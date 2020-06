Arvostelussa JBL Club One

30 sekunnin pika-arvio

Jos saisit tehtäväksesi koota listan kaikista markkinoiden langattomista vastamelukuulokkeista, lopputuloksena olisi pikemminkin hakemisto kuin lista.

Siksi kilpailijoista erottuminen on äärimmäisen haastavaa. Jopa JBL:n kaltaisella perinteikkäällä audioyhtiöllä on ollut vaikeuksia saada jalkansa ovenrakoon vastamelukuulokkeiden markkinoille. Nyt yhtiö on kuitenkin tehnyt paluun Club-sarjallaan ja etupäässä JBL Club Onella.

Club One on ulkonäkönsä, viimeistelynsä, rakenteensa ja ominaisuuksiensa puolesta aivan yhtä vakavasti otettava vaihtoehto kuin muutkin suositut vastamelukuulokkeet. Ongelmana on kuitenkin se, että luokan kovimmat kilpailijat ovat halvempia kuin JBL:n malli. Suosittelemme silti kaikkia vähintään kokeilemaan kuulokkeita ennen ostopäätöksen tekemistä.

Hinta ja saatavuus

JBL esitteli Club Onet jo tammikuussa järjestetyillä CES 2020 -messuilla. Kuulokkeiden hinta on 349 euroa, joten ne ovat kirjoitushetkellä, kesäkuussa 2020, kalliimmat kuin luokkansa johtajat Sony WH-1000XM3 (249 €) ja Bose NC 700 (299 €).

Ovatko ne siis paremmat kuin Sonyn erinomaisesta äänenlaadusta kehutut vastamelukuulokkeet tai Bosen tuoreehko malli, jonka vastamelutoimintoa on kehuttu markkinoiden parhaaksi? Mielestämme eivät. Siksi hinnoittelua voi olla vaikea perustella, eivätkä jälleenmyyjät ole ainakaan toistaiseksi asettaneet kuulokkeita kunnolliseen alennukseen.

Muotoilu

Over-ear-kuulokkeiden muotoilussa on tietyt luonnolliset rajoitteensa, mutta JBL on onnistunut mielestämme luomaan Club Onelle selvästi erottuvan tyylin. Kuulokkeet ovat pääasiassa mattamustat, mutta JBL-logoilla varustetut korvakupit on koristeltu kiiltävällä hopeisella juovalla.

Club Onet eivät ole mitkään keijukaiset, joten 379 gramman elopainon huomaa päässä esimerkiksi edellä mainittuihin Sonyn tai Bosen vastamelukuulokkeisiin verrattuna. Kuulokkeet eivät silti paina epämukavasti, vaikka niitä käyttäisikin pitkään. Se on luultavasti pääasiassa mukavan pehmeiden korvakuppien ja sangan ansiota. Korvakupit on valmistettu muistivaahdolla täytetystä nahasta ja myös metalllinen sanka on päällystetty nahkalla. Itse kuulokeosat on valmistettu muovista, joka tuntuu vahvalta, eikä kerää sormenjälkiä. Metalliset aisat kiinnittävät korvakupit kuulokkeiden sankaan.

Sangassa on riittävästi säätövaraa ja eri asetukset loksahtavat napakasti paikoilleen. Kuulokkeet taittuvat varsin pieneen tilaan, kun et käytä niitä.

Kuulokkeiden mukana tulee matkakotelo, joka on valmistettu kestävän oloisesta materiaalista. Myös kotelo on mukavan kompakti, eikä vaadi valtavasti tilaa repustasi tai matkalaukustasi. Pakettiin kuuluu myös USB-C-kaapeli, jolla ladataan kuulokkeiden 730 mAh:n. Äänikaapeleita on puolestaan peräti kaksi: mikrofonilla ja kaukosäätimellä varustettu 3,5 mm:n piuha sekä hieman pidempi 1,5 metrinen kierrejohto 3,5 mm:n liitännällä. Pakettiin kuuluu lisäksi lentokoneadapteri, jos joku sellaista vielä sattuu käyttämään.

JBL lupaa kuulokkeille jopa 45 tunnin akunkeston, mutta lukema laskee 23:een, kun otat käyttöön vastamelutoiminnon. Jos puolestaan kytket kuulokkeet piuhalla ja käytät vastamelutoimintoa, niiden pitäisi riittää noin 25 tunniksi. Kuulokkeiden lataaminen tyhjästä täyteen kestää muutaman tunnin, mutta jo 15-minuutin lataus antaa jokusen tunnin kuunteluaikaa.

Ominaisuudet

Club Onet tukevat Bluetooth 5.0 -standardia, jonka ansiosta kuulokkeilla pystyy kuulemaan hi-res-äänitiedostoja. Jos siis käytät esimerkiksi Tidal Masteria, Qobuz Studio Premiereä tai jotain muuta normaalia parempaa äänenlaatua tarjoavaa palvelua, Club Onet saavat kaiken irti musiikista.

Club One pystyy myös yhdistämään kahteen Bluetooth-laitteeseen samaan aikaan. Musiikkia pystyy tosin luonnollisesti kuuntelemaan vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Äänentoistosta vastaa kaksi 40 mm:n dynaamista elementtiä, jotka itse asiassa näkyvät korvakuppien sisällä. Ne on asetettu metallisten ritilöiden alle, joiden suojana on vielä ohut kangaskerros. Elementtien oranssi viimeistely on kiinnostava yksityiskohta muutoin mustissa kuulokkeissa.

