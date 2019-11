Windows 10 saattaa tallentaa ja lähettää tietämättäsi tietokoneen käyttöhistoriaa eteenpäin

Microsoft on ajautunut uusiin ongelmiin tietosuojan osalta, sillä Windows 10 näyttäisi keräävän käyttäjien tietokoneen käyttöhistorian pilveen, vaikka käyttäjät olisivat erikseen kieltänyt sen lataamisesta pilvipalveluihin.

Havainnon teki ensimmäisenä Reddit-käyttäjä (jonka bongasi puolestaan How-To Geek), ja saman asian voi tarkistaa itsekin verrattain helposti Windows 10:llä varustetulla tietokoneella. Menet vain Asetuksiin, sieltä Tietosuojaan ja valitset vasemmalta Toimintahistoria.

Tänne on tallennettu kaikki pc:llä tehdyt toiminnot sovelluksista ja dokumenteista lähtien, jos käyttäjä on antanut luvan kerätä näitä tietoja talteen.

Tämän lisäksi asetuksissa on myös oma lupakohta, joka antaa Windowsin lähettää kerätyt tiedot eteenpäin pilvipalveluihinsa, ja juuri tämä kohta on ongelmallinen. Sillä ilmeisesti vaikka olet jättänyt tämän kohdan ruksimatta ja kieltänyt Windowsia lähettämästä dataa eteenpäin, käyttöjärjestelmä on tehnyt sen silti.

Näet verkkotoimintojesi selonteon – vaikka ruksia ei olisi – menemällä Microsoft-tilin tietoturva-asetuksiin ja kirjautumalla omalla tilillään. Kun sieltä katsoo omaa aktiviteettihistoriaa, se esittää kaikki käyttäjän verkossa tekemät toiminnot aina käytetyistä sovelluksista ja verkkosivuista lähtien.

Joten kaikki data näyttäisi silti siirtyvän verkkoon, vaikka lupaa ei olisi annettukaan. Ja tiedämme, miten suuri ero datan säilytyksellä ja sen turvallisuudella on oman pc:n ja verkon välityksellä.

Ja vaikka käyttäjä tyhjentäisi oman käyttöhistoriansa Windows 10:n asetuksista, nämä tiedot säilyvät edelleen pilvessä ja käyttäjän Microsoft-tilin verkkoturva-asetuksissa.

Epätietoisuus saa vallan

Mitä siis on oikeasti tekeillä? Jos totta puhutaan, niin se on melko epäselvä sekasotku. Jotkut epäilevät, että tämä johtuu siitä, että joillain käyttäjillä on Windows 10:n diagnostiikka-asetukset määritelty täysiksi – tämä löytyy myös tietoturva-asetuksista – mutta toisaalta myös meidän käyttämämme tietokoneen asetukset ovat pilvessä, vaikka olemme laittaneet diagnostiikka-asetukset normaaliksi, jolloin dataa sovellusten ja verkkosivujen käytöstä ei pitäisi lähettää eteenpäin.

Joten tämä tuntuu olevan sellainen asia, joka Microsoftin pitäisi korjata välittömästi. Etenkin viime aikoina yhtiö on tehnyt valtavia tekoja viedäkseen tietoturva-asetuksiaan entistä läpinäkyvämmäksi Windows 10:llä. Historiallisesti puhuttaessa yhtiön käyttöjärjestelmillä ei ole kuitenkaan järin puhdas maine asian suhteen.

Lisäksi tämänkaltaiset tapaukset eivät ainakaan lisää Microsoftin mainetta, etenkin, kun näyttäisi siltä, ettei yhtiö huolehdi tarpeellisista toimenpiteistä käyttäjien yksityisyyden takaamiseksi.

Sen takaavat asetukset pitäisikin korjata toimintakuntoon, mitä ne eivät tunnu olevan tällä hetkellä.

Tämä korostaa myös tarvetta selventää ylipäätään tietoturva-asetuksia entisestään (ja kerätä ne yhteen ainoaan paikkaan), jossa käyttäjien olisi helppo löytää kaikki tarvittavat asetukset ja vaikuttaa niihin. Etenkin, kun tietoa lähetetään koneelta verkkoon.

