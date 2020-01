Arvostelussa Logitech MX Keys Plus

Logitech MX Keys on hyvin lähellä täydellistä langatonta näppäimistöä. Näppäimistö tarjoaa kaikki tarpeelliset ominaisuudet, siinä on todella vakaa rakenne ja se on integroitu sulavasti Logitechin vahvaan ekosysteemiin. Flow- ja Options-ominaisuudet ovat käytännöllisiä, ja näppäimistön lataaminen käy sutjakasti USB-C-kaapelilla. Pitkä akunkesto takaa sen, että meinaat unohtaa näppäimistön langattomuuden.

Logitech MX Keys on sveitsiläisyhtiön pyrkimys luoda pitkäkestoinen työjuhta, joka loistaa kaikilla osa-alueilla muotoilusta näppäintuntumaan ja vankkaan rakenteeseen. MX Keys on suunnattu MX Master 3 -hiiren tavoin sekä kuluttajille että amattikäyttäjille, jotka kaipaavat työvälineitä tehokkaaseen työskentelyyn.

Molempia oheislaitteita yhdistää myös vahva integrointi Logitechin ekosysteemiin, sillä ne tukevat saumatonta vaihtamista useamman eri laitteen välillä. Ominaisuudesta käytetään nimeä Flow, mutta se on käytännössä moderni versio KVM-kytkimestä, joka mahdollistaa esimerkiksi vierekkäisten Mac- ja Windows-koneiden käyttämisen samalla näppäimistöllä ja hiirellä.

Unifying-lähettimen ansiosta voit yhdistää jopa kuusi oheislaitetta yhdellä USB-liitäntään asetettavalla Bluetooth-lähettimellä. Et siis joudu täyttämään kaikkia tietokoneesi liitäntöjä pelkillä langattomilla lähettimillä.

Sanottakoon selvyyden vuoksi vielä, että tässä arvostelussa käsitellään MX Keys Plus -pakettia (129 €), johon kuuluu sekä MX Keys -näppäimistö että rannetuki. Molemmat tuotteet voi kuitenkin ostaa myös erikseen, jolloin ne kulkevat nimillä MX Keys (119 €) ja MX Palm Rest. Jos et siis käytä rannetukea, suosittelemme hankkimaan pelkän MX Keys -näppäimistön, jolloin säästät 10 euroa.

Muotoilu

Kun MX Keysin nostaa paketista, huomio kiinnittyy ensimmäisenä näppäimistön painoon. Ulkoisesti minimalistinen 13 x 43 cm:n näppäimistö painaa yllättävät 810 grammaa. Se tuntuu siis kokoonsa nähden todella vankalta. Näppäimistö seisoo kuuden pitävän kumipehmusteen varassa, joten se pysyy paikallaan kuin liimattuna.

Painoa ei ole lisätty vain näppäimistön vankan rakenteen vuoksi, vaan suuri osa siitä aiheutuu yläosan suurehkosta akusta ja langattomasta lähettimestä. Metallinen rakenne luo tasokkaan laatuvaikutelman, ja näppäimistö tuntuu ammattimaisen vakaalta.

Yläosa on aavistuksen korkeampi kuin muu näppäimistö, joten näppäimet ovat loivassa kulmassa käyttäjään nähden. Kallistuksen määrää ei pysty säätämään itse, mutta loiva peruskulma sopii onneksi hyvin ainakin omiin tottumuksiimme ja tarjoaa mukavan käyttökokemuksen pitkienkin kirjoitusrupeamien aikana.

Näppäimistön asettelu on melko tavanomainen. Käytössäsi on 105 tavallista näppäintä, joista Print Screen, Scroll Lock ja Pause on tosin korvattu uudelleenohjelmoitavilla näppäimillä.

Näppäimistöön on lisätty myös kolme pikanäppäintä, joiden on tarkoitus avata laskin, ottaa kuvakaappaus ja avata sovellusvalikko. Todellisuudessa Windows 10 onnistui avaamaan vain laskimen. MacOS:llä kaksi ensimmäistä painiketta toimivat kyllä toivotulla tavalla, mutta viimeinen pikanäppäin avasi sovellusvalikon sijaan saman valikon kuin hiiren oikea painike. Onneksi painikkeet saa ohjelmoitua uudelleen Logitech Options -sovelluksen kautta.

MX Keysin näppäimistö on litteä, mutta näppäinten keskiosissa on pienet kuopat.

Ominaisuudet

Näppäimistö on täysin yhteensopiva sekä MacOS:n että Windowsin kanssa, joten se sopii hyvin myös käyttäjille, jotka tarvitsevat molempia käyttöjärjestelmiä. Näppäimistössä on otettu huomioon käyttöjärjestelmien erikoispainikkeet, ja mukana on myös täysikokoinen numeronäppäimistö. Oikeassa yläkulmassa on virtapainike sekä valo, joka näyttää akun varauksen.

MX Keysiä ladataan nykyaikaisen USB-C-liitännän kautta (kaapeli kuuluu pakettiin), ja näppäimistö tukee pikalatausta. Saat siis tuntien käyttöajan jo muutaman minuutin latauksella. Akunkesto on itse asiassa niin hyvä, että Logitech on lisännyt mukaan myös taustavalaistuksen. Näppäimistö kestää taustavalaistuksella noin 10 päivää normaalissa käytössä. Jos kuitenkin kytket taustavalaistuksen pois päältä, akunkesto kasvaa käsittämättömään viiteen kuukauteen.

