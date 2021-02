Arvostelussa DJI Mini 2

DJI Mini 2 on täydellinen valinta droneihin tutustuvalle. Lentäminen, kuvaaminen sekä upeiden lintuperspektiivistä kuvattujen otosten editoiminen on viety täysin uudelle tasolle. Valinta Mavic Minin ja Mini 2:n välillä keskittyy lähinnä siihen, kuinka paljon haluat 4K-resoluutiota. Joka tapauksessa kuluttajien tilanne on loistava, sillä molemmat vaihtoehdot ovat erinomaisia päivänvalossa kuvaamiseen.

Kahden minuutin pika-arvio

DJI Mini 2 on äärimmäisen pieni drone-lennokki, jonka kuljettaminen onnistuu v vaivatta vaikkapa taskussa. Helppokäyttöisyys tekee siitä erinomaisen valinnan kenelle tahansa lennokkeihin perehtyvälle, jotka haluavat taltioida videonsa 4K-resoluutiolla. Samalla hinta on onnistuttu pitämään todella matalalla rajaamalla joitakin huippumallien erikoisominaisuuksia.

DJI Mini 2 muistuttaa ulkoisesti Mavic Miniä. Merkittävin muutos on tehty kauko-ohjaimeen, joka on entistä sulavalinjaisempi ja kauttaaltaan parempi kuin edeltäjänsä.

Aivan kuten isommat Mavic-mallit, myös Mini-versiot ovat kokoontaitettavia. Noin kämmenen kokoisen esineen saa taiteltua muutamalla sulavalla liikkeellä droneksi ilman sen suurempaa vaivaa.

Jo Mavic Mini painoi alle 249 grammaa, minkä ansiosta sitä ei tarvitse merkitä useissa maissa lentoviranomaisten tietokantoihin. Seuraajan kohdalla paino ei enää tee samanlaista vaikutusta. Alkuperäinen malli oli lajissaan ensimmäinen, ja Mini 2 vain toistaa saman tempun. Sen sijaan kauttaaltaan parannetut ominaisuudet eivät jää huomaamatta.

DJI Mini 2:n tärkein asia on sen kokonaan uusittu kauko-ohjain. Tällä kertaa painopiste on yksinomaan simppeliydessä. Vaikka se näyttää alkuun hitusen Transformers-maailmaan kuuluvalta, kokonaisuus tekee vaikutuksen alusta alkaen.

DJI Fly -sovellus tasapainottelee onnistuneesti yksinkertaisuuden sekä syvyyden välillä. Aloittelevat pilotit eivät tarvitse mitään perusliittymää syvemmälle kätkettyä, mutta kokeneille lentäjille riittää lukuisia ominaisuuksia.

DJI:n mallit tunnetaan erittäin luotettavasta tasapainostaan. Mini 2 ei tee sääntöön poikkeusta.

DJI Mini 2:lla kuvatut videot ovat erittäin vakaita ja tyylikkäitä elleivät tuulenpuuskat ylly myrskylukemiin. Lopputulokset ovat todella vaikuttavia dronen koon huomioiden. Vaikka tuuli yltyi lähemmäs 10 metrin sekuntivauhtia, osoittautui lennokin käsittely todella vaivattomasti.

Käsittelemättömät videotaltioinnit näyttävät alkuun aavistuksen tasapaksuilta ja alivalottuneilta. DJI käsittelee materiaalia erittäin maltillisesti, joten vastuu sysätään pitkälti käyttäjälle sekä videomuokkausohjelmalle. Onneksi videot ovat erittäin selkeitä. Digitaalinen tarkennus on rajoitettu kaksinkertaisuuteen 4K-kuvanlaadulla, kun taas 3-kertainen zoomaus onnistuu 1080-resoluutiolla. Tosin kuvaukset on syytä toteuttaa päivänvalolla, sillä pimeällä tarkennus tekee kuvanlaadusta todella vaatimatonta.

