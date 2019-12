Arvostelussa Moto G6 Plus

Moto G6 Plus hämärryttää rajoja. Se on 300 euron hinnallaan budjettipuhelin, mutta iso ja kirkas näyttö, laadukas rakenne ja vahva käytettävyys ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat normaalisti kalliiden älypuhelinten kategoriaan. Se on loistava tuote, mutta eroaako se riittävästi mallin edeltäjästä, Moto G6:sta?

Motorola on pidellyt pitkään parhaan edullisen älypuhelimen valmistajan valtikkaa Moto G -perheellään. Johtoasema pysyi sillä myös G6-mallin ansiosta.

Päällisin puolin tällä Lenovon omistamalla valmistajalla tuntuisi olevan Moto G6 Plussan tapauksessa helppo tehtävä kunnarin lyömiseen. Sen täytyisi vain ottaa kehitysaskel G6:n verrattuna ja yrittää yltää ainakin yhtä hyvään kuin mihin budjettipuhelimien maestrot OnePlus 6 ja Honor 10 pystyvät.

Ja kyllähän vahvistettu suoritusteho sekä paranneltu näyttö vievät kohti tuota tavoitetta. Ilmaan jää kuitenkin roikkumaan kysymys siitä, erottuuko se riittävästi edeltäjästään Moto G6:sta ansaitakseen nimeensä Plussan?

Hinta ja saatavuus

Laajasti saatavilla Suomessa, hinta noin 300 euroa

Moto G6 Plus täydentää Motorolan budjettipuhelinten trion yhdessä Moto G6:n ja Moto G6 Playn kanssa. Moto G6 Plussaa myydään Suomessa lukemattomissa paikoissa, samoin G6:ta, jonka saa viitisenkymppiä halvemmalla kuin 300 euron hintaisen Plussan.

Play-versio on suunnattu pääasiassa kehittyville markkinoille, joten sen saatavuus Suomessa on selkeästi kyvykkäämpiä malleja heikompi. Sen hinta asettuu kotimaassa noin 200 euron paikkeille.

Muotoilu ja näyttö

5,9 tuuman näyttö on isompi ja kirkkaampi kuin G6:ssa

Pyöristetty lasinen muotoilu muistuttaa enemmän Moto X4:ää kuin Moto G5:tä

Uuden Moto G6 trion myötä Motorola on muuttanut muotoiluaan ainakin aiempiin Moto G -sarjalaisiin verrattuna.

Moto G6:n tavoin Plussa on sliipattu yhdistelmä metallia ja lasia. Sen reunuksissa on hivenen muovinen tuntu, mutta pyöristetty takapaneeli on kokonaan lasia.

Motorolan verkkosivuja silmäilemällä voi kuitenkin todeta, ettei tämä idea ole aivan tuore. Viime vuonna julkaistu Moto X4 näyttää ja tuntuu nimittäin tismalleen samalta.

Halvan hintansa vuoksi joistakin puhelimen osista huomaa myös merkkejä säästökuurista. Testikappaleemme USB-C-portti laitteen pohjalla vaikutti hivenen löysältä, mikä aiheutti liittimen melko hämmentävän heilumisen. Myös SIM-korttipaikka on halvan ja muovisen oloinen.

Lisäksi edullisuudesta kertoo kunnollisen vedenkestävyyden puuttuminen. Motorola väittää, että puhelin kestää roiskeita nano-pinnoitteensa ansiosta, mutta teknistä tukea väitteelle ei löydy. Tämänhintaisessa laitteessa vedenpitävyyden puute ei toki ole samanlainen moitteen aihe kuin vaikkapa OnePlus 6:ssa, mutta maininnan arvoinen asia se joka tapauksessa on.

Yksi selkeä kehitysaskel X4:ään verrattuna on se, että Moto G6 Plussan näyttö kattaa nyt huomattavasti suuremman osan puhelimen etuosan pinta-alasta. Ei tämä mikään reunukseton puhelin ole, mutta ala- ja yläreunojen osuudet ovat selkeästi aiempaa pienemmät – kuten vuonna 2018 odottaa sopiikin.

Tämä näkyy myös sormenjälkitunnistimen koossa ja muodossa näytön alla. Moto G6 Plussan tunnistin on paljon ohuempi kuin X4:ssä, mutta se löytyy silti helposti ja toimii nopeasti sekä täsmällisesti.

Laajentamalla näyttöä kohti reunoja Motorola on onnistunut pitämään puhelimen yleiskoon ja -tuntuman melko kompaktina. Mitat ovat 160 x 75,5 x 8 milliä ja paino 167 grammaa. Se tarkoittaa silti yli yhden kourallisen kokoluokkaa, joten puhelimen käyttö yhdellä kädellä ole kovin miellyttävää. Taskuun se sentään menee mukavasti.

Tämä kaikki onnistuu siitä huolimatta, että Moto G6 Plussassa on Moto-perheen suurin näyttö – täpärästi. 5,9 tuumallaan se on hieman isompi kuin 5,7-tuumaiset G6 ja G6 Play, mutta Plus-mallilta olisi voinut odottaa hieman suurempaakin näyttöä.

Motorola on pitänyt isonäyttöisen laitteensa solakan oloisena tekemällä siitä aiempaa pidemmän ja ohuemman. 18:9-näyttö noudattelee nykytrendin mukaista linjaa. Se tarkoittaa, että suuri osa videosisällöstä, etenkin YouTubessa, saa seurakseen turhat sivupalkit, mutta toisaalta tuoreimmat pelit on tehty palvelemaan parhaiten juuri 18:9-näyttöä, ja mobiilioptimoiduille verkkosivuille pidempi näyttö on ehdottomasti toimivin ratkaisu.

Näytön laadusta meillä ei ole pahaa sanottavaa, päinvastoin. Muiden G6-tuoteperheen puhelinten tavoin myös Plussassa on silmiä ilahduttava FHD+ (1 080 x 2 160) -näyttö. Terävyyttäkin riittää, vaikkei siinä olekaan samanlaista pikselijytinää kuin vaikkapa Samsung Galaxy S9:ssä.

Siinä vaikuttaisi olevan myös suurempi maksimikirkkaus sekä värikontrasti kuin G6:ssa. Nämä ominaisuudet ovatkin totisesti tärkeämpiä kuin merkityksetön pikselimäärä.