Näppäimistön saa liitettyä samanaikaisesti kolmeen eri laitteeseen joko Bluetoothilla tai mukana tulevalla Unifying-lähettimellä. Laitteiden välillä vaihtamiseen on tehty kolme fyysistä painiketta, jotka löytyvät insert-, home ja page up -näppäinten yläpuolelta. Jos käytät myös yhteensopivaa Logitech-hiirtä, saat vaihdettua molempien oheislaitteiden yhteyden samalla napinpainalluksella.

Voit ottaa halutessasi käyttöön myös Flow-toiminnon, joka on Logitechin kehittämä KVM-ratkaisu. Sen ansiosta voit liikkua eri koneiden välillä reaaliajassa, jos työpöydälläsi on esimerkiksi sekä Windows- että Mac-tietokone. Kaikkien koneiden täytyy tosin olla samassa verkossa ja käyttäjällä täytyy olla näppäimistön lisäksi myös yhteensopiva Logitech-hiiri.

KVM-ratkaisu on kätevä ominaisuus yksityiskäyttäjille, jotka käyttävät useaa eri laitetta, mutta ammattikäyttäjille se jää usein tarpeettomaksi. Yrityksillä tuppaa nimittäin olemaan oma kehittyneempi järjestelmä, joka ei ole riippuvainen yhden valmistajan ekosysteemistä.

USB-C-kaapeli kuuluu pakettiin.

Suorituskyky

Logitechin mukaan MX Keys on suunnattu ammattikäyttäjille, jotka haluavat tehostaa työtään. Vaikka väite perustuukin lähinnä sveitsiläisyhtiön markkinointiosaston sanaan, siinä on myös vinha perä. Moni toiminnoista on aidosti hyödyllinen käyttäjille, jotka haluavat helppokäyttöisen ja varmatoimisen ratkaisun. Sekä Logitech Options (näppäimistön hallintaan tehty ohjelma) että Flow on helppo ottaa käyttöön ja niiden tarjoamat ratkaisut riittävät suurimman osan tarpeisiin.

MX Keys on taatusti tervetullut päivitys monelle työntekijälle. Jos olet tottunut kirjoittamaan kannettavan omalla näppäimistöllä tai käyttämään työaseman mukana tullutta halpisnäppäimistöä, ero on kuin yöllä ja päivällä. Vaikkei näppäimistö olekaan mekaaninen, se tarjoaa hyvän tuntuman. Näppäinten lyhyehkö liikerata sopii hyvin työkäyttöön, eikä rasita käsiä pitkienkään kirjoitussessioiden aikana. Tuntuma on napakka ja näppäimet palauttavat riittävästi. Koska näppäinten keskellä on kuopat, ne on helppo erottaa toisistaan myös katsomatta.

Sekä hiiren että näppäimistön valinta on luonnollisesti pääasiassa henkilökohtainen makuasia, ja monet käyttäjät etsivät vuosia sopivaa näppäimistöä ennen täydellisen vaihtoehdon löytymistä. Suosittelemme siis kokeilemaan tämänkin näppäimistön tuntumaa ennen sen ostamista.

Käytän itse kirjoittamiseen pääasiassa Applen matalaprofiilista Magic Keyboardia ja pelaamiseen Razerin Blackwidow Chroma V2:ta vihreillä kytkimillä. Erityisesti Magic Keyboardia käyttäneenä MX Keysiin tottui nopeasti ja sillä kirjoittaminen tuntui luontevalta. Tuntuma ei kuitenkaan pärjää mekaanisille näppäimistöille.

MX Keys ei ole mekaanisten näppäimistöjen tapaan tarkasti erilaisten käyttäjien tarpeisiin suunniteltu ratkaisu, jonka tuntumaan pystyy itse vaikuttamaan, vaan pikemminkin kaikkeen taipuva linkkuveitsi. Se on taitava kompromissi, joka sopii suurimmalle osalle käyttäjistä. Näppäimistö on luotettava valinta, jonka toiminnallisuus päihittää suurimman osan kilpailijoistaan.

Yksi Unifying-lähetin riittää sekä hiiren että näppäimistön liittämiseen, jos molemmat oheislaitteesi tukevat Logitechin ominaisuutta.

Yhteenveto

MX Keys on pomminvarma langaton näppäimistö, joka yhdistää monipuolisen toiminnallisuuden, tyylikkään muotoilun ja hyvän tuntuman. Se on merkittävä päivitys käyttäjille, jotka ovat tottuneet perusnäppäimistöihin ja tarjoaa ammattikäyttöön sopivia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat työskentelyä. Jos istut avokonttorissa, työkaverisi arvostavat todennäköisesti hiljaista näppäimistöä mekaanisen kolinan sijaan. Tuntuma ei kuitenkaan luonnollisesti yllä mekaanisten kytkinten tasolle.

Logitech MX Keys on hyvä valinta käyttäjille, joka etsii täydellistä kompromissia monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Se on erityisen hyvä vaihtoehto kaikille, jotka tarvitsevat työssään sekä Windowsia että Macia.