Akkukesto osoittautuu hyväksi perustasoksi. Aavistuksen tuulisella kelillä saa lennettyä noin 30 minuuttia yhdellä latauksella. Lisäakuilla 1080p- ja 4K-materiaalia saa kuvattua jopa 90 minuuttia.

Hinta ja saatavuus

Julkistettiin marraskuussa 2020

Saatavana perusversiona sekä Fly More -kombona

Suositushinta alkaen 479 €

DJI Mini 2 julkistettiin marraskuussa 2020. Drone on saatavissa edullisempana peruspakettina sekä kalliimpana Fly More -pakkauksena. Jälkimmäinen sisältää muutamia lisävarusteita, joista merkittävin on tripla-akku.

Peruspaketti sisältää dronen, akun, kamerasuojan, kaukosäätimen, kaapeleita sekä propellit. Laitteen saa ostettua Suomesta 479 euron hintaan.

Saimme arvostelujaksoa varten DJI Mini 2 Fly More -dronepaketin, joka sisältää kolme akkua sekä lataushubin. Mukana on myös ylimääräiset propellit, hakan varmistamaan propellien kiinnityksen, 18 W:n lataushubin sekä kantolaukun. Merkittävin ero Mavic Mini Fly More -pakettiin koskee 360-asteen propellisuojaa.

Kalliimpi DJI Mini 2 Fly More kustantaa 619 euroa.

Hinta on siis pompannut jonkin verran Mavic Ministä. Lisäksi on hyvin mahdollista, että aiempaa versiota saa vastaisuudessa entistä edullisempaan hintaan.

Muotoilu

Kooltaan 131 x 81 x 58 mm ja 249 g

Sensorit pohjassa, mutta dronessa ei automaattista esteen väistämistä

USB-C-lataus

DJI Mini 2 on Mavic Minin tavoin noin kämmenen kokoinen kokoontaiteltava drone. Pienuuden ansiosta se ei myöskään aiheuta minkäänlaisia häiriötekijöitä.

249 gramman paino on maailmalla tärkeä yksityiskohta, sillä sen ansiosta se täyttää monien maiden rekisteröintivaatimukset. Vaikka Mavic Air 2 on jo erittäin kompakti ja pieni, onnistuu DJI supistamaan kokoa vielä entisestään. Mini 2 tuntuu dronelta, jonka todella saa kuskattua mukanaan mihin vain.

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

Mini 2:n etuosassa oleva kolmiakselinen mekaaninen gimbaali on varustettu vaimentimilla. Kun laitteen nostaa paketista, on se suojattu kamerasuojalla, joka otetaan pois lentoa varten. Takaosassa on puolestaan microSD-korttipaikka sekä lataukseen käytetty USB-C-liitin.

Toisin kuin DJI Mavic Air ja muut isommat dronet, DJI Mini 2 ei osaa kiertää esteitä automaattisesti. Pohjassa on kuitenkin muutamia sensoreita, jotka tunnistavat mahdolliset ongelmat alapuolella. Näiden kohdalla lennokki tekee äkkijyrkän liikkeen väistääkseen onnettomuuden.

Laitteen pohjassa on akkutilanteen kertova mittari sekä valo, jonka avulla dronea on helppo seurata myös pimeällä.

Ohjattavuus

Uusi antenniton kauko-ohjain

Tuttu DJI Fly -sovellus

Tehokas ja yksinkertainen

DJI Mini 2:n myyntivaltti on sen uusittu kauko-ohjain, joka on aiemmin nähty myös DJI Mavic Air 2 -mallissa. Alusta asti uudelleen suunniteltu työkalu panostaa yksinkertaisuuteen.

Kauko-ohjain painaa 5 200 mAh:n akun vuoksi 390 grammaa, joten se on raskaampi kuin itse drone. Vasemman- ja oikeanpuoleiset tatit on sijoitettu näytön alapuolelle. Pallomaisen liitännän vuoksi hallinta on helppoa ja tarkkaa.

