Arvostelussa Huawei MatePad Pro

MatePad Prossa on useita hyviä puolia, kuten tehokkaat sisuskalut, nopea suorituskyky ja upea näyttö, jotka on pakattu näyttäväksi tabletiksi. Se tekee kaiken oikein kivutakseen parhaiden Android-tablettien joukkoon, mutta valitettavasti sen rajoitettu sovellusvalikoima karsii monia potentiaalisia ostajia.

Pika-arvio

MatePad Pro on Huawein viimeisin Android-pohjainen vastaus iPad Prolle, joka pyrkii antamaan samalla kovan vastuksen Samsungin hinnakkaammalle Galaxy Tab S6:lle. Se on suunnattu tuotteliaille ja mediaa paljon kuluttaville kuluttajille, joten yhtiö on pakannut laitteen täyteen ominaisuuksia, jolla se erottuu hupenevalla Android-markkinoilla.

Suurimman osan ajastaan MatePad Pro onnistuukin tavoitteessaan tarjota huippuluokan tabletin markkinoille, mutta muutamat esteet sovelluspuolelle jättävät Applen edelleen pitämään kärkisijaa.

MatePad Prossa on tyylikäs ja kevyt muotoilu, kaunis 10,8 tuuman näyttö punch-hole-kameralla, salamalla varustettu takakamera ja kaikki muut korkealuokkaisesta tabletista löytyvät ominaisuudet. Toisin sanoen siinä on huippulaadukas Kirin 990 -piirisarja 5G-modeemilla ja runsaasti RAM-muistia, joka pyörittää ohjelmistoa sulavasti.

Tabletti tuntuu ja näyttää korkealaatuiselta, kiitos kestävän rakenteen, ohuiden reunojen ja aavistuksen kaarevien reunojen, joiden vuoksi laite tuntuu mukavalta kädessä. Erinomainen kämmenpainallusten esto takaa myös sen, että tablettia voi pitää käsissä huoletta ilman vahinkopainalluksia. Lisäksi se on todella kannettava, mahtuu useisiin reppuihin ja pystyy lataamaan kahta kännykkää langattomasti matkoilla ollessa.

Valitettavasti siinä ei ole lainkaan kuulokeliitäntää ja ainoastaan yksi USB-C-liitäntä, mikä on sääli. Vaikka Apple ja Samsung ovat jättäneet myös kuulokeliitännät pois Pro-malleistaan, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on oikea ratkaisu. Harmon Kardonin neljän kaiuttimen järjestelmä takaa myös miellyttävän äänen musiikin kuunteluun ja videoiden katseluun.

MatePad Pro tukee myös muutamia ylimääräisiä lisälaitteita. Huawei M-Pencil kiinnittyy magneettisesti tablettiin latausta varten, mutta se ei ole aivan niin tarkka kuin Applen tai Samsungin omat vastaavat. Se on silti erinomainen lisävaruste nopeita muistiinpanoja tai piirrustelua varten.

(Image credit: Future)

Lisäksi laitteeseen saa magneettisella kiinnikkeellä varustetun näppäimistön, joka toimii samalla suojakantenta. Sekään ei ole markkinoiden paras tablettinäppäimistö, sillä sen näppäintuntuma on aavistuksen kömpelö. Myös rajalliset näytön taittomahdollisuudet sekä kosketuslevyn puute tekevät siitä hivenen vanhahtavan.

Toinen ongelmakohta on ohjelmisto. Androidilla on jo entuudestaan ollut selätettävää sulavan iPad OS -kokemuksen takaamiseksi, joskin vastapainona käyttöjärjestelmä on taannut monipuolisuutta ja muita etuja. MatePad Prossa on paitsi vastaavat puutteet, myös entistä karsittu toiminnallisuus Google Mobile -palveluiden puuttuessa kokonaan.

Toisin kuin Huawein puhelinten suhteen Google Mobile -palveluiden puute ei tee laitteesta täysin käyttökelvotonta. Amazonin Fire-tabletit ovat toimineet ongelmitta ilman Googlea, eivätkä Android-sovellukset ole tableteilla olleet kaikkein miellyttävimmästä päästä käyttää muutenkaan. Pienen etsinnän jälkeen käyttäjät voivatkin löytää kaikki lempisovelluksensa tai käyttää laitteen sisäänrakennettua selainta näiden verkkoversioiden käyttämiseksi. Kannattaa kuitenkin olla valmis käyttämään hieman aikaa ja joutua tekemään kompromisseja joidenkin sovellusten suhteen.

