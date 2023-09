Google Pixel 8a vaikuttaa ottavan ronskin pesäeron edeltäjänsä muotoilusta

Google Pixel 8 ja Pixel 8 Pro esiteltäneen koko komeudessaan maailmalle lokakuun 4. päivä. Vaikka malliston täyttävä budjettimalli Pixel 8a nähtäneen vasta selvästi myöhemmin, on siitä vuotanut kuvamateriaalia. Muotoilu herättääkin runsaasti kysymyksiä, eivätkä kaikki huomiot ole vain positiivisia.

Vuotaneiden kuvien takana ovat Abhishek Yadav ja Phone Arena. Esitellyt kuvat esittelevät merkittävästi aiempaa pyöreämpiä reunoja, jotka ovat selkeä muutos edeltävään Pixel 7a -malliin. Niin ikään jo entuudestaan paksut näyttöreunat vaikuttavat kuvan perusteella leventyneen hiukan.

Muut kuvan yksityiskohdat esittelevät kamerasensorissa olevan kaksoiskameran sekä vaaleansinisen värityksen. Sävy on jopa hieman vaaleampi kuin vuodoissa nähty Google Pixel 8 Pron Sky Blue -kuosi.

Väritys on varsin miellyttävä, mutta sen sijaan pyöreät kulmat ja iso näyttöreunus eivät tee vaikutusta. Muutoksista ensimmäinen on kuitenkin odotettu, sillä myös Pixel 8:n ja Pixel 8 Pron on huhuttu pyöristävän kulmiaan edeltäjiinsä nähden. Saman kaavan toistuminen budjettimallissa tuntuu luonnolliselta, mutta sen pyöreys saattaa olla jopa tehomalleja korostetumpaa.

Oli miten oli, Pixel 8a ei vuotokuvien perusteella vaikuta yhtä tyylikkäältä kuin lippulaivamallit. On kuitenkin syytä muistaa, että kuvat voivat hyvinkin osoittautua mielikuvituksen tuotteeksi. Emme täten yllättyisi, jos lopputulos olisi hyvin toisenlainen.

Google Pixel 7a ilmestyi vasta toukokuussa, joten todennäköisesti Pixel 8a nähdään niin ikään keväällä. Tältä osin pidämmekin luultavana, että kuvissa nähtävä puhelin on vasta esittelymalli.