Arvostelussa Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 on hyvä valinta esimerkiksi luovaan työhön ja parantaa monen käyttäjän tehokkuutta. Sen hinta saattaa kuulostaa korkealta, mutta rahoille saa myös paljon vastinetta. Hiirii tekee vaikutuksen moniipuolisuudellaan ja on ansaitusti luokkansa paras – vaikka siinä onkin myös omat puutteensa.

Logitechistä on kehittynyt vuosien saatossa lähes synonyymi kohtuuhintaisille hiirille. Moni tuntee valmistajan myös gaming-puolelta esimerkiksi loistavasta kohtuuhintaisesta G305:stä tai suositusta G502 Herosta. Logitechilla on kuitenkin myös mainio ammattikäyttöön tarkoitettu MX Master -sarja, joka on hallinnut suvereenisti omaa kategoriaansa.

MX Master 3 on nimensä mukaisesti ammattisarjan kolmannen sukupolven edustaja. Sarjalle ominaiseen tapaan se sekä näyttää, kuulostaa että tuntuu laadukkaalta ja kalliilta. Korkea 119 euron hintalappu tosin paljastaa, ettei hiirtä ole tarkoitettu kaikille käyttäjille.

Hintapyyntö ei ollut kuitenkaan esteenä ainakaan edellisen MX Master 2S:n kohdalla, joka myi kuin häkä. Hiiri onkin tarkoitettu käyttäjälle, joka haluaa räätälöidä jokaisen yksityiskohdan. MX Master 3 on säilyttänyt erinomaisen ergonomisen muotoilun, joka sopii mainiosti erityisesti suurempaan käteen. Rullaa on puolestaan päivitetty siten, että käyttäjä voi valita makunsa mukaan joko täysin portaattoman skrollauksen tai portaittaisen tuntuman. Sivussa on myös toinen rulla, jonka avulla liikutaan vaakasuunnassa. Sensorina käytetään Darfield Laseria (400 – 4 000 DPI), ja hiiri tukee Logitech Flow -tekniikkaa sekä pikalatausta. Itse latausliitin on vaihdettu vanhanaikaisesta microUSB:stä moderniin USB-C:hen.

Kuva 1/10 (Image credit: Future) Kuva 2/10 (Image credit: Future) Kuva 3/10 (Image credit: Future) Kuva 4/10 (Image credit: Future) Kuva 5/10 (Image credit: Future) Kuva 6/10 (Image credit: Future) Kuva 7/10 (Image credit: Future) Kuva 8/10 (Image credit: Future) Kuva 9/10 (Image credit: Future) Kuva 10/10 (Image credit: Future)

Muotoilu

MX Master 3 on tarkoitettu yksiselitteisesti oikeakätisille käyttäjille. Hiiren vasenta puolta onkin kohotettu, jotta käden saa miellyttävämpään asentoon. Nykymallissa sivunappien yläpuolella olevasta linjasta on tehty entistä voimakkaampi, ja päällisosaan on lisätty muutama millimetri. Aiempaa kulmikkaampi muotoilu saa hiiren näyttämään hieman agressiivisemmalta kuin aiemmin.

Uudempi painos vaikuttaa entistä ammattimaisemmalta ja tuntuu hyvältä varsinkin suurikätisille. Oma testikappaleemme oli graffitinvärinen, mutta Suomessa on saatavilla myös vaaleanharmaa ja musta versio.

Hiiri liukuu sulavasti ja vakaasti neljän suuren teflon-tyynyn päällä, joten sillä on helppo selvitä pikkutarkoistakin tehtävistä. Kaikissa painikkeissa on napakka tuntuma ja niiden paino on miellyttävässä tasapainossa. Hiiri sopii erityisen hyvin suuriin ja keskikokoisiin käsiin, mutta korkea profiili ja suuri koko voivat aiheuttaa hankaluuksia pienikätisille.

Parhaan käyttökokemuksen saa, kun lepuuttaa koko kättä hiiren päällä, eikä liikuta sitä vain yksittäisillä sormilla. Jos lasket kämmenesi hiirimatolle, peukalon liike ei nimittäin ole enää linjassa vaakasuuntaisen rullan kanssa. Voit toki korjata asian kääntämällä hiirtä kädessäsi, mutta silloin kohtaat saman ongelman pystysuuntaisen rullan kanssa. Vieläkin haastavampaa on käyttää peukalokuopan alaosaan tehtyä elepainiketta, joka ei tuntunut koskaan löytyvän oikeasta kohdasta. Tavalliset, vaakasuuntaisen rullan alle sijoitetut sivupainikkeet ovat sen sijaan juuri oikeassa paikassa.

MX Master 3 on neljä grammaa kevyempi kuin edeltäjänsä, joten peruskäyttäjä ei käytännössä huomaa eroa aiempaan. Hiiri painaa edelleenkin 141 grammaa, joten se on melko painava moniin muihin malleihin verrattuna. Jos olet tottunut käyttämään perushiiriä tai kevyehköjä pelihiiriä, käsilläsi voi kestää hetki tottua painavampaan työvälineeseen. Vertailun vuoksi esimerkiksi suositut Logitech G305 ja G703 painavat alle 100 grammaa. Paino tuo toki samalla laatuvaikutelmaa, mutta hiiri on omaan makuumme hieman turhankin painava.