Nämä eivät onneksi haittaa, jos MatePad Prota käyttää pelkästään viihdekäytössä. Näyttö on upea ja sen laaja kuvasuhde tekee siitä erinomaisen laitteen lukemiseen tai elokuvien katsomiseen.

Joten vaikka MatePad Pro ei täysin onnistukaan saavuttamaan iPad Prota tai pysty samanlaiseen työkäyttöön kuin Microsoftin Surface Pro -mallit, se päihittää monet Samsungin vastaavat tarjoten nopean mobiiliyhteyden, kyvykkään selfie-kameran sekä älykkäät lataustoiminnot. Jos etsit siis Android-tablettia, etkä pelkää pientä sovellusmetsästystä, MatePad Pro on hyvä ehdokas ostoslistallesi.

Huawei MatePad Pron hinta ja saatavuus

Huawei MatePad Pro saapui Suomessa myyntiin 1. kesäkuuta 2020.

Suomessa edullisempi 6 gigan RAM-muistilla ja 128 gigan tallennustilalla varustettu Wi-Fi-malli on alkaen 599 €, kun taas 4G-mallin hinta alkaa 649 €.

Laitteesta tuodaan Suomeen myös myöhemmin 5G:llä varustettu malli, joka maksaa 799 €.

Laitteen lisälaitteisiin lukeutuva M-kynä on puolestaan 99 € ja magneeteilla tablettiin kiinnittyvä näppäimistö 129 €.

Muotoilu ja näyttö

MatePad Pro käyttää muiden Mate-laitteiden tapaan metallia ja lasia, joilla se luo tunteen korkealaatuisesta tuotteesta. Sen modernin ohut muotoilu, kestävä rakenne ja höyhenenkevyt magnesiumseosrunko tekevät ulkomuodosta miellyttävän. Sisäänrakennetun antennin ansiosta ulkonäkö on entistä sulavampi.

Laitteen näyttö on puolestaan kirkas, upea ja riittävän iso työ- ja huvikäyttöön. LCD-paneeli kykenee 2 560 x 1 600 -resoluutioon ja laajaan 16:10-kuvasuhteeseen. Paneelin värimaailma hyödyntää DCI-P3:a tarkemman väriterävyyden saavuttamiseksi esimerkiksi kuvia ja videoita editoidessa.

(Image credit: Future)

Kirkkaus yltää 540 nitiin, joten laitetta voi käyttää ongelmitta kirkkaammissa tiloissa. Näyttö ei kuitenkaan tue HDR:ää, mutta 1 500:1-kontrasti saa ruudun näyttämään siitä huolimatta terävältä ja elävältä. Katsoi tabletilta sitten videoita, artikkeleja tai sarjakuvia, ne näyttävät upeilta.

Näytön sivuilla olevat reunat eivät myöskään häiritse tabletin pitelyä, eivätkä ne ole alttiita vahinkopainalluksille. Lisäksi se on tyydyttävän responsiivinen esimerkiksi sormella piirtelyyn. Tarkempaa piirtojälkeä kaipaaville suosittelemme sen sijaan erikseen ostettavaa Huawei M-Penciliä, joka ei ole laadukkain stylus-kynä, jota olemme käyttäneet mutta joka toimii tarpeeksi hyvin muistiinpanokäyttöön.

(Image credit: Future)

Toinen käytännöllinen oheistuote MatePad Prolle on Smart Magnetic Keyboard, joka toimii samalla suojakuorena. Näppäimistö napsahtaa yksinkertaisesti laitteen pohjaan ilman sen kummempia tarpeita asennukselle.

Näppäimistöllä on miellyttävä kirjoittaa, joskin näppäinten painallusmatka on hivenen kömpelö, eikä siinä ole lainkaan kosketuslevyä. Emme myöskään välittäneet siitä, ettei näyttöä saa taitettua kovin syvälle, jolloin sitä on esimerkiksi hieman kömpelö käyttää sylissä.

