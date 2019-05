YK: Alexa, Siri, ja Google Assistant edistävät seksistisiä asenteita naisia kohtaan

UNESCO toteaa uudessa raportissaan, että naisäänen antaminen kaikille kodin älylaitteiden ja matkapuhelinten ääniassistenteille saattaa vahvistaa tarpeettomia sukupuolistereotypioita naisista.

Raportin otsikko, I'd Blush if I Could (punastuisin jos osaisin), on lainattu Sirin aiemmasta oletusvastauksesta, kun käyttäjä kutsui ääniassistenttia huoraksi. UNESCO kritisoi raportissaan Applen Siriä, Amazonin Alexaa, Google Asssistanttia ja Microsoftin Cortanaa siitä, että kaikkien assistenttien sukupuoli on oletuksena nainen.

Raportin mukaan ääniassistentin asettaminen oletuksena naisääneksi vahvistaa vääristynyttä käsitystä siitä, että naiset olisivat "nöyrtyviä, alistuvia ja pyrkisivät miellyttämään kaikkia". UNESCO lisää, että naisääni on saatavilla "milloin tahansa pelkällä napin painalluksella tai tylyllä äänikomennolla".

Kannanotto korostaa myös, ettei "ääniassistenteilla ole valtaa vaikuttaa siltä kysyttyihin pyyntöihin" ja se joutuu vastata kysymyksiin "riippumatta [käyttäjän] äänensävystä tai vihamielisyydestä".

Tämä vahvistaa raportin mukaan "yleisiä vääriä ennakkoluuloja siitä, että naiset olisivat alistuvia ja sietäisivät huonoa kohtelua".

Apple HomePod (Kuva: TechRadar)

Huolestuttavia vaikutuksia

YK:n alajärjestö on erityisen huolissaan siitä, että naisääniset ääniassitentit "vastaavat nöyrästi tai anteeksipyyntelevästi myös äänikomentoihin, jotka täyttävät seksuaalisen häirinnän merkit".

Ainakin 5 % ääniassistenttien saamista komennoista ovat yksiselitteisen seksuaalisia, eikä ole myöskään mitenkään tavatonta, että ääniassistenttien antamat vastaukset ovat häiritseviä.

Quartzin vuonna 2017 julkaistu artikkeli kertoo, että kun Siriltä kysyy who's your daddy, se vastaa you are. Kun taas Alexaa sanoo kuumaksi (you're hot), se kiittää "ystävällisestä kohteliaisuudesta" (that's nice of you to say).

Ääniassistentit kuulostavat entistä aidommilta, joten on mahdollista, että tällainen käytös juontuu eteenpäin myös esimerkiksi palvelutyötä tekevien naisten huonoon kohteluun.

Ainakin Alexaa on kuitenkin jo päivitetty siten, ettei se vastaa positiivisesti rumaan puheeseen. Se saattaa siis vain todeta käyttäjälleen, ettei aio vastata kyseiseen kommenttiin (I’m not going to respond to that) tai kyseenalaistaa sanojen tarkoitusperän (I’m not sure what outcome you expected).

Kuva: Google

Naisten oikeuksien puolesta

Miksi meidän sitten pitäisi välittää ääniassistentin sukupuolesta? Yksinkertainen vastaus on, että se saattaa vaikuttaa asenteisiimme myös oikeita ihmisiä kohtaan.

Raportin mukaan Etelä-Kalifornian yliopiston sosiologian professori Safiya Umoja Noble oli huomannut, että "virtuaaliset assistentit lisäävät käskynomaista puhetta naisääniä kohtaan".

Professori Noble kertoo myös, että ääniassitenteille annetut yksinkertaiset käskyt, kuten etsi avaimet, soita puolisolle tai tilaa pizza, opettavat lapsille virheellisesti, että naissukupuolen rooli on vastata pyyntöihin aina tarvittaessa.

Kuinka olemme siis päätyneet tähän tilanteeseen? Miksi kaikki ääniassistentit ovat juuri naisia? UNESCO uskoo, että ongelma johtuu siitä, ettei keinoälyjen suunnittelutiimeissä ole riittävästi naisia. Sama pätee järjestön mukaan myös muuhunkin teknologia-alaan.

Vain seitsemän prosenttia G20-maissa luoduista ICT-alan patenteista on naisten tekemiä. "Ongelmat ovat siis hyvä osoitus tekniikkatuotteisiin integroiduista vääristyneistä sukupuolikäsityksistä".

Raportti suosittelee ongelman ratkaisuksi yhä useamman naisen palkkaamista teknologia-alalle ja entistä useamman ääniassistentin muuttamista miesääniseksi. Naisääniassistenteissa ei siis ole varsinaisesti mitään vikaa – ongelma on oletus siitä, että assistentti on aina nainen.

CNET oli yrittänyt saada Amazonilta ja Applelta kommenttia omaa juttuaan varten, mutta ei ollut saanut yhtiöiltä mitään vastausta. Microsoft oli puolestaan kieltäytynyt kommentoimasta.

Google vastasi kuitenkin kehittäneensä englanninkieliselle assistentilleen 10 eri ääntä. Yhtiö kertoo myös, että puolet Google Home -laitteista saa oletuksena naisäänen ja puolet miesäänen.

Lähde: CNET