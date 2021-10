Arvostelussa Logitech G815 Lightsync RGB

Logitech yrittää jotain hieman erilaista G815 Lightsync RGB:n kohdalla, eikä lopputuloksesta voi valittaa. Tuore pelinäppäimistö tarjoaa loistavat mekaaniset kytkimet, normaalia matalamman profiilin, hyvät makrotoiminnot sekä älykkäät mediapainikkeet. Lisäksi muotoilu on yllättävän maltillinen ja sopii pelaamiseen, mutta valitettavasti pyydetty hinta saa irvistämään.

Pika-arvio

Nykyään miljoonilla eri värisävyillä kuorrutettuja pelinäppäimistöjä ei ole vaikea löytää kaupoista, joten Logitech yrittää jotain muuta yhtiön G815 Lightsync RGB -mallilla.

Vaan kuten nimestäkin voi jo päätellä, ei G815 Lightsync RGB suinkaan hylkää värivaloja kokonaan, mutta muotokieleltään näppäimistö on minimalistisempi ja maltillisempi kuin moni sisaruksensa. Suurempi ero muihin syntyy kuitenkin itse mekaanisista näppäimistä, jotka ovat kilpailijoitaan paljon matalampiprofiiliset.

Huoleen ei kuitenkaan ole syytä, sillä käyttökokemuksen osalta Logitechin uudet GL-painikkeet ovat erinomaiset. Ne on lisäksi saatavilla kolmilla eri kytkimillä: Cherry MX Redillä, Brownilla ja Bluella. Arvostelukappaleessamme oli Brownia vastaavat GL Tactile -näppäimet, jotka tuntuivat upeilta kirjoittaessa ja pelatessa.

Logitech G815 Lightspeed RGB:n tekniset tiedot: Painallusten mitta: 1,5 mm Painallusvoima: 45 g Näppäinpainallusten mitta yhteensä: 3 mm Koko: 475 x 150 x 22 mm Kaapelin pituus: 1,8 m Paino ilman kaapelia: 1 045 g Ominaisuudet: Makropainikkeet, medianäppäimet ja asteeton rulla, RGB-valaistus

Lisäksi näppäimistössä on viisi makronäppäintä, jotka voi ohjelmoida kolmeen eri profiiliin, sekä todella hyvät mediapainikkeet musiikin kuunteluun tai nopeisiin äänenvoimakkuuteen tehtäviin säätöihin.

Mallin valaistusta voi säätää Logitechin oman G Hub -ohjelman kautta, jossa voi luoda myös monimutkaisempia makroja ja pikatoimintoja.

G815 Lightsync RGB:stä on oikeastaan vaikea löytää mitään pahaa sanottavaa, ja ainoa moite tulee sen melko korkeasta noin 199 € hinnasta. Osalle myös makro- ja muiden näppäinten etäisyys toisistaan voi olla liian lyhyt, mikä voi johtaa vahinkopainalluksiin. Lisäksi myyntipakkaukseen olisi mieluusti ottanut rannetuen.

Mutta jos yllä olevat eivät kuulosta järin huolestuttavilta, eikä pyyntihinta pelota, silloin G815 Lightsync RGB on erinomainen pelinäppäimistö hankittavaksi.

Muotoilu

G815:ssä on vakuuttavan ohut muotoilu, minkä vuoksi se näyttää upealta pöydällä. (Image credit: Truls Steinung)

Logitech G815 Lightsync RGB:n muotoilu paljastaa kyseessä olevan pelinäppäimistö, mutta se on myös totuttua tyylikkäämpi ja maltillisempi muotoilultaan. Suoraviivaiset linjat kielivät kestävyyttä ja yksinkertaisuutta, minkä lisäksi se on kompakti. Tämä koskee niin näppäimistön fyysistä kokoa, johon on mahdutettu vain kaikkein välttämättömimmät, sekä sen korkeutta. Matalaprofiilisena näppäimistönä se melkein katoaa pöydälle.

Nimensä mukaisesti G815 tukee värisävyjä, joiden avulla sen voi laittaa tuikkimaan vaikka sateenkaaren väreissä. Kustomointi hoidetaan täysin G Hub -sovelluksen kautta. Ohjelman avulla yksittäiset painikkeet voi sävyttää mieleisekseen, tai koko näppäimistön voi laittaa aaltoilemaan tai tuikkimaan halutuissa väreissä.