Laitteen neljä kaiutinta on puolestaan säädetty Harman Kardonin asetuksilla, ja kaiuttimia on kaksi laitteen päällä ja pohjassa. Yksinäinen USB-C-liitäntä sijaitsee alaosassa, eikä laitteessa ole lainkaan kuulokeliitäntää.

(Image credit: Future)

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamera

MatePad Pron moottorina toimiva Kirin 990 -piirisarja tekee laitteesta yhden nopeimmista tableteista, jota olemme koskaan käyttäneet. Tätä tuetaan 6 gigan RAM-muistilla, joten laitteen suorituskyvyssä ei ole juuri viivettä.

Ohjelmien välillä siirtyminen on saumatonta, animaatiot ovat sulavia ja tabletti pystyy pyörittämään jopa raskaimpia sovelluksia ja pelejä ongelmitta. Usean ruudun moniajo on niin ikään sulavaa, emmekä nähneet peleissäkään hidastelua parhaimmilla asetuksilla pelatessa.

Geekbench 5:n tulokset heijastavat käyttökokemustamme. Yhden ytimen testissä arvoksi saatiin 757 ja moniydintestissä 3 044. Tulokset jäävät vain aavistuksen heikommaksi kuin iPad Prossa, mutta vastaavasti hivenen paremmaksi kuin Snapdragon 855:llä varustetussa Samsung Galaxy Tab S6:ssa.

Laitteen kamerat ovat niin ikään kyvykkäät ja pystyvät napsimaan kohtuullisia kuvia, jos käsillä ei ole älypuhelinta. Takakamerana toimii 13 megapikselillä varustettu linssi, joka tukee salamaa ja automaattista tarkennusta. Edessä toimiva punch-hole-kamera on sen sijaan 8 megapikselin kiinteällä polttovälillä varustettu linssi, joka on riittävän hyvä kasvojentunnistukseen ja HD-videopalavereihin.

(Image credit: Future)

Ohjelmisto

Android-tabletit jäävät usein toiseksi iPadOS:n asettamista korkeista standardeista, eivätkä ne ole aivan yhtä hiottuja tai kehitettyjä, jos olet aikeissa hypätä iPadista Androidille. Vastaavasti Androidilla on omat edut, kuten lyömätön joustavuus, jotka pienentävät erojen merkitystä.

MatePad Pro pyörii Huawein omalla Android 10:n päälle rakennetulla EMUI 10:lle, jossa ei ole lainkaan Googlen palveluita. Tämä voi olla merkittävä este monille, mutta jos olet valmis käyttämään aikaa ja kärsivällisyyttä, puuttuville sovelluksille löytyy usein jonkinlainen vaihtoehtoratkaisu, jolla tabletista saa kaiken irti.

EMUI 10 tuntuu hyvin samankaltaiselta kuin vastaava järjestelmä Huawein uusimmissa puhelimissa, joskin siinä on tabletilla entistä enemmän ominaisuuksia. Käyttöjärjestelmä toimii hyvin sekä pysty- että vaaka-asennossa, minkä lisäksi siinä on muutama elämää helpottava ominaisuus.

Ruudunjakotoiminnolla käyttäjät voivat muun muassa käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti, kun taas moniajo tukee myös kolmatta sovellusta, jota voi siirrellä ruudulla haluamaan paikkaan. Kaikki sovellukset eivät tosin tue jälkimmäistä toimintoa.

(Image credit: Future)

Huawei-puhelinten käyttäjille Huawei Share jakaa puhelimen näytön tabletille, joten laitteiden välillä ei tarvitse pomppia edestakaisin. Myös tiedostojen jako toimii nopeasti ja kivuttomasti, mikä tekee ominaisuudesta kätevän ja helppokäyttöisen.

Tuttujen Google-sovellusten puuttuminen on ärsyttävää, mutta se ei ole lopulta aivan yhtä suuri este tabletilla kuin se on puhelimilla. MatePad Pron laitteisto ja ominaisuudet ovat sen verran täyteen ahdettuja eri ominaisuuksista, että ne takaavat laitteen olevan hyödyllinen ilman Googleakin.