JBL on valinnut hieman erilaisen näkökulman aktiivisen vastamelutoiminnon toteuttamiseen. Valmistaja soveltaa nimittäin tilanteeseen mukautuvaa vastamelutoimintoa. Club Onessa ei siis ole eri tasoisia vastameluasetuksia, vaan pelkkä on/off-painike. Kuulokkeiden mikrofonit analysoivat sen sijaan ympäristöä 50 000 kertaa sekunnissa säätääkseen melunvaimennuksen optiaaliseksi. JBL:n mukaan järjestelmä on niin herkkä, että se huomaa jopa esimerkiksi hiusten tai silmälasien liikkeen.

Oikeanpuoleisessa kuulokkeessa on USB-C-liitäntä, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja äänenvoimakkuudensäätö sekä toisto/pysäytys-painike. Vasemmalla on puolestaan virtapainike, Bluetooth-näppäin, toinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja smart ambient -painike. Jälkimmäisenä mainitun avulla voit joko korostaa ympäristön ääniä (ambient aware), pudottaa musiikin äänenvoimakkuutta ja korostaa ympäristön ääniä (talk through) tai käyttää pelkkää vastamelutoimintoa ilman musiikkia (silent now).

Vasemman kuulokkeen keskellä on suuri painike ääniassistentin kutsumiseen. Kuulokkeet tukevat sekä Amazon Alexaa että Google Assistantia.

Kuulokkeille on lisäksi tarjolla My JBL Headphones -sovellus (Android ja iOS), jonka avulla kuuntelukokemusta saa räätälöityä mieleisekseen. Taajuuskorjainta saa säädettyä monipuolisesti ja sovellukseen on lisätty myös viiden DJ:n omat esiasetukset.

Suorituskyky

Kuuntelimme kuulokkeita sekä langattomasti että piuhojen kanssa Apogee Duet -äänikortin kautta. Molemmissa tapauksissa käytimme musiikin toistamiseen Tidalin Masters -äänitteitä.

Laitoimme ensimmäisenä soimaan John Coltranen Naiman. Sen alataajuuksissa on painoa, voimaa ja tekstuuria. Kontrabasson näppäilyssä on kantikasta hienovaraisuutta ja nuotit soivat pehmeästi. Ne luovat siis pohjan kappaleelle, mutta eivät mössöytä muita taajuuksia. Bassotaajuudet ovat mielestämme onnistuneemmat kuin monissa kilpailevissa kuulokkeissa ja niissä näkyy JBL:n perinteinen painotus.

Kun vaihdoimme soimaan Ella Fitzgeraldin klassikon Let's Do It, JBL osoitti samanlaista varmatoimisuutta keskitaajuuksien kohdalla. Äänen puhtaus sopi hienosti Fitzgeraldin hallittuun vibratoon. Vokaaleista kuulee jopa kitalaen pienet äänet ja hengitystekniikan. Club Onet eivät ole mitkään analyyttiset studiokuulokkeet, mutta niiden toistossa on silti mukavaa luonnollisuutta.

Mielestämme Club Onen suurin heikkous löytyy ylätaajuuksista. Esimerkiksi Vikingur Ólafssonin Rameau: Les Cyclopes osoittaa hyvin, että pianon keskitaajuudet toistuvat miellyttävän kuulaina, mutta korkeammalta soiva melodia ei tahdo erottua riittävästi massasta. Ylätaajuuksien heleys ei yllä esimerkiksi Sony WH-1000XM3:n tasolle.

Toisaalta esimerkiksi Charli XCX:n pink diamond toistui todella energisenä, vaikka kappale on täynnä suoranaista diskanttitulitusta. Sointi on kuitenkin pidemmän päälle hieman väsyttävä, etenkin kovalla äänenvoimakkuudella. Jos haluat kirkastaa diskantteja, voit toki ruuvata niitä hieman taajuuskorjaimella.

Kun kytket päälle vastamelutoiminnon, huomaat selvän eron aiempaan. Ulkopuoliset äänet vaipuvat taka-alalle, mutta kuulokkeet eivät siitä huolimatta muodosta korviin ikävää painetta. Vaikka JBL kertoo kuulokkeiden analysoivan ympäristöäsi kymmeniätuhansia kertoja sekunnissa, ne eivät onnistuneet vaimentamaan aivan kaikkia ääniä, kuten kovaa liikennemelua tai lokkien kirkunaa.

Yhteenveto

JBL:n Club Onet ovat tyylikkäät, vankat, monipuoliset ja laadukkaat kuulokkeet, joista on vaikea keksiä mitään suurempaa kritiikkiä. Sonyn WH-1000XM3:ssä on hieman hieman niitä parempi äänenlaatu, mutta JBL:t tarjoavat silti vahvan kokonaissuorituksen ja hyvän vastamelutoiminnon.

Jos haluat siis vaihtoehdon Bosyn tai Sonyn myyntimenestyksille, suosittelemme kokeilemaan JBL Club Onea.