Vuodetut kuvat paljastavat Samsungin uuden Android Go -puhelimen

Saimme viime viikolla lukea vuodosta, jossa paljastui tietoja Samsungin kehittämästä edullisesta Android Go -puhelimesta. Nyt laitteesta on kuitenkin vuotanut myös kuvia (lähde: SamMobile)

Kaikki muut tähän mennessä julkaistut Android Go -puhelimet ovat käyttäneet Googlen oman vakio-Androidin kevennettyä versiota, mutta Samsungin laite vaikuttaisi käyttävän kevennettyä versiota korealaisyhtiön omasta Samsung Experience UI -käyttöliittymästä. Samungin Android Go -puhelimen nimeksi on povattu Galaxy J2 Corea.

Ready, set, Go!

Odotamme käyttöjärjestelmään kaikkia Samsungin tyypillisiä esiasennettuja sovelluksia ja työkaluja. Vuodetuissa kuvissa näkyvät myös Googlen sovellusten Go-versiot, kuten YouTube Go, Maps Go ja Google Go.

Aiempien huhujen mukaan Samsungin Android Go -puhelimessa nähtäisiin 16 Gt tallennustilaa, mutta vuodetuissa kuvissa näkyvässä laitteessa vaikuttaisi olevan ainoastaan vaatimattomat 8 Gt tallennustilaa.

Näytössä on nykystandardeilla paksut ylä- ja alareunat ja sen alareunasta löytyvät virtuaaliset navigointipainikkeet. Puhelimessa on yksi etu- ja takakamera, mutta meillä ei ole vielä tarkempia tietoja niiden ominaisuuksista.

Toistaiseksi emme tiedä puhelimesta enempää, mutta uskomme saavamme lähiaikoina lisätietoja Samsungin tulevasta karvalakkiälypuhelimesta.