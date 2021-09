Arvostelussa Google Nest Cam (akkukäyttöinen)

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) on helppokäyttöinen kodin turvakamera, joka tarjoaa selkeän Full HD -kuvanlaadun yöllä ja päivällä. Ja koska se on akkukäyttöinen, sen voi asentaa minne tahansa. Se tunnistaa lisäksi liikkeen ja siinä on kasvojentunnistus, joskin jälkimmäinen tarvitsee erillisen tilauksen.

Google on kenties ensikertalainen kodin turvakameroiden markkinoilla, sillä yhtiö saapui sinne ensimmäisen kerran vasta vuonna 2017. Siitä on kuitenkin nopeasti noussut varteenotettava valmistaja, kiitos kasvojentunnistuksen ja digiavustajan kaltaisten ominaisuuksien.

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) on yhtiön viimeisin turvakamera. Sitä on odotettu kuumeisesti sen jälkeen, kun yhtiö lopetti kahden aiemman mallinsa tuotannon alkuvuodesta 2021. Se on samalla ensimmäinen yhtiön akkukäyttöinen kamera, minkä myötä sen kiinnitys on entistä vapaampaa. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen Google Nest Cam, joka toimii Google Home -sovelluksen kanssa.

Full HD -kamera on lisäksi helppokäyttöinen sekä säänkestävä, joten se soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Näkökenttä on riittävä 130 astetta, minkä lisäksi laite lähettää ilmoituksen älypuhelimeen, jos se tunnistaa liikettä. Suoraa kuvaa voi puolestaan seurata Google Home -sovelluksen kautta.

Suoran lähetyksen sijaan Nest Cam kykenee tallentamaan kolmen tunnin edestä videota, jonka käyttäjät voivat tarkastaa jälkeenpäin. Erillisellä Nest Aware -tilauksella kuvattu materiaali säilyy 60 päivän ajan, minkä lisäksi palvelu tuo mukanaan Familiar Face -ominaisuuden. Sen avulla ihmisten kasvoille voi määrittää nimiä, jolloin kamera ilmoittaa näiden saapuessa näkökenttään.

Kamerassa on 6-kertainen tarkennus, jonka avulla voi tutkia tarkemmin videolla näkyviä yksityiskohtia. HDR-kuva takaa myös sen, etteivät detaljit peity, vaikka ympäristö olisi liian kirkas tai tumma. Laitteessa on lisäksi tuki Google Assistantille, joten taltioitua videota voi katsoa miltä tahansa Googlen älynäytöltä.

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) voi tallentaa itseensä 60 minuuttia videota, jos käyttäjän WiFi-verkko katkeaa hetkellisesti tai kamerasta loppuu akku. Näin tallennettu materiaali ladataan automaattisesti pilveen, kun laite saa jälleen signaalin.

Hinnaltaan Google Nest Cam (akkukäyttöinen) on 199,99 euroa, joten se on keskihintainen turvakamera. Sen ominaisuudet tekevät siitä kuitenkin monipuolisen ja helposti asennettavan, mutta pitkäaikaista videoiden säilymistä kaipaavat joutuvat tilaamaan erillisen maksullisen palvelun.

Hinta ja saatavuus

Hinta: 199,99 €

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) maksaa 199,99 euroa ja on saatavilla välittömästi. Kyseessä on lähes tuplasti kalliimman Google Nest IQ Indoor -mallin seuraaja.

Uusi malli on yksi kolmesta Googlen tänä vuonna julkaisemasta Google Nest -kamerasta. Google Nest Cam with Floodlight tuo turvakameraan mukaan kaksi LED-valoa, kun taas Google Nest Cam Indoor on nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan sisätiloihin. Molemmat näistä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) pystyy tallentamaan videomateriaalia kolmen tunnin edestä ilmaiseksi. Googlen omat algoritmit määrittelevät kuitenkin sen, onko kuvattu video mielletty tallennettavaksi vai ei. Tähän vaikuttavat kuvassa näkyvä liike sekä äänet.

Jos videot haluaa säilöön pidemmäksi aikaa, tarjolla on erillinen Nest Aware -tilauspalvelu. Tämän myötä videotallennuksen saa jopa 60 päivälle 5 euron kuukausihintaan.

