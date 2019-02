Arvostelussa Asus Chromebook Flip C302

Asus Chromebook Flip C302 on maineensa arvoinen laite upealla näytöllä, erinomaisella näppäimistöllä ja klassisella muotoilullaan, ja sitä on miellyttävää käyttää niin kannettavana kuin tablettinakin.

Chromebook-lippulaivamallin konsepti ei ole suinkaan uusi ajatus maailmalla, mutta sitä ei olla oikeastaan nähty käytännössä ennen kuin Asus Chromebook Flip julkaistiin. Voisimme puhua päivät pitkät siitä, miten aiemmat Chromebook-mallit ovat epäonnistuneet, mutta enää sille ei ole oikeastaan tarvetta. Chromebook Flip on Asuksen vastaus ensiluokkaisten kannettavien joukkoon.

Chromebook Flip nousee varteenotettavaksi laitteeksi nimenomaan sen hinta-laatusuhteen vuoksi. Vaikka Asuksen uutukainen ei ylläkää samoihin tehoihin kuin vaikkapa Googlen Pixelbook, sen ei myöskään tarvitse – Chromebook Flip tarjoaa nimittäin lähes vastaavat tehot melkein puolet halvemmalla.

Sen lisäksi Asus Chromebook Flipissä on vakuuttava 360-astetta kääntyvä sarana, jonka avulla laitteen voi nimensä veroisesti kääntää ympäri. Kun yhtälöön lisätään vielä 12,5-tuumainen näyttö ja vain 1,18 kilogramman paino, Asus Chromebook Flip on mahdollisesti yksi parhaista kannettavista, jonka voit ostaa vuonna 2018.

Tekniset tiedot Suoritin: 0,99 GHz Intel Core m3-6Y30 (tuplaydin, 4 Mt välimuisti, kellotus @ 2.2GHz)

Näytönohjain: Intel HD Graphics 515

Keskusmuisti: 4 Gt LPDDR3

Näyttö: 12,5-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) LED-taustavalaistu, heijastamaton

Tallennustila: 64 Gt eMMC + TPM

Liitännät: 2 x USB 3.1 Type-C (Gen 1), microSD-kortinlukija, kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Intel 2x2 802.11ac; Bluetooth 4.2

Kamera: 720p webkamera

Paino: 1,18 kg

Mitat: 33 x 23,1 x 2,29 cm

Hinta ja saatavuus

Emme ihmettele, jos laitteen hinta saa sinut ensimmäisenä tarkistamaan hintalapun uudelleen. Asus Chromebook Flip on vajaan 600 euron hintaluokassaan selkeästi kalliimpi kuin huokeimpien kannettavien vastaavat kilpailijat. Samalla rahalla saisi ostettua jo kelvollisen Windows-läppärin. Laitteen todellinen arvo lasketaan lopulta omista mieltymyksistä, ja tarvittaessa hinnasta voi säästää vielä hieman lisää ostamalla aavistuksen heikoimmilla spekseillä varustetun Asus Chromebook Flipin.

Vaihtoehtoina lähes yhtä tehokas HP Chromebook 13 kustantaa puolestaan 750 euroa mutta siinä on puolet vähemmän levytilaa – joskin vastaavasti tarkempi QHD-näyttö. Yrityskäyttöön suunniteltu Acer Chromebook 14 for Work irtoaa sen sijaan suunnilleen samaan hintaan Intel Core i5 -suorittimella, 8 gigatavun keskusmuistilla ja 32 gigatavun flash-muistilla varustettuna.

C302:n suurin kilpailija on kuitenkin muutaman kympin halvempi Samsung Chromebook Plus, jossa on ARM-suoritin, tarkempi 2 400 x 1 600 -näyttö sekä mukana tuleva stylus-kynä. Lisäksi Samsungin Chrome OS -laitetta on saatavilla vajaan sadan euron lisähinnalla entistä tehokkaammalla Intel Core m3 -piirillä varustettuna.

Edullisia Chromebook-vaihtoehtoja on tietenkin lisää. 500 eurolla lähtevä Acer Chromebook R13 tarjoaa taitettavan mallin Full HD -näytöllä, mutta sen neliytiminen 2,1 Ghz -suoritin ei valitettavasti ole Intelin tehtaalta, vaan MediaTekiltä.

Muotoilu

Alkuperäisen Asus Chromebook C100:n tavoin C302 on kasattu alumiinikoriin, joskin anodisointu pintakäsittely antaa sille pidemmän kestoiän. Ulkoisesti kannettava näyttää tyylikkäältä, puhtaalta ja kokoon taitettuna esteettisesti miellyttävältä metallikimpaleelta.

Onneksi Chromebook C100:n pitkästä ja pylväsmäisestä saranasta on päästy eroon ja mallia on haettu ZenBook Flip UX360:n monirattaisesta metallisesta mekanismista. Pienempi kaksiosainen mekanismi saakin Asuksen uutukaisen näyttämään ulkoisesti lelun sijaan oikealta kannettavalta.

