Uudet Xbox-konsolit kantavat nimeä Anaconda ja Lockhart

Microsoft ja Sony ovat jo paljastaneet suunnittelevan seuraavan sukupolven Xbox- ja PlayStation-konsoleita seuraaville vuosille, jopa mahdollisesti jo vuodelle 2020, ja nyt uusimmat huhut ovat antaneet ensiksi mainituille nimet.

Nykyisen Xbox One X -mallin jatkajaa kutsutaan tällä hetkellä nimellä Anaconda, jonka kerrotaan saavan SSD-kiintolevyn paremman ruudunpäivityksen takaamiseksi sekä paremman näytönohjaimen sekä suorituskykyyn.

Xbox One S:n jatkajan kerrotaan puolestaan saavan samat tehot kuin nykyinen Xbox One X, ja uutta mallia kutsutaan yhtiön sisällä tällä hetkellä Lockhartiksi. Hinnaltaan se on silti edullisempi kuin Anaconda.

Windows Centralin mukaan kummankin mallin odotetaan saapuvan rinnan aiemmin huhutun Scarlett Cloud -konsolin kanssa. Scarlett Cloudin kerrotaan olevan täysin levyasematon konsoli, joka hyödyntäisi Xbox Games Passin tai vastaavan kaltaista palvelua striimatakseen pelejä.

Varsinaiset tiedot näiden konsoleiden suhteen ovat kuitenkin vähäiset, joskaan emme usko, että kaikki kolme konsolia julkaistaan samaan aikaan. Luultavasti näemme markkinoilla ensin edullisemman Lockhart-mallin, jonka jälkeen konsolisykliä pidennetään jälleen puolivälin päivityksellä, joka olisi Anaconda, hieman samaan tapaan kuin Xbox One X:n kanssa tehtiin.

4K-valmis

Nykyisen konsolisukupolven päivitetyt mallit, Xbox One X sekä PlayStation 4 Pro, olivat molempien yhtiöiden vastaus kasvavaan 4K-tarpeeseen, joskin ainoastaan Xbox One X pystyy tehojensa puolelta pyörittämään pelejä natiivissa 4K:ssa.

Seuraavan sukupolven konsolit yltävät lähes varmasti jo heti välittömästi natiivin 4K-pelaamiseen ottaen huomioon, että pelit puskevat koko ajan alati kauniimmille vesille visuaalisuuden osalta. Myös kuluttajat ovat siirtyneet yhä enenevissä määrin 4K-televisioiden aikaan.

Lisäksi nyt kun VR-pelit alkavat myös kehittyä alun kokeiluvaiheesta alati kunnianhimoisemmiksi, vaaditaan myös näiden pyörittämiseen riittävästi tehoja. Siksi suorituskyvyn lisääminen myös VR-ulottuvuuksia silmällä pitäen on konsoleiden kohdalla järkevää, etenkin kun Xboxilta puuttuu PlayStation VR:n kaltainen lisälaite.