Muotoilu

Akkukäyttöinen

Vaatii lisävarusteita, jos ei asenneta seinään

Magneettinen alusta helpottaa kameran kohdistusta

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) on kompakti kodin turvakamera, joka on kooltaan 8,3 x 8,3 x 8,3 cm. Mattavalkoista muotoilua komistaa kiiltävän musta etulevy, jonka takana komeilee 130 asteen Full HD -kameralinssi sekä LED-valo, joka muuttuu liikkeen tunnistaessa vihreäksi, kaiutin ja mikrofoni. Jälkimmäisen avulla käyttäjä voi keskustella kameran näkökentässä olevien henkilöiden kanssa.

Kamera on säänkestävä, joten sen voi asentaa joko sisä- tai ulkotiloihin. Siinä on magneettinen alusta, jonka avulla kameran saa suunnattua helposti haluttuun kulmaan. Jos kameraa ei aio asentaa seinään, vaatii se erillisen jalustan ostamista.

Google Nest Camissa on lisäksi ladattava akku, mutta laite tukee myös verkkovirrassa olemista. Myyntipakkauksen mukana tulee metrin sisätiloihin tarkoitettu kaapeli. Ulkokäyttöön on olemassa erikseen ostettava säänkestävä kaapeli.

Google Nest Doorbellin (akkukäyttöinen) lailla myös Google Nest Cam pystyy tallentamaan paikallisesti 60 minuuttia videota, jos WiFi- tai sähköverkko katkeaa. Kun kamera pääsee takaisin linjoille, lähetetään kuvamateriaali automaattisesti pilveen katsottavaksi.

Kameran asentaminen Google Home -sovelluksen avulla on verrattain helppoa. Olimme lisäksi vakuuttuneita siitä, kuinka paljon sovellus antaa asennettaessa käteviä vinkkejä ja kysyy, miten käyttäjä haluaa kameran käyttäytyvän, kun he ovat poissa kotoa.

Suorituskyky

Selkeä ja yksityiskohtainen kuva päivällä ja yöllä

130 asteen näkyvyys, jossa pientä kalansilmäefektiä

Familiar Face tunnistaa ystävät ja perheenjäsenet

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) tallentaa selkeää videota päivisin ja öisin, minkä lisäksi 6-kertainen tarkennus mahdollistaa yksityiskohtien tutkimisen. Kuvattu materiaali on päivisin kuvatessa värillistä, ja mustavalkoista yöllä. Kameran HDR-tuki mahdollistaa kuitenkin sen, että kuvan hämärimmistäkin kohdista saa hyvin selvää. Linssin tarjoama 130-asteinen näkökenttä aiheuttaa tosin lievän kalansilmäefektin, joka ei kuitenkaan heikennä varsinaista kuvanlaatua.

Laite tunnistaa näkökenttään saapuvat ihmiset, eläimet ja ajoneuvot todella hyvin. Jos kameraa käyttää Nest Aware -tilauksen kera, voi ihmisten kasvoille määrittää nimen kameran tunnistettavaksi. Tällöin se lähettää käyttäjälle ilmoituksen, kun tunnistettu kasvo tai muukalainen saapuu näkyville.

Turvakamerasta löytyy myös muutama tila, jonka avulla kameran voi aktivoida tai sammuttaa tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi aluerajatoiminnon avulla laitteen voi aktivoida tai sammuttaa puhelimen sijainnin perusteella, jolloin turvakamera käynnistyy käyttäjän poistuessa kotoa.

Siinä on lisäksi paljon kustomointimahdollisuuksia ilmoitusten määrän suhteen. Käyttäjä voi esimerkiksi määrittää, millaiset liikkeet lähettävät ilmoituksen puhelimeen, tai alueen, jonka sisällä tapahtuva liike raportoidaan välittömästi.

