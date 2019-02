Uudet vuodot esittelevät Samsung Galaxy S10:n pistemäisen etukameran

Samsungin Galaxy S10 -sarjaan liittyvät vuodot ovat vain lisääntyneet malliston julkaisun kynnyksellä, ja tuorein paljastus esittelee meille lippulaivamallin Infinity-O-näytöissä olevan pistemäisen etukameran sekä uuden kryptovaluuttaan liittyvän sovelluksen.

Kuvavuodon on julkaissut alkujaan Twitter-käyttäjä @GregiPfister89 ja sitä on levittänyt tunnettu vuotaja Ben Geskin. Kuvasta saa selkeän näkemyksen Samsungin tulevan puhelimen etuosasta, jossa pistemäinen etukamera on sijoitettu aiempia vuotoja tukien näytön oikeaan yläkulmaan.

Alla olevan mallin oletetaan olevan tavallinen Galaxy S10, sillä siinä on ainoastaan yksi etukamera. Hintavammassa Galaxy S10 Plussassa odotetaan olevan puolestaan kaksi etukameraa.

New #GalaxyS10 live images leak with ‘Samsung Blockchain KeyStore’(images via @GregiPfister89) pic.twitter.com/g0FipTooe6January 23, 2019

Pistemäisen kameran lisäksi nyt vuotaneissa kuvissa paljastuu myös Galaxy S10:n sisäänrakennettu tuki kryptovaluutoille, jota turvataan puolestaan lähteiden mukaan Samsungin biometrisillä tunnisteilla.

Yllä olevien kuvien perusteella Samsungin oma Blockchain KeyStore -sovellus lupaa olla "turvallinen ja kätevä paikka kryptovaluutalle". Tuettuja kryptovaluuttoja on asetusten mukaan ainakin Etherium.

Kuvien todenperäisyydestä ei sen sijaan voi sanoa mitään varmaa, vaikka ne näyttävätkin aidoilta. Uutinen kannattaa kuitenkin pitää vielä tässä vaiheessa huhuna ja odottaa virallisia tietoja 20. helmikuuta, jolloin Samsung julkaisee Galaxy S10 -sarjan virallisesti omassa tapahtumassaan.

Lähde: SamMobile