Ohjaintikkujen yläpuolella on puhelinpidike liittimen kera. Myyntipaketin mukana tulee kolme erilaista piuhavaihtoehtoa (Lightning-, microUSB- ja USB-C-liitäntä).

Ohjaimessa on Fn-painike sekä keskelle sijoitettu fyysinen liukusäädin. Jälkimmäisen avulla saa vaihdettua elokuva-, perus- ja urheilutilan välillä. Se mahdollistaa muutosten tekemisen äärimmäisen näppärästi myös lennon aikana, minkä ansiosta ei tarvitse koskea laisinkaan sovellukseen.

(Image credit: Future)

Ohjaimen takana on R-liipaisin, kun taas L-liipaisimen paikalla on pyöritettävä painike. Niin ohjaustikkujen kuin painikkeiden tarkkuus teki vaikutuksen. Laite tunnistaa hienovaraisimmatkin liikkeet tarkasti jopa Sports-tilassa. Kunhan dronen kanssa pääsee sinuiksi, vain taivas on rajana.

Toinen kiinnostava yksityiskohta on DJI Mini 2:n näppäryys ja helppous. Saimme laitteen ilmaan tekemään erilaisia temppuja todella vaivattomasti. Jos Mavic Mini tuntui aikanaan helpolta lennettävältä, Mini 2 nostaa rimaa entisestään. Suurin kiitos kuuluu erittäin intuitiiviselle kauko-ohjaimelle.

Videota saa siirrettyä peräti 10 kilometrin etäisyydellä, joten Mini 2 tarjoaa 150 prosenttia paremman kantaman kuin edeltäjänsä. Haluaisimme sanoa, että pääsimme viemään laitteen äärirajoille, mutta valitettavasti drone-turva-alueen rajat tulivat vastaan. Joudumme siis tässä kohtaa luottamaan valmistajan sanaan.

DJI Fly -sovellus

Yksinkertainen käytettävä

Kauko-ohjaimen takia sovellus ei ole elintärkeä

Tilojen vaihtaminen sekä QuickShots-ominaisuus

DJI Fly -sovellus tasapainottelee onnistuneesti helpon käytettävyyden sekä monipuolisten ominaisuuksien välillä.

Sovelluksen oletusnäkymä tarjoaa lennokkeihin vasta tutustuville kattavan valikoiman tärkeimpiä ominaisuuksia. Mukana on painikkeet nousulle, laskeutumiselle, pikakuvake kartalle, kuvaamiselle, kuvagalleriaan siirtymiselle sekä vaihtomahdollisuus video- ja valokuvauksen välillä.

Käyttöliittymä tarjoaa kattavan määrän keskeisiä tietoja. Ruudulta näkee näppärästi korkeuden, kuvausajan, valaistustiedot, akkukeston sekä kauko-ohjaimen signaalin vahvuuden.

(Image credit: Future)

Sovelluksen todelliset salat paljastuvat syvällisemmistä valikoista, joihin pääsee painamalla ruudun oikean yläkulman kolmea pistettä. Sieltä voi asettaa esimerkiksi maksimikorkeuden sekä -matkan. Myös paluupisteen saa halutessaan asetettua.

DJI Mini 2:n edessä olevat LED-valot saa myös säädettyä, jolloin väriskaala luo laitteeseen runsaasti lisäväriä. Ominaisuus on omiaan erityisesti silloin, kun taivaalla lentää useampia lennokkeja. Persoonallisella värillä varustetun dronen tunnistaminen onnistuu helposti muiden joukosta.

Tarjolla on monipuolisia mahdollisuuksia asettaa itselleen lisätietoja esimerkiksi ylivalotuksesta varoittamisesta lähtien. Virkistystaajuutta saa lisäksi vaihdettua 50 ja 60 Hz:n väliltä. Onkin jopa hämmentävää, miten paljon yksinkertaiseen käyttöliittymään on saatu mahtumaan.