Sovellus

Helppo navigoida

Google Assistant -integraatio

Kasvojentunnistus vaatii tilauksen

Toisin kuin aiemmat Google Nest -kamerat, uusi Google Nest Cam (akkukäyttöinen) käyttää Google Home -sovellusta. Sovelluksen käyttö on todella helppoa, eikä se vaadi kuin kameran valitsemisen Google Assistantia tukevien laitteiden listalta. Tämän jälkeen puhelimesta näkee suoraan kameran akun, lähetyksen sekä aiemmin tallennetun materiaalin.

Kamera tallentaa ilmaiseksi viimeisen kolmen tunnin aikana tapahtuneita videoklippejä, mikä ei luultavasti riitä suurimmalle osalle. Jos materiaalia haluaa nähdä paljon pidemmältä aikaväliltä, vaatii se erillisen Nest Aware -palvelun tilauksen. Tämä maksaa viisi euroa kuukaudessa.

Sovelluksesta löytyy paljon säätömahdollisuuksia, joita ovat muun muassa ilmoitustiheys, videopätkien pituus, kameran äänenvoimakkuus sekä liiketunnistimen herkkyys.

Koska turvakamera tukee Google Assistantia, sitä voi myös komentaa digiavustajan kautta. Lisäksi sen kuvaamaa videota voi katsella muiden Google Nest -älynäyttöjen kautta.

Akkukesto

Akku kestää kolme kuukautta

Täyteen lataaminen kestää viisi tuntia

Akkua ei voi vaihtaa

Google väittää Nest Camin akun kestävän noin kolme kuukautta ennen lataustarvetta, joskin tämä riippuu täysin siitä, kuinka pitkään ja usein videotallennus on päällä tai liikettä tunnistetaan. Emme pystyneet kuitenkaan varmentamaan väitettä tyypillisessä käytössä, sillä testasimme laitetta perusteellisesti verrattain lyhyen ajan sisällä.

Akun lataus täyteen kesti viisi tuntia. Koska akku on sisäänrakennettu turvakameraan, sitä ei voi käyttää lainkaan latauksen aikana. Siten näkisimme ennemmin erikseen vaihdettavan akun, kuten Arlo Ultra 2:ssa tai Arlo Pro 4:ssä, jolloin kameraa ei joutuisi koskaan kytkemään pois päältä.

Kannattaako Google Nest Cam (akkukäyttöinen) ostaa?

Osta jos...

Haluat akkukäyttöisen turvakameran

Toisin kuin Googlen aiemmat turvakamerat, Google Nest Cam on varustettu ladattavalla akulla. Siten sen voi sijoittaa joustavammin eri puolille asuntoa.

Haluat kasvojentunnistuksen

Jos tilaat Nest Awaren, voit määrittää kameralle nimet tietyille kasvoille, jolloin se ilmoittaa, kun kyseiset henkilöt – tai tuntemattomat – saapuvat näkyville.

Sinulla on epäluotettava WiFi-yhteys

Google Nest Cam (akkukäyttöinen) ylläpitää jopa 60 minuutin edestä videota, jos WiFi-yhteys katkeaa yllättäen. Tämä ladataan pilvipalveluun yhteyden palattua, joten kamera toimii myös yhteyden katketessa.

Älä osta, jos...

Haluat värillisen yönäkötilan

Toisin kuin Arlon ja Ringin turvakamerat, Google Nest Camissa ei ole lainkaan värillistä yönäkötilaa. Jos haluat tällaisen, suosittelemme kilpailijoiden vaihtoehtoja.

Haluat säilyttää videomateriaalin paikallisesti

Tämä kamera ei tallenna videota paikallisesti, ja vaikka se tallentaa kolmen tunnin edestä kuvamateriaalia pilveen ilmaiseksi, se ei ole järin paljoa. Olisimmekin halunneet nähdä myös vaihtoehtoisen paikallisen tallennuksen, jolloin maksullista kuukausipalvelua ei tarvitsisi.

Haluat sisäänrakennetun valon ja sireenin

Toisin kuin Ringin ja Arlon kilpailevissa malleissa, Google Nest Camissa ei ole sisäänrakennettua valoa tai sireeniä. Jos kaipaat näitä ominaisuuksia turvakameralta, silloin suosittelemme ostamaan Google Nest Cam with Floodlightin.

Arvioitu ensimmäisen kerran: syyskuussa 2021