Tablettiin on asennettu valmiiksi Huawei App Gallery, josta uupuu edelleen muutamia oleellisia sovelluksia. Huawei jatkaa kuitenkin sen kehitystä ja lisää uusia sovelluksia alati kasvavalle listalle. Laitteeseen voi asentaa myös ulkopuolisten kehittämiä kauppapaikkoja, josta omat lempisovellukset voi ladata. Vaihtoehtoisesti Huawein Phone Clone siirtää osan sovelluksista tabletille ja ne toimivat tabletilla riittävän hyvin.

Ainoat ongelmakohdat ovat sellaisten sovellusten kanssa, jotka vaativat Google-palveluita toimiakseen kunnolla. Tähän lukeutuvat kaikki Googlen sovellukset, kuten Wear OS, Google Play Centerin vaativat pelit ja esimerkiksi Google Drivea varmuuskopiointiin käyttävä WhatsApp.

MatePadin selain pystyy onneksi pyörittämään joidenkin sovellusten verkkoversioita helposti samaan tapaan kuin tietokoneella. Meillä ei ollut ongelmia muun muassa Netflixin, YouTuben ja Gmailin käyttämisessä selaimella, ja toisinaan jopa suosimme nettiversiota Androidin huonosti tableteille optimoitujen sovellusten sijaan.

(Image credit: Future)

Akkukesto

MatePad Pron tuhti 7 250 mAh akku kestää jopa kahden päivän aktiivisen käytön. Satunnaisella käytöllä laite kestäneekin helposti viikon yli yhdellä tai kahdella latauskerralla.

Raskaampaan käyttöön lukeutuu videoiden katseleminen useiden tuntien edestä, muutamat pelikerrat, sovellusten käyttö verkkoselaimella sekä sosiaalisessa mediassa surffailu. Akku kestää hyvin käyttöä, eikä siihen tarvinnut päivän aikana kiinnittää juurikaan huomiota.

Akun loppuessa sen lataaminen on niin ikään helppoa. MatePad Pro tukee muutamia latausominaisuuksia, kuten 40 W pikalatausta mukana tulevalla laturilla ja langatonta latausta 27 W pikalatauksellä, minkä lisäksi se voi ladata muita Qi-tuellisia laitteita. Jälkimmäinen toiminto osoittautui äärimmäisen hyödylliseksi ja huomasimme käyttävämme sitä toistuvasti.

Kannattaako Huawei MatePad Pro ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat sulavan käyttökokemuksen ja 5G-tabletin MatePad Prossa on Huawein huippulaadukas piirisarja ja 6 gigaa RAM-muistia, minkä ansiosta kaikkein raskaimmatkin sovellukset pyörivät sen avulla sulavasti. Se on myös yksi ensimmäisistä tableteista, joka tukee 5G:tä, kunhan kyseinen malli rantautuu Suomeen.

Haluat mediakäyttöön tehokkaan suorittajan Kiitos upean 10,8 tuuman näytön ja hyvän äänentoiston, MatePad Pro on loistava väline elokuvien katseluun ja pelien pelaamiseen. Sen kevyt rakenne ja pyöreät reunat tekevät siitä myös mukavan käyttää pitkiäkin aikoja, jolloin se sopii hyvin lukemiseen, elokuvien katsomiseen ja pelaamiseen.

Kaipaat hyvää akkukestoa ja lataustelakkaa MatePad Pron kookas akku ja tehokas virrankäyttö kestää vakuuttavat kaksi päivää jopa raskaassa käytössä. Pikalatauksen ajoissa mehut saa takaisin vain 90 minuutissa, minkä lisäksi se pystyy latamaan muita tuettuja laitteita.

Älä osta jos...

Haluat käyttää Googlen sovelluksia Google Play Storen puute ei ole niin iso puute MatePad Prolle, sillä puuttuville sovelluksille on olemassa korvikkeita. Tietyt sovellukset ja pelit vaativat kuitenkin Googlen palveluita toimiakseen, joten nämä eivät toimi MatePad Prolla, vaikka ne saisikin ladattua laitteelle.

Kaipaat kannettavaa työasemaa Vaikka MatePad Pron laadukkaat komponentit mahdollistavat verkkosovellusten käytön ja videoeditoinnin, sen kyvykkyys on silti hyvin rajoitettu. Vaikka tarvittavat sovellukset löytyisivätkin toisaalta, Android-optimointi jättää toivomisen varaa. Erillinen näppäimistö ei myöskään ole ideaali pidempiin kirjoitushetkiin.