Twitter lanseeraa uuden kameraominaisuuden kilpaillakseen Instagramin ja Snapchatin kanssa

Twitter on alkanut päivittää Android- ja iOS-käyttäjilleen ominaisuutta, joka mahdollistaa kuvien ja videoiden kuvaamisen suoraan Twitter-sovelluksessa.

Jos laitteellasi on jo uusin päivitys, voit yksinkertaisesti pyyhkäistä vasemmalle sovelluksen päänäkymästä, jolloin päädyt Instagramin tapaiseen kameranäkymään. Kyseinen toiminto mahdollistaa kuvan ottamisen, videon kuvaamisen tai livestriimaamisen. Kaikkiin vaihtoehdoista saa liitettyä päälle myös tekstiä, hashtageja ja sijainteja.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQqMarch 13, 2019