(Image credit: Future)

Toiminnot

Logitech pyrkii vakuuttamaan asiakkaansa tyylikkäällä muotoilulla ja monipuolisilla ominaisuuksillaan. Yksi kiinnostavimmista uutuustoiminnoista on Flow, joka mahdollistaa tiedostojen siirtämisen eri koneiden välillä. Voit yksinkertaisesti vetää tai kopioida tiedoston koneelta toiselle – myös Windowsin ja Macin välillä. Toiminnon tarkoitus on säästää turhia sähköposteja tai tiedostojen lataamista pilvipalveluihin.

Täytyy huomauttaa, että idea itsessään on jo vuosikymmenten ikäinen, sillä markkinoilla on ollut iät ja ajat KVM-kytkimiä. Logitechin toteutuksen erona onkin lähinnä se, että ratkaisu on lukittu Logitechin omaan ohjelmistoon. Käytön pitäisi siis olla yksinkertaisempaa, mutta on silti ehkä perusteltua kysyä, mikä toiminnon kohderyhmä oikeastaan on?

Jos tarvitset työssäsi räätälöityjä ratkaisuja, yrityksesi on todennäköisesti jo ratkaissut asian monipuolisemmalla KVM-kytkimellä, jota pystyy hallita helposti IT-tuen päästä. Logitechin tapauksessa yritys olisi riippuvainen yhdestä ekosysteemistä, joka ei olisi kaiken lisäksi räätälöitävissä kovinkaan tarkasti omien tarpeiden mukaan.

Suurin osa suuremmista yrityksistä käyttää myös joka tapauksessa NAS-järjestelmää tai vähintään Dropboxia tai Drivea, joten Flow-toiminnon hyödyt jäävät lähinnä yksityishenkilöiden iloksi. Jos käytät vieräkkäin esimerkiksi Windows- ja Mac-konetta, toiminto voi toki säästää sinulta muutamia sekunteja.

Saumattomuuden teemaa on jatkettu myös painikkeiden osalta. Logitech on ottanut huomioon kaikki suosituimmat ohjelmat (kuten Office-paketin ja Adoben luovat ohjelmat) siten, että sama painike tekee samaa asiaa, vaikka vaihtaisit eri ohjelmien välillä. Ratkaisu on sekä johdonmukainen että käytännöllinen, ja sen saa räätälöityä oman makunsa mukaiseksi Logitech Options -ohjelmassa.



MX Master 3 on myös saanut päivitetyn pystysuuntaisen rullan. Rullan saa tuttuun tapaan skrollaamaan joko lovi kerrallaan tai täysin portaattomasti. Vaihtoehtojen välillä saa vaihdettua napinpainalluksella.

(Image credit: Future)

Tekniikka

Logitech ei ole muuttanut hiiren anturia millään tavalla MX Master 2S:ään verrattuna, vaan hiiressä käytetään yhä samaa Darkfield-anturia. Yhtiö vaikuttaakin painottaneen mieluummin toimintavarmuutta kuin uusia teknisiä innovaatioita. Kokeilimme käyttää hiirtä niin hiirimatolla, lasipöydällä kuin rosoisella pinnallakin ja se toimi hyvin kaikilla eri alustoilla.

Teknisesti suurimman vaikutuksen tekee MX Master 3:n Bluetooth-tekniikka ja eri yhteyksien välillä vaihtaminen – myös ilman Logitechin omaa ohjelmaa. Logitech Options ja Flow toimivat erinomaisesti, mutta päällimmäisinä vahvuuksina jäävät mieleen täysin häiriötön yhteys ja helppo vaihtaminen eri laitteiden välillä. Hiiri on yksinkertaisesti varmatoiminen työkäytössä, eikä aikasi kulu Bluetoothin kanssa tappeluun.

(Image credit: Future)

Myös akku ja lataustekniikka toimivat erinomaisesti, vaikka molemmat onkin lainattu 2S:stä. Ainoa merkittävä ero edeltäjään verrattuna on microUSB-liitännän vaihtaminen USB-C:hen. Akku täyttyy nopeasti ja sitä joutuu lataamaan vain aniharvoin.

Yleisvaikutelmamme hiiren tekniikasta on pääasiassa positiivinen. Hiiri on luottokumppani, joka kestää ongelmitta vuodesta toiseen. Ainoa nokan koputtamisen paikka onkin oikeastaan hiiren anturi, joka voisi olla hieman modernimpi.



(Image credit: Future)

Yhteenveto

Logitech MX Master 3 ei ole valtava päivitys edelliseen MX Master 2S:ään verrattuna, mutta sveitsiläisyhtiö on ehdottomasti menossa oikeaan suuntaan muutosten suhteen. MX Master 3 tuntuu selvästi tarkemmin mietityltä kokonaisuudelta kuin edeltäjänsä. Se on tyylikkään näköinen, mukava kädessä ja päihittää suurimman osan kilpailijoistaan.

Hiiri ei harmillisesti onnistunut pudottamaan painoa kuin neljä grammaa, eikä sen anturi tee suurta vaikutusta kovimpiin hifistelijöihin. Se on kuitenkin edelleenkin luokkansa parhaita vaihtoehtoja ammattikäyttäjälle.