, ja vasemmassa ylänurkassa on moderni kamerareikä.

Kun puhelimen ottaa käteen ensimmäisen kerran, huomaa välittömästi sen painon ja paksuuden. Vaikka sen 196 gramman paino ei olekaan poikkeuksellisen suuri isoimpiin lippulaivoihin verrattuna, se on silti kokoonsa nähden melko painava. Paksuus ja paino johtuvat pääasiassa suuresta akusta, mutta molempiin tottuu nopeasti, eikä puhelin tunnu taskussa mitenkään epätavallisen suurelta. Moto G8 Powerin tarkat mitat ovat 156 x 75,8 x 9,6 mm:ä.

Puhelimen kääntöpuolella on neljä takakameraa ja Motorolan logoon integroitu sormenjälkitunnistin. Se ei ole markkinoiden nopein, mutta toimi tarkasti. Laitteen pohjassa on USB-C-latausliitäntä.

Näyttönä toimii 6,4-tuumainen LCD-paneeli 1 080 x 2 300 -resoluutiolla. Se ei ole yhtä eloisa ja värikäs kuin kalliimmissa kilpailijoissa, mutta on hintaansa nähden hyvällä tasolla.

Kamerat

Moto G8 Powerissa monipuolinen neloiskamera, joka koostu 16 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin telefotokamerasta (2-kertainen optinen zoomi), 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin makrokamerasta. Etupuolella on puolestaan 16 megapikselin kamera. Kamerakattaus kuulostaa paperilla suorastaan liian hyvältä ollakseen totta tässä hintaluokassa.

Huomasimme kuitenkin nopeasti, ettei mikään edellä mainituista viidestä kamerasta pärjää esimerkiksi hämärässä valaistuksessa. Zoomilinssissä ei ole myöskään optista kuvanvakautusta, joten jo pienetkin tärähdykset pilasivat helposti zoomatut kuvat.

Makro- ja ultralaajakulmakamera saivat kuitenkin aikaan selvästi parempia lopputuloksia. Erityisesti kirkkaassa päivänvalossa otetut laajakulmaotokset näyttivät hyviltä. Vaikka kennossa voisikin olla mieluummin 16 megapikseliä 8 sijaan, et todennäköisesti juuri huomaa eroa Instagram- tai Facebook-kuvissa.

2 megapikselin makrokamera on mukava lisä, joka toimii paremmin kuin monella kilpailijalla. Erityisesti automaattitarkennus on hyödyllinen ominaisuus, sillä et joudu siirtämään puhelintasi millimetrien tarkkuudella saadaksesi kohteen tarkennettua. Olemme siitä huolimatta sitä mieltä, ettei makrokamera ole kaikkein tarpeellisin ominaisuus, sillä sitä ei tule juuri käytettyä arjessa. Olisimmekin ottaneet sen sijasta mieluummin vaikkapa syvyyskameran.

Muotokuvien taustat saa kyllä sumennettua keinotekoisesti, mutta lopputulokset eivät ole niin tarkkoja kuin erillisellä syvyyskameroilla varustetuissa kilpailijoissa. Kohteiden reunoilla voi esimerkiksi nähdä hieman sumeutta.

Kamerasovellus ei toiminut aina kovin sulavasti. Joskus se esimerkiksi käynnistyi melko hitaasti ja eri kameroiden välillä vaihtaminen saattoi viedä hieman pidempään kuin olisimme toivoneet. Myös kuvien jälkiprosessointi oli melko verkkaista. Turhien kameroiden karsiminen olisi voinut vauhdittaa toimintaa.

Suorituskyky ja akunkesto

Puhelimen sisällä on Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, 4 Gt:a RAM-muistia ja 64 Gt:a tallennustilaa. Tekniset tiedot ovat samat kuin Moto G8 Plussassa, ja puhelin selvisikin helposti päivittäisistä tehtävistä (hitaahkoa kameraa lukuun ottamatta). Sosiaalisen median selailu, sähköposteihin vastaaminen ja kevyiden pelien pelaaminen sujui ongelmitta. Harmiksemme puhelin ei kuitenkaan tue nykyaikaisia 5 Gh:n Wi-Fi-verkkoja, joten joudut tyytymään hitaampiin 2,4 GHz:n verkkoihin.

Puhdasta Android 10 -käyttöjärjestelmää oli mukavan kevyttä käyttää. Motorola on lisännyt pakettiin myös muutaman hyödyllisen lisäominaisuuden, kuten käsieleet, joiden avulla saa käynnistettyä taskulampun tai avattua kameran. Tällä kertaa mukaan on lisätty myös Moto Gametime, joka mahdollistaa ilmoitusten estämisen pelatessa. Käyttökokemus on yleisesti hyvällä mallilla.

Moto G8 Powerin ehdoton myyntivaltti on sen 5 000 mAh:n akku, joka kestää parhaimmillaan peräti kolme päivää. Akun sai riittämään kahdeksi päiväksi jopa raskaassa käytössä, joten se on ehdottomasti yksi markkinoiden parhaista.

Puhelin tukee 15-wattista pikalatausta, mutta koska akku on yksinkertaisesti niin suuri, sen lataaminen kestää noin 2,5–3 tuntia. G8 Poweria on siis käytännöllisintä ladata yön yli.

Yhteenveto

Motorola Moto G8 Power on yleisesti ottaen onnistunut puhelin, jonka suurin etu on vahva akunkesto. Se tarjoaa hyvin vastinetta rahoillesi, mutta vaatii pieniä kompromisseja kameroiden ja Wi-Fi-tuen suhteen. Jos etsit kuitenkin ensisijaisesti edullista puhelinta erinomaisella akunkestolla, se on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto hintaluokassaan.