Kokonaisuus myös tuntuu kuin mikä tahansa kannettava, joka on valmistettu jälkeen MacBook Pron. Tosin C302:n pyöristetyt kulmat, muutoin suorat linjat sekä vain 2,29 cm ohut korkeus nostavat sen varteenotettavaksi ja huomattavasti huokeammaksi kilpailijaksi HP:n ja Googlen kalliimpien mallien rinnalle.

Ja 1,19 kilon painoisena C302 on samalla yksi kevyimmistä Chromebookeista päihittäen kevyesti 1,3-kiloisen HP Chromebook 13:n. Se on samalla yksi ensimmäisiä muunnettavia Chrome OS -laitteita, joita on mukava käyttää tablettitilassa, toisin kuin esimerkiksi 1,5-kiloista Acer Chromebook R13:a.

Keveyden lisäksi C302 tuntuu olevan varta vasten suunniteltu tablettikäyttöä varten. Asus on keksinyt näppärän magneettisen salvan, joka kiinnittää näytön tiukasti kannettavan pohjaan. Keksintö on suorastaan nerokas ratkaisu, joka saa 2-in-1 Chromebookin tuntumaan taitettavan elektroniikkalaitteen sijaan yhdeltä kiinteältä tuotteelta. Ja olemme suoraan sanottuna yllättyneitä, ettei tällaista ratkaisua ole keksitty aiemmin.

Kannettavana C302 muuttuu taas äkisti yhtä tutuksi ja mukavaksi kuin mikä tahansa perinteinen malli. Näppäimet itsessään tarjoavat nautinnollisen tarkan 1,4 millin painallusetäisyyden, jota olemme jo kaivanneet alati ohuemmaksi käyviltä kannettavilta.

Kosketuslevy ei sen sijaan poikkea totutusta. Sen seuranta on asiaankuuluvan tarkka, mutta ilman sen kummoisempia monikosketusominaisuuksia siitä ei ole juuri enempää kerrottavaa.

Android-sovellukset napautuksen päässä

Chrome OS -laitteiden kohdalle käyttökelpoisesta tablettitilasta on tullut viimeaikoina normi, kun Google on kasvattanut tasaisesti laitteiden Android-integraatiota. Valitettavasti C302:lla ei pääse Play Storeen suoraan myyntipakkauksesta ottaessa, vaan siihen täytyy ensin vaihtaa Chrome OS:n betakanava ennen kuin sovelluksia pystyy lataamaan.

Tästä pienestä lisäesteestä huolimatta Asuksen hybridimallissa on täystuki Androidin ekosysteemille. Pystyimme käyttämään lempisovelluksiamme ja selaamaan uusia aivan kuin millä tahansa muullakin Googlen tabletilla. Yllätykseksemme C302:ssa on myös sisäänrakennettu gyroskooppi, joten laitteella voi pelata myös liiketunnistuksen vaativia pelejä, kuten Asphalt 8:a.

Valitettavasti aivan kaikki Android-sovellukset eivät toimi laitteen kautta ongelmitta. Muun muassa Slack ja monet muut tärkeät älylaitteilla käytettävät sovellukset eivät skaalaudu kunnolla Chromebookille, minkä seurauksena fontti jäi usein liian pieneksi. Kindle-sovellus ei taas toiminut täysruututilassa laitteen ollessa pystyasennossa.

Mobiilisovellukset ovat lisäksi suunniteltu pääosin kosketusnäytöille, mikä ei aina taivu yhtä mutkattomasti C302:n kosketuslevylle ja näppäimistölle. Onneksi laitteen muuttaminen tablettitilaan käy sentään vaivattomasti.

Kannattaa myös huomioida, että jotkin näistä virheistä on luontaisia Chrome OS:n betaversiolle. Osa virheistä ehti jo korjaantua arvostelumme aikana tulleilla päivityksillä, jotka synnyttivät tosin samalla muutamia uusia.

Toisaalta emme halua myöskään palata aikaan, jolloin jouduimme selaamaan Chrome Web Storea ja sen halpakopioista täyttynyttä kauppapaikkaa päiväkausia. Vaikka kyseessä onkin vielä beta, Play Store antaa käyttäjilleen mahdollisuuden moniin hyödyllisiin sovelluksiin.

Käytti laitetta lopulta joko tablettitilassa Android-sovelluksia käyttäen tai perinteisenä Chromebookina nettisivuja selaillen ja tekstejä kirjoitellen, niin kokemus on silti miellyttävä. Googlen kahden alustan yhdistäminen antaa myös viimein mahdollisuuden käyttää mobiilisovelluksia rinnan Chrome OS:n ja sen vakaampien ominaisuuksien kanssa, mikä on aina iso etu.