YouTuben tumma teema saapuu myös Android-käyttäjille

Android-käyttäjät ovat odottaneet YouTuben tummaa tilaa jo siitä saakka, kun toiminto saapui selainversioon viime vuoden puolella. iOS-laitteet saivat ominaisuuden käyttöönsä jo maaliskuussa, joten Android-päivitystä on saatu odottaa huomattavasti pidempään.

Tumma teema vaihtaa YouTuben valkoisen taustan ja valikot tumman harmaiksi. Tarkoituksena on vähentää silmien rasitusta katsellessa videoita hämärässä tilassa.

9to5googlen mukaan osa Android-käyttäjistä on saanut jo toiminnon käyttöönsä. Itse asiassa päivitetty YouTube on käynnistynyt oletuksena tummalla taustalla, mutta käyttäjille on auennut samalla pop-up-ikkuna, jonka avulla uuden teeman saa vaihdettua takaisin perinteiseen valkoiseen taustaan.

Voit ottaa toiminnon käyttöön myös YouTuben asetuksista kytkemällä päälle tumma teema -vaihtoehdon.

Toiminto ei ole saatavilla vielä kaikille Android-käyttäjille, mutta satunnaisten käyttäjien valitseminen uuden ominaisuuden testaamiseen viittaisi siihen, että toiminto on pian valmis koko käyttäjäkunnalle.