G Hubin kautta on mahdollista kustomoida valoja ja luoda makroja. (Image credit: Truls Steinung)

Ja jos näppäimistön haluaa vielä ilmeettömämmäksi, voi sävyn vaihtaa valkoiselle ja jopa sammuttaa yläkulmassa olevan G-logon, jolloin yleisilme jää melko neutraaliksi esimerkiksi toimistokäytössä. Valaistus on tosin kriittinen näppäinten korostamiseksi, joten jos valaistuksen kytkee kokonaan pois päältä, ei painikkeista saa selvän. Joten jos olit aikeissa ottaa näppäimistön käyttöön ilman minkäänlaista valaistusta, G815 ei todennäköisesti ole sopiva vaihtoehto.

G815 on melko huomaamaton, kun kaikki sen valot kytketään pois. Tällöin se on myös vaikeakäyttöisempi, koska näppäinten kirjaimia ei näe. (Image credit: Truls Steinung)

Toisaalta koska valo tulee ainoastaan näppäinten kautta ulos, G815 ei valaise koko näppäimistöä samalla tavalla kuin monet kilpailijat. Vastaavasti jos haluat mallin, joka valaisee ympäristön mahdollisimman sävykkääksi, suosittelemme etsimään muita malleja.

G815:n kestävyys on niin ikään erinomainen. Painoltaan pelinäppäimistö on yli kilon, joten se ei pysy ainoastaan tukevasti pöydällä, vaan myös tuntuu laadukkaalta.

Käyttökokemus

Vasemmassa laidassa olevat makropainikkeet tarjoavat kätevän ja nopean oikoreitin käytetyimmille toiminnoille. (Image credit: Truls Steinung)

Vaikka pelinäppäimistöt keskittyvät monesti ulkopuolisiin ominaisuuksiin, kuten kestävyyteen ja värisävyihin, monille varsinaiset näppäimistöt ovat usein se tärkein seikka. G815:n avulla Logitech yrittää jotain uutta tuomalla pelaajille käyttöön matalalla profiililla varustetut mekaaniset kytkimet, jotka paljastuvat erinomaisiksi.

Ymmärryksemme mukaan kytkimet ovat Logitechin omaa käsialaa, ja ne on saatavilla kolmessa eri variantissa: GL Linear, GL Tactile ja GL Clicky. Nämä vastaavat suunnilleen Cherry MX Rediä, Brownia ja Blueta, jotka poikkeavat toisistaan painikkeiden vastustuksen ja äänen perusteella.

Testikappaleessamme oli käytössä GL Tactile -kytkimet, jotka kyllä naksahtavat painaessa selkeästi, mutta eivät ole niin raskaat kuin Blue-kytkimet.

Matala profiili tarkoittaa myös mekaanisia näppäimistöjä pienempää mittaa painallusten osalta. Näiden tuntuvuus on lopulta pitkälti mielipidekysymys, joskin sillä on muun muassa vaikutusta, painaako näppäimet luonnollisesti pohjaan kokonaan vai ainoastaan puoliväliin. Jälkimmäisen kohdalla tuntuma ei luultavasti poikkea hirveästi totutusta, mutta pohjaan painaessa eron kyllä huomaa.

Omiin näppeihin G815 tuntui kuitenkin todella mukavalta ja ennen kaikkea äärimmäisen tarkalta. Eikä tuntuma koskenut ainoastaan pelaamista, vaan näppäimistöllä on myös todella mukava kirjoittaa. Ja koska sen hintalappu on korkea, on hyvä tietää, että hintaa vasten saa samalla monipuolisen näppäimistön.

Näppäimistön vasemmassa laidassa olevat makropainikkeet ovat kuitenkin aavistuksen liian likellä muuta näppäimistöä. Jos vasemman käden sormia käyttää usein oikean käsisijainnin etsimiseen, saattaa pikkurilli tunnistaa toisinaan G5-makropainikkeen CTRL-näppäimen sijaan. Tämä ongelma ei tietenkään koske kaikkia, mutta se on hyvä ainakin tiedostaa ennen ostopäätöstä.

