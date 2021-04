Arvostelussa Deltacon edulliset älykodin valvontakamerat

Mikäli luulit Deltacon olevan nimen ja hinnoittelun perusteella jokin aasialainen rihkamavalmistaja, yllätyt iloisesti. Kyseessä on kuitenkin ruotsalainen vuonna 1991 perustettu valmistaja, joka on vuosien saatossa siirtänyt tukikohtansa yhä enenevissä määrin kohti Tukholmaa. Yhtiö työskenteli pitkän aikaa taiwanilaisten tuotteiden kanssa, mutta viimeisen vuosikymmenen ajan painopiste on ollut omissa laitteissa. Valmistaja kertoo keskittyvänsä erityisesti pelituotteisiin ja kaapeleihin.

Deltaco-tuotemerkkiin törmää tämän vuoksi monesti erityisesti edullista laitteistoa etsiessä. Mitä korkeammaksi hintalappu nousee, sitä harvemmin valmistaja pysyy enää kilpailussa mukana. Deltaco on erikoistunut halvimman hintaluokan tuotteisiin, jossa toimivat perusasiat yhdistettynä erittäin kilpailukykyiseen hintaan ovat uusia ominaisuuksia keskeisempiä asioita.

Juuri tämän vuoksi Deltaco on erittäin mielenkiintoinen ja ehdottomasti aliarvostettu valmistaja. Erityisen hyvin yhtiö nousee esille älykotiteknologian saralla, jossa hintataso on yleensä varsin tyyristä. Kun yksittäinen valmistaja tarjoaa samoja ominaisuuksia selvästi muita edullisemmin, on se ansainnut vähintäänkin mielenkiinnon.

Tutustuimme Deltacon valmistamiin älykodin valvontakameroihin, jotka ovat hintatasoltaan tämän hetken huokeimpia vaihtoehtoja. Kun laitteen saa muutamalla kympillä, herää syystäkin epäily tuotteen laadukkuudesta. Juuri tämän vuoksi päätimme ottaa valmistajan kolme edullista mallia tarkempaan syyniin.

Helppo käyttöönotto

Deltaco on panostanut kameramalliensa kohdalla vaivattomaan aloittamiseen. Koko operaatio vaatii paketin avaamisen, USB-virtajohdon kytkemisen sekä äänimerkin odottamisen. Tämän jälkeen ladataan Deltaco Smart Home -sovellus, rekisteröidään tili ja yhdistetään laite lukemalla QR-koodi.

Itse älykotisovellus on todella yksinkertainen ja toimiva. Siinä missä monien valmistajien luomukset osoittautuvat käytössä turhan kankeiksi, Deltaco on saanut omaan applikaatioonsa miellyttävää intuitiivisuutta. Kokeilimme arvostelun yhteydessä käyttöä sekä Huawei Mate 20 Prolla että iPhone 11 Prolla, eikä kummankaan puhelimen kohdalla ilmennyt mitään vaikeuksia. Käyttöoppaan voi jättää suosiolla laatikkoon säilöön, sillä sovellus opettaa kaiken tarvittavan helposti ymmärrettävällä tavalla.

Kameran käyttöönotto vaatii yhden napsautuksen, minkä jälkeen sen voi mallin ominaisuuksista riippuen kääntää vaaka- ja pystysuorassa sopivaan asentoon.

Otimme käyttöön Deltacon mallit SH-IPC01, SH-IPC02 ja SH-IPC03. Miten mallit selviytyivät testikäytössämme?

Pieni IPC01 on Deltacon yksinkertaisin malli. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC01 – Yksinkertaisuus edellä

IPC01 on erittäin yksinkertainen perusmalli, jossa ei ole mitään ylimääräistä. Sen 1 280 x 720 -HD-resoluutio on merkittävin valtti, sillä mukana ei ole kallistusominaisuutta tai äänitukea. Malli tarjoaa 80 asteen katselukulman sekä erillisen paikan MicroSD-kortille.

Edullisimman mallin kohdalla on syytä miettiä sitä, paljonko alle 30 euroa maksavalta valvontakameralta sopii odottaa. IPC01 tarjoaa hyvän ja selkeän kuvan varmalla toimivuudella. Erityisen miellyttävä yllätys on kuvanlaatu kaikenlaisissa tiloissa. Video on selkeää niin päivänvalolla kuin hämärässäkin, eivätkä edes kirkkaat lamput aiheuta halpismallille vaikeuksia.

