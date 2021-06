Arvostelussa Ultimate Ears Boom 3

UE Boom 3 on loistava Bluetooth-kaiutin vesitiivistä mallia etsivälle. Valitettavasti Ultimate Ears ei ole kuitenkaan saanut äänenlaatua nousemaan samassa suhteessa hintalapun kanssa.

JUMP TO:

Rapatessa roiskuu eivätkä laituribileiden aikaiset vahingotkaan ole poikkeuksellisia. Tämän vuoksi Ultimate Ears on kehittänyt Boom 3 -Bluetooth-kaiuttimen, joka on tämän hetken kestävimpiä ämyreitä ulkokäyttöön. Sen IP67-sertifikaatti takaa vesitiiviyden jopa 30 minuutin ajan.

Uusi kaksivärinen muotoilu miellyttää silmää, mutta lopulta kaiuttimen tärkein asia on kuitenkin ääni. Onko UE Boom 3 -mallista nousemaan parhaiden Bluetooth-kaiuttimien listallemme?

Hinta ja saatavuus

Hinta ja saatavuus

UE Boom 3 on saatavana Suomessa useilta jälleenmyyjiltä 139 euron suositushintaan. Toisin sanoen edellisen UE Boom 2 -mallin hintalappu on noussut noin 30 eurolla.

Hinnannousu tekeekin Boom 3 -matkakaiuttimesta keskihintaisen vaihtoehdon. Se on esimerkiksi hintavampi kuin Bose SoundLink Color II, joka tarjoaa paremman äänenlaadun mutta heikomman IP-luokituksen.

On kuitenkin samalla todettava, että UE Boom 3 on jo nyt nähty useissa hyvissä tarjouksissa. Tämän vuoksi malli on hankittavissa kampanjoiden yhteydessä jopa 99 euron hintaan.

Muotoilu

Muotoilu

Kuten edeltävät mallit UE Boom 1 ja UE Boom 2, myös kolmannen sukupolven versio on sylinterin muotoinen Bluetooth-kaiutin 360 asteen äänellä. Sen noin 18 senttimetrin korkeus tekee laitteesta miellyttävän kompaktin ja helpon kuljetettavan.

UE Boom 3:n ulkonäköä korostaa kaksi erilaista sävyä. Tarjolla on kattava määrä erilaisia värejä, kuten punainen, sininen, vihreä, violetti, vaaleanpunainen sekä musta. Piinapenkkiimme päätyi vihreä malli, jonka kärkien kiiltävä metallisuus näytti upealta etenkin valon osuessa kaiuttimeen. On kuitenkin sanottava, että UE Boom 3:n värivaihtoehdot ovat varsin rohkeat. Turvallisen valkoisen tai harmaan puuttuminen saattaakin säikäyttää monet kilpailevien vaihtoehtojen suuntaan.

Kaiuttimen kehikko on paitsi upea mutta myös kestävä. Se onkin alkujaan suunniteltu muun muassa moottoripyöräilijöiden takkeihin sekä palovarusteisiin.

UE Boom 3:n myyntivaltti on sen vedenkestävyys. IP67-luokituksella varustettu kaiutin kestää veden alle upottamisen jopa 30 minuutin ajaksi. Vaikka ominaisuus ei varmasti ole kaikille tarpeen, helpottaa se laitteen käyttämistä vaikkapa laiturilla istuessa.

Mikäli suunnitelmissa on allasbileet, huomaat Bluetooth-kaiuttimen kelluvan veden pinnan päällä. Tämän ansiosta et myöskään joudu sukeltamaan kaiutinta järven pohjasta edes vahingon tapahtuessa. Lisäksi malli on sopiva lisäys vaikkapa saunaillan viettoon.

Kaiuttimen päällä on virtapainike sekä Magic-"taikanappula". Näistä jälkimmäistä käytetään soiton aloittamiseen, pysäyttämiseen sekä biisien ohittamiseen. Voit mahdollisuuksien mukaan päästä sen avulla myös soittolistaan käsiksi – jos musiikkipalvelu siis tukee ominaisuutta. Tämä kuitenkin vaatii erillisen Megaboom-tukisovelluksen käyttämistä.

Valitettavasti ominaisuus toimii Apple Musicilla ainoastaan iOS-laitteilla ja Deezer Premiumilla vain Android-vempaimilla. Spotify-käyttäjät eivät siis ole ainakaan tällä erää vielä tuen piirissä.

