Arvostelussa Logitech G203

Logitech G203 on hyvä ja edullinen pelihiiri, joka on riittävän tarkka pelaamista varten. Lightsync-mallissa on jopa RGB LED -valot. Silti hintavammat hiiret päihittävät sen tarkkuudessa, nopeammissa näppäimissä, ergonomiassa ja lisäominaisuuksissa.

Pika-arvio

Logitech G203 on yksi edullisimmista markkinoilla olevista pelihiiristä, joka julkaistiin uudestaan Lightsync-teknologian ja useamman värivaihtoehdon kera. Suomessa hiirtä myydään 39,99 € hintaan, joten siinä säästää muutamia kymppejä muihin kilpapelaamisessa ja -keskusteluissa nähtyihin hiiriin nähden.

Hinta on parikymppiä edullisempi kuin meidän edellinen lempihiiri budjettiluokassa, HyperX Pulsefire Surge RGB, jota myydään Suomessa noin 59 € hintaan.

Hintansa vuoksi G203 keskittyy myös täysin perustoimintoihin. Sisällä oleva optinen anturi toimii 8 000 dpi:n herkkyydellä, joka on riittävän hyvä yksin- ja moninpelejä varten. Käytännössä se sopii hyvin kaikille 1080p- tai 1440p-näytöillä pelaaville – ja joidenkin osalta myös 4K- tai laajakulmanäyttöjen kanssa.

(Image credit: Future)

Oikeastaan ainoa tarve yli 8 000 dpi:lle on heillä, jotka pelaavat enemmän räiskintäpelejä ja muita kilpailullisia pelejä. Näissä tapauksissa herkkyys ja tarkkuus ovat elintärkeitä selviytymiselle, joten hiirestä kannattaa löytyä vähintään 10 000 dpi:tä – ja tämä tietää usein myös lisäkustannuksia.

G203 tukee lisäksi ainoastaan yhtä profiilia, kun taas kalliimmissa paikkoja on usein jopa viisi. Logitechin omalla ohjelmistolla voi onneksi kiertää tämän, sillä sovellus tukee lukemattoman määrän profiileja. Sen avulla voi myös kustomoida näppäinten toiminnot, joten sovellus kannattaa ottaa käyttöön G203:a käyttäessä.

Esimerkiksi kalliimmassa HyperX:ssä on 16 000 dpi:tä ja siihen on sisäänrakennettu säilytyspaikka kolmelle profiilille. Hyvin harva tosin tarvitsee noin suurta herkkyyttä, mutta HyperX on likempänä muita kilpailijoita ja siinä on parempi valaistus.

(Image credit: Future)

Muotoilultaan G203 on hyvin perinteisen hiiren näköinen. Mattapintaisessa muovissa ei ole tekstuuria tai yksityiskohtaista muotoilua, joka erottaisi sen muiden joukosta. Se on kuitenkin tukeva ja kustomoidut RGB-ledit tukevat 16,8 miljoonaa väriä.

Siinä on kuusi näppäintä, jotka ovat jakautuvat kahteen perusnäppäimeen, rullaan, dpi-säädin ja kahteen sivunäppäimeen. Hiirtä voi käyttää molempikätisenä, joskin vasenkätiset menettävät kaksi sivunäppäintä.

Muutoin hiiressä ei ole muita ergonomisia ominaisuuksia, mutta se on kompakti: 64 mm leveys ja 38 mm korkeus tekevät tästä aavistuksen pienemmän kuin kalliimmat pelihiiret. Koko ja muotoilu eivät tuota myöskään ongelmia suurimmalle osalle riippumatta hiiriotteesta, mutta suuremmalla kouralla varustetuille kyseessä voi olla vähän liian pieni tapaus.

Suorituskyky

Logitech G203 on riittävän nopea ja tarkka suurimpaan osaan pelikäytöstä, ja sen kaksi päänäppäintä ovat toimivat, nopeat ja kestävät.

Hiiren edullisuus tosin kuuluu, sillä näppäimet ovat äänekkäitä, eikä niiden painallusaika ole aivan yhtä rivakkaat kuin kalliimmissa vaihtoehdoissa. Tavanomaisessa pelikäytössä ne riittävät vallan mainiosti, mutta verkkopeleissä ja kilpailullisissa tilanteissa suosittelemme nopeampia vaihtoehtoja.

Sivupainikkeet ovat välttävät, mutta ne ovat tuntumaltaan vähän liian pehmoiset ja vaativat liikaa voimaa aktivoituakseen. Rulla on onneksi kevyempi ja johdonmukainen, mutta siinä ei ole lainkaan sivuttaispainalluksia. Rullanopeus on lisäksi porrattainen, ei sulava.

G203:n pinta ei myöskään ole paras mahdollinen, sillä se on sileä ja siten hieman liukas. Tilanne ei suinkaan helpotu käsien hikoillessa.

HyperX on jälleen kaikin puolin parempi: sen näppäimet ovat nopeammat, kevyemmät ja kestävämmät. Yhtiö lupaa niiden kestävän yli 50 miljoonaa klikkausta, kun taas G203:ssa sama lupaus on vain 10 miljoonalle.

Osta, jos...

Etsit edullista hiirtä

Logitech G203 on laadultaan hyvä, ja sen santuri sekä näppäimet ovat riittävät. Se on lisäksi hintaluokassaan parempi kuin monet kilpailijansa, ja parempaa saadakseen joutuu maksamaan useamman kympin enemmän.

Et ole isokätinen

G203 on yksi pienimmistä ja kevyimmistä pelihiiristä tällä hetkellä. Se on aavistuksen kapeampi ja pienempi kuin monet kilpailijansa. Jos sinulla ei ole isompaa kouraa, tämä hiiri on hyvä vaihtoehto.

Jos kaipaat hiirtä työ- ja pelikäyttöön

G203 on muotoilultaan maltillinen, eikä se näytä tyypilliseltä pelihiireltä. Jos kaipaat jotain huomaamattomampaa esimerkiksi toimistoon, tässä on ideaali valinta.

Älä osta, jos...

Kaipaat todella tarkan hiiren kilpapelaamiseen ja räiskintäpeleihin

Logitech G203:ssa on 8 000 dpi:n kenno, joka toimii riittävän hyvin normaalissa pelikäytössä. Kovat räiskintäpelien fanit sekä kilpapelaajat haluavat hiireltään tosin paremman tarkkuuden. Tällöin suosittelemme vähintään 10 000 dpi:n hiirtä.

Sinulla on isot kädet tai käytät kämmenotetta

G203:n pieni koko tekee siitä vaikeakäyttöisen käyttäjille, joilla on isot kädet. Jos sinulla on etenkin isot kädet ja käytät kämmenotetta hiirellä, suosittelemme välttämään tätä mallia.

Kaipaat paljon ominaisuuksia ja kustomointimahdollisuuksia

Edullinen hinta tarkoittaa sitä, ettei G203:ssa ole säädettäviä painoja, useita valoja, letitettyjä johtoja tai langattomuutta, joita kalliimmat hiiret voivat tarjota. G203 on edullinen, mutta se on samalla hyvin tavanomainen.