SH-IPC02 on edullinen vaihtoehto IPC01-mallille. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC02 – Edullinen perusmalli

IPC02 ei maksa montaa euroa enempää kuin IPC01, mutta teknisesti se on selvästi parempi vaihtoehto. Merkittävimmät erot muodostuvan sen Full HD -resoluutiosta (1 920 x 1 080) sekä 85 asteen katselukulmasta. Lisäksi malli tarjoaa joustavan alustan, jota säätämällä saa optimaalisen kuvakulman haluttuun tilaan. On myös syytä mainita sen muotoilu. IPC02 on tyylikkäämpi kuin IPC01, joten se on mukavampi asettaa näkyville. Kaikkinensa kyseessä on Deltacon järkevin malli todellista budjettiratkaisua etsiville.

SH-IC03 vahtii olohuonetta IKEA-hyllyn päältä erittäin onnistuneesti. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC03 – Lisäkymppi näkyy laadussa

IPC03 on kolmikon kameroista paras, vaikka sen HD-tarkkuus (1 280 x 720) jääkin IPC02:n rinnalla kakkoseksi. Minkä malli pikseleissä häviää, ottaa se eron korkojen kera takaisin panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen avulla. Näiden hallinta onnistuu vaivattomasti Deltaconin sovelluksen avulla, vaikka pientä viivettä onkin havaittavissa.

Hintalappu on noin kympin verran muuta kaksikkoa korkeammalla, mutta tästä huolimatta IPC03 on saatavissa alle 40 euron. Äänenlaatu jättää ikävä kyllä melkoisesti toivomisenvaraa. Onneksi se on vain harvoin kameroiden kohdalla erityisen merkittävä piirre. Videot tallentuvat nimittäin mainiosti, emmekä huomanneet arvostelujakson aikana ongelmia puskuroinnissa tai muussa käytössä. Lisäksi kaikki tallentuu paikallisesti, joten et tarvitse oheen lisäkuluja aiheuttavaa pilvipalvelua.

Yhteenveto

Kuva 1/2 Deltacon älykotisovellus on erittäin helppokäyttöinen ja intuitiivinen. (Image credit: Mats Karlsson) Kuva 2/2 Pieni SH-IPC02 tuottaa selkeää videokuvaa HD-tarkkuudella niin pimeässä kuin valaistussakin tilassa. (Image credit: Mats Karlsson)

Kun huomioi Deltaconin älykodin valvontakameroiden hinnat, on niiden laatu hämmästyttävän hyvällä tasolla. Teknologisia rajoja koettelevia huipputuotteita ei toki kannata muutaman kympin hintaisilta budjettikameroilta odottaa, mutta ne ovat edullisuudestaan huolimatta varteenotettavia ja laadukkaita vaihtoehtoja. Useamman kuukauden testijakson aikana jouduimme kerran käynnistämään kameran uudelleen. Emme huomanneet laitteessa tästä huolimatta mitään teknistä vikaa, joten syynä oli todennäköisesti yhteys- tai sähkökatkos.

Vaikka 30-40 euron valvontakameroilta ei voi ihmeitä vaatia, olisimme silti toivoneet mahdollisuutta yhdistää useamman kameran kuvat yhdeksi näkymäksi. Lisäksi kattava ja koko talon kattava yhteistila tekisi poikaa. Tällä hetkellä käyttö on rajattu sinänsä toimivaan mobiilisovellukseen. Kun keskustelimme Deltacon kanssa mahdollisesta selainversiosta, kertoi valmistaja sen olevan valitettavasti poissa laskuista. Selainkäyttöliittymän puuttuminen pohjautuu tietoturvaan, mikä on tietysti varsin pätevä syy.

Deltaco jää teknisesti luonnollisesti monien kalliimpia tuotteita kauppaavien valmistajien varjoon. Tässä hintaluokassa ainoa varteenotettava kilpakumppani on Xiaomi. Se, haluaako tukea ennemmin ruotsalaista vai kiinalaista valmistajaa, on luonnollisesti jokaisen oma valinta. Deltaco tarjoaa helpon käyttöönoton, toimivat kamerat, intuitiivisen sovelluksen sekä huokean hinnan. Tämän vuoksi valmistajan tuoteperheeseen tutustuminen on erittäin suositeltava vaihtoehto.