UE Boom 2 -edeltäjän erillinen painikerivi on kadonnut, joten volyyminäppäimet on lisätty osaksi kehikkoa. Ratkaisu miellyttää silmää, mutta samalla äänenvoimakkuuden säätäminen on muuttunut hitusen aiempaa vaikeammaksi.

Ominaisuudet ja äänenlaatu

Ominaisuudet ja äänenlaatu

UE Boom 3 toistaa musiikkia jopa 90 desibeliin asti, joten laitteessa riittää potkua. Äänestä vastaavat kaksi 2-tuumaista kaiutinelementtiä sekä kaksi 4-tuumaista kaiutinkoteloa. Ne takaavat äänen kuulumisen koko huoneessa. Muotoilun mahdollistama tilaääni osoittautui testissämme jopa yllättävän hyväksi.

Basso tuo musiikkiin miellyttävän lisäsäväyksen, vaikka olisimme kaivanneet mataliin ääniin vielä hieman enemmän syvyyttä. Valitettavasti laulu ja muut keskiäänet tuntuvat kuitenkin vähän hukkuvan basson alle.

Korkeat äänet kärsivät samasta vaivasta, mikä tekee koko äänimaisemasta hitusen tukkoisen. Soundista puuttuu terävyys, mikä häiritsee erityisesti kitaravetoisen musiikin kuuntelua.

Mikäli oletusasetukset eivät miellytä, taajuuskorjaimella voi muokata soundia haluamaansa suuntaan. Tukisovellus tarjoaa neljä valmista esiasetusta: normaali, ahdas tila, äänekäs ja bassojumputus (‘The Standard’, ‘Cramped Spaces’, ‘Voices’ ja ‘Bass Jump’). Tilojen erot eivät kuitenkaan tee merkittävää eroa äänenlaatuun. Mikäli on valmis näkemään vaivaa mieluisan äänen luomiseksi, kannattaa tukisovelluksen manuaalisia säätimiä näprätä haluttuihin muotoihin.

Kuten JBL:n Flip 5- ja Charge 5 -arvosteluissakin on mainittu, nykykaiuttimet tarjoavat monesti erillisen mahdollisuuden laitteiden linkitykselle. Myös UE Boom 3 mahdollistaa kahden kaiuttimen yhdistämisen stereo-ääntä varten. Teoriassa kerralla voi yhdistää jopa 150 Boom- ja Megaboom-kaiutinta, jolloin saa luotua valtavan äänivallin.

UE Boom 3:n lataus onnistuu sekä micro-USB-virtapiuhalla että Ultimate Earsin erillisellä lataustelakalla. Jälkimmäinen tarjoaa muutamia erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä, oletko liikekannalla vai kotioloissa.

Matkakaiuttimena UE Boom 3 onnistuu mainiosti. Malli on kevyt, helposti kuljetettava sekä erinomaisella 15 tunnin akkukestolla varustettu. Myös langaton yhteys tekee vaikutuksen. Vaikka puhelimen ja kaiuttimen välimatka kasvoi 45 metriin, musiikki soi edelleen pätkimättä.

Vesitiiviys ei jää mainospuheeksi. Nappasimme kaiuttimen suihkuun, jonka aikana käyttö onnistui ilman ongelmia. Kajarin kyljessä on lisäksi erillinen hihna, jonka avulla soittopelin saa ripustettua vaikkapa saunan oveen kuuntelun jatkamiseksi.

Yhteenveto

Yhteenveto

UE Boom 3 on pätevä Bluetooth-kaiutin, joka paikkaa monia UE Boom 2 -edeltäjän ongelmia. Entistä pidempi kantama ja parempi vesitiiviys perustelevat lisähinnan, mutta valitettavasti täydellisyyteen ei tälläkään kertaa ylletä.

Kun huomioi hinnan, olisimme kaivanneet parannuksia äänenlaatuun. Voimakas ääni ei valitettavasti loista kirkkauden ja tarkkuuden saralla, joten erityisesti korkeat äänet tuntuvat hukkuvan basson alle. Äänessä on harmillista tukkoisuutta, joka häiritsee joissakin genreissä enemmän kuin toisissa. EQ-taajuuskorjain on sen sijaan miellyttävä lisä kuuntelukokemuksen parantamiseen.

Akkukesto on pysynyt ennallaan noin 15 tunnissa. Se on suurimmalle osalle riittävä, mutta olisimme toivoneet näkevämme Megaboom 3 -mallin 20 tunnin jaksamisen. Vertailu ei tosin ole täysin reilu, sillä Megaboom 3 maksaa muutamia kymppejä enemmän.

UE Boom 3 on laadukas kaiutin ja valinta erityisesti vesitiiviyttä arvostaville.