Ominaisuudet ja suorituskyky

4K/30fps-videokuvaus

12 MP:n kuvat

Viisi QuickShot-tilaa

Erilaiset kuvaustilat aukeavat DJI Fly -sovelluksen kuvaustila-painiketta painamalla, minkä jälkeen oikeaan reunaan avautuu erillinen valikoima valittavaksi. Alkuun näytille tulevat Photo-, Video-, Quickshot- ja Pano-tilat, joiden alta paljastuu vielä lisää vaihtoehtoja.

Perinteisen Photo-valokuvauksen kohdalta voi esimerkiksi asettaa itselleen yksittäisten kuvien napsimisen, AEB-valotushaarukoinnin HDR-kuvia varten tai kuva-ajastuksen. Videokuvauksen puolelta taasen saa asetettua resoluution (1080p, 2,7K tai 4K) sekä kuvataajuuden (jopa 60fps 1080p-resoluutiolla, muilla tarkkuuksilla 30fps).

QuickShot-tilat tarjoavat erilaisia valmiiksi asetettuja lentoreittejä (Circle, Boomerang, Dronie, Helix ja Rocket) sekä kolme erilaista panoraamatilaa (perinteinen, 180 asteen ja 360 asteen).

Entäpä sitten akkukesto? Hitusen tuulisena päivänä saimme yhden latauksen kestämään noin 30 minuuttia vaihdellessamme 1080p- ja 4K-resoluution välillä. Kun akku alkaa tyhjentyä, palaa Mini 2 automaattisesti kotipisteeseen. Tämän avulla erilaiset ikävät vahingot ovat epätodennäköisiä.

Fly More -pakettia on helppo suositella, sillä se tekee juuri sen mitä nimessään lupaakin. Se tarjoaa kolme 2 250 mAh:n akkua. Kolmikon avulla voi lentää jopa 90 minuuttia kerrallaan.

Lennokin akku ei kuitenkaan ole ainoa mielenkiintoinen yksityiskohta. Kauko-ohjaimessa on nimittäin valtava 5 200 mAh:n akku, joka kestää pienen iäisyyden. Sen lataaminen ottaa toki aikansa, mutta se samalla lataa myös kiinnitettyä puhelinta.

Fly More -paketin akut saa halutessaan hyödynnettyä myös puhelimen tai muun lisälaitteen lataukseen 18 W:n pikalatauksen ansiosta.

Kuvanlaatu

Mikäli olet ikinä käyttänyt DJI:n droneja, tiedät kokemuksen olevan äärimmäisen tasainen ja hillitty. Valmistaja tunnetaan erinomaisesta vakauttimestaan, ja Mini 2 jatkaa samalla linjalla.

Videomateriaali on äärimmäisen vakaata aina siihen asti, että tuuli käy liian voimakkaaksi. Pieni rakenne ei siis tarkoita kompromisseja tällä osa-alueella. Vasta viitostason yläpuolelle (noin 9 metriä sekunnissa) nouseva tuuli alkaa tekemään kuvaamisesta haastavaa.

Valitsitpa minkä tahansa kolmesta tilasta (normaali, rauhallinen Cine tai nopea Sports), drone napsii kuvia ympäristöstä. Nopeat liikkeet saattavat alkuun aiheuttaa otoksissa ongelmia, mutta ainakin meidän testiemme perusteella jopa vasta-alkaja saa otettua fantastisia kuvia. Kiitos kuuluu Mini 2:n nopealle vakautukselle, joka saa paikattua tilanteen ripeästi.

Kamerasensori on pysynyt ennallaan viimevuotisen mallin kanssa. Tämän vuoksi Mavic Minin omistajien on syytä harkita tarkkaan sitä, onko uudemman version hankkiminen todella hintansa arvoista.

Mini 2:n 83 asteen (vastaa 24 mm:n linssiä) kuvakulma vastaa suunnilleen ihmisen näkökenttää. Lopputulos on yleisesti ottaen jopa hivenen omaa katselukokemusta laajempi.