Ominaisuudet

Äänenvoimakkuusrulla on kätevä, jos volyymi täytyy säätää nopeasti kohdalleen. (Image credit: Truls Steinung)

G815 Lightsync RGB:ssä on liuta käteviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä käytännöllisemmän ja käyttäjäystävällisemmän.

Oikealla puolella sijaitsevan numpadin yläpuolelle on sijoitettu mediapainikkeet, joiden avulla kappaleita voi toistaa, pysäyttää, kelata tai mykistää. Lisäksi näiden rinnalla on äänenvoimakkuusrulla, jolla volyymia voi säätää tarkasti ja nopeasti. Painikkeiden laatu on myös ensiluokkainen, kuten hintalapun perusteella voisi odottaakin.

Vasemmalla puolella on puolestaan pystyrivi viidelle makropainikkeelle, joille voi määrittää haluamansa toimenpiteen G Hubin kautta. Vasemmassa yläkulmassa olevat M1, M2 ja M3 vaihtavat puolestaan makroprofiilien välillä, joten ohjelmoitavia makropainikkeita on käytössä viisitoista kappaletta. Näiden vieressä on vielä MR-nappi, jolla voi aktivoida makrotallennuksen ja tallentaa nopeasti näppäinsarjan muistiin.

Vaihtoehtoisesti makrot voi hoitaa G Hubin kautta, jolloin niihin voi kytkeä erilaisia järjestelmäkomentoja, monimutkaisempia makroja tai toimintoja kolmannen osapuolen sovelluksille, kuten Discordille tai OBS:lle.

Näppäimistön takana olevaa USB-liitäntää voi käyttää esimerkiksi langattoman hiiren lataukseen. (Image credit: Truls Steinung)

Tämän vieressä on puolestaan pelipainike, jolla voi kytkeä haluamattomat painikkeet pois käytöstä. Käytännössä tämä koskee Windows- ja Menu-painiketta, mutta jälleen G Hubin kautta sen alle voi lisätä muitakin näppäimiä.

Viimeisenä ylhäällä on vielä painike, jolla voi säätää näppäimistön valovoimaisuutta kolmen eri asteen kautta tai sammuttaa valaistus kokonaan.

Näppäimistön perässä on lisäksi USB-portti, jota voi käyttää esimerkiksi hiiren lataukseen. Liitäntä on varsin mukava bonus, jolla pystyy hieman vähentämään tietokoneympäristön piuhasotkuja.

Näppäimistön alla on puolestaan Logitechin tutut jalat, joilla voi säätää kirjoituskulmaa. Olisimme tosin toivoneet saavamme Ergo K860:sta tutut jalat myös toiselle puolelle, jolloin saman tempun olisi voinut tehdä myös toiseen suuntaan.

Kannattaako Logitech G815 Lightsync RGB ostaa?

G815 on ohut ja tyylikäs, minkä ansiosta se sopii useimpiin tiloihin. Etenkin silloin, jos värejä käyttää maltillisemmin. (Image credit: Truls Steinung)

Osta jos...

Haluat mekaanisen näppäimistön matalilla painikkeilla G815 tarjoaa jotain, jota monet valmistajat eivät ja se voi olla monille pyydetyn hinnan väärti.

Haluat hyvät medianäppäimet G815:ssä on todella hyvät mediapainikkeet, ja äänenvoimakkuusrulla on kätevä kaikille, jotka haluavat säätää volyymia kesken tulitaisteluiden.

Haluat pelinäppäimistön, jolla on myös hyvä kirjoittaa Erinomaisen pelikäytön lisäksi G815:n näppäimet ovat myös mukavat kirjoittaessa.

Älä osta, jos...

Etsit jotain edullisempaa Logitech G815 Lightsync RGB tarjoaa paljon ominaisuuksia, mutta niistä joutuu myös maksamaan. Markkinoilla on olemassa myös paljon edullisempia ja hyviä pelinäppäimistöjä.

Kaipaat enemmän värejä ja valoja Jos haluat lisätarvikkeidesi loistavan kaikissa sateenkaaren väreissä, tarjolla on paljon monipuolisempia vaihtoehtoja tähän tarkoitukseen.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: syyskuu2021