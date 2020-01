Varo WhatsApp Gold -huijausta

WhatsAppissa on liikkunut jälleen erilaisia huijausyrityksiä, kuten tekaistu WhatsApp Gold ja uusi valheellinen varoitusviesti, jossa puhutaan mysteerisestä Martinelli-videosta. Viestissä oleva linkki lataa kuitenkin vain viruksen, joka mahdollistaa puhelimesi hakkeroinnin.

Useat käyttäjät ovat saaneet tämän päivän aikana tekaistun varoitusviestin, jossa lukee: "If you know anyone using WhatsApp you might pass on this. An IT colleague has advised that a video comes out tomorrow from WhatsApp called martinelli do not open it, it hacks your phone and nothing will fix it. Spread the word. If you receive a message to update the Whatsapp to Whatsapp Gold, do not click !!!! Now said on the news this virus is difficult and severe. Pass it on to all."

Todellisuudessa "Martinelli-video" on pelkkä keksitty juttu ja viestin tavoitteena on saada käyttäjät yksinkertaisesti levittämään siihen liitettyä linkkiä, joka johtaa haitalliselle sivustolle. Myös WhatsApp Gold on puhdasta huijausta, sillä suositulla viestintäsovelluksella ei ole sellaista palvelua.

WhatsAppissa on liikkunut erilaisia WhatsApp Gold -huijausviestejä jo ainakin vuodesta 2016 saakka. Kyseessä on pitkäkestoinen huijaus, jossa luvataan ainutlaatuista piilotettua versiota WhatsAppista. Yleensä Goldiin väitetään kuuluvan videopuhelut, mahdollisuus lähettää 100 kuvaa kerralla ja poistaa viestejä sen jälkeen, kun olet jo ehtinyt lähettää ne.

Kyseiset viestit kehottavat käyttäjiä "päivittämään" sovelluksensa viestissä olevasta linkistä, joka vie käyttäjät suoraan haitalliselle sivulle. Jos siis saat jonkin vastaavan viestin, poista se välittömästi. Viestejä ei tule myöskään jakaa eteenpäin, jottei kukaan muukaan avaisi linkkiä. WhatsApp ei koskaan tiedota mistään sovelluksen chatin kautta.