Mavic Mini ja Mini 2 sisältävät molemmat 12 MP:n 1/2,3" CMOS-kennon, jonka maksimiresoluutio on 4 000 x 3 000 (tai 16:9, 4000 x ×2250).

Vaikka kamera sinänsä on tuttu jo entuudestaan, näkyvät laitteen toimintaan tehdyt parannukset lopputuloksissa. Dronen parannettu moottori sekä hiottu tuulenkestävyys helpottavat kameran ja vakaimen työtä.

Käsittelemättömät videot ovat aavistuksen tasapaksuja ja alivalottuneita. DJI prosessoikin otoksia erittäin maltillisesti, joten lopputulosten hiominen on syytä varmistaa videoeditointiohjelmalla.

(Image credit: Future)

Loikka 2,7K-resoluutiosta 4K-materiaaliin on tervetullut. Teknisesti ottaen on toki epäselvää, miksi viimevuotinen malli ei kyennyt 4K-videokuvaukseen. Joka tapauksessa lisäpikselit tuovat hyvin valaistuissa olosuhteissa paremman tarkkuuden zoomaukseen ja rajaukseen.

Mikäli kuvaat 4K-tarkkuudella, tarjolla on vain kaksinkertainen digitaalinen tarkennus. 1080p-resoluutiolla zoomaus onnistuu myös kolminkertaisesti. On kuitenkin syytä huomata, että päivänvalon loppuminen rampauttaa myös zoomauksen kantaman.

Kuten arvata saattaa, pienikokoinen Mini 2 ei ole kummoinen kuvaaja hämäriin olosuhteisiin. Mini 2:n videokuvaus on pahoissa ongelmissa auringonlaskun jälkeen, joskin valokuvaaminen onneksi onnistuu paremmin. Laitteen taipumus alivalottaa kuvia aiheuttaa päänvaivaa myös alkuillasta. Mikäli valitset Mini 2:n, kannattaa kuvaussessiot järjestää aikaisin päivällä.

Hämärätilannetta voi kuitenkin parantaa hiukan asettamalla kuva- ja videoasetukset manuaalisesti. Lisäksi on annettava kiitosta panoraamakuville, jotka osoittautuivat paremmiksi kuin DJI Pocket 2:n 64 MP:n kameran vastaavat.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat markkinoiden parhaan taskukokoisen dronen

DJI Mini 2 on dronemarkkinoiden höyhensarjalaisten ykkönen 4K-videokuvauksella, parannetulla kauko-ohjaimella, pidennetyllä kantamalla sekä paremmalla tuulenvastuksella. Mavic Mini pysyy edelleen hyvänä vaihtoehtona, mutta uusi versio on kaikessa paitsi hinnassa parempi.

Haluat kuvata 4K-videoita

Kun valaistus on kohdillaan, DJI Mini 2 saa taltioitua 4K-resoluutiolla erinomaista videota. Lisäksi tarkennus ei tee lopputulokselle hallaa.

Olet vasta tutustumassa droneihin

DJI Mini 2 on pienen kokonsa vuoksi näppärä eikä se aiheuta maailmallakaan ongelmia rekisteröinnin suhteen. Lisäksi se on erittäin helposti hallittava ja omaksuttava, minkä ansiosta lennokki on kuin luotu vasta-alkajien käyttöön.

Älä osta, jos...

Budjettisi on tiukka

Jos raha ei ole ongelma, DJI Mini 2 on loistava tapa tutustua droneihin. Jos kuitenkin kaipaat pienemmällä rahalla hyvää laitetta, alkuperäinen Mavic Mini saattaa olla parempi hankinta. Se on edullisempi, minkä lisäksi 2,7K-resoluutio on varsin kilpailukykyinen.

Sinulla on jo Mavic Mini

Vaikka DJI Mini 2 on parempi kuin Mavic Mini, ero ei ole merkittävä. Saat paremman kauko-ohjaimen ja korkeamman resoluution, mutta DJI Mini 3:n odottaminen saattaa silti olla järkevää.