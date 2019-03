Tuleva iPad Pro 2018 saattaa saada tehokkaamman suorittimen kuin iPhone XS

Applen tulevan iPad Pron (2018) odotettiin saavan A11X-suoritin, joka olisi paranneltu versio viime vuoden iPhone X:n suorittimesta, mutta todellisuus näyttäisikin nyt odotuksia valoisammalta.

9to5Macin uuden raportin mukaan iPad Pro saisi nimittäin täysin uuden iPhone XS:n A12 Bionic -suorittimeen perustuvan A12-suorittimen.

Sivuston mukaan tieto on peräisin luotettavilta lähteiltä, jotka ovat olleet mukana kehittämässä tablettia. Kiinnostavaa on myös se, että kyseinen versio saisi lisäksi uuden näytönohjaimen, joka on kulkenut koodinimellä "Vortex".

Suoritin pohjautuisi Applen ja ARM:n 7 nanometrin tuotantotekniikkaan, jonka ansiosta prosessori olisi entistä energiatehokkaampi. 7 nanometrin tekniikka nähtiin ensimmäistä kertaa tämän vuoden iPhone XS:ssä.

Jos tiedot pitävät paikkansa, iPad Pro hyppäisi käytännössä suoraan yhden suoritinsukupolven yli, sillä tämänhetkinen 10,5-tuumainen iPad Pro käyttää Applen A10X Fusion -suoritinta. Toisaalta tällä hetkellä myytävistä iPhoneista ainoastaan iPhone 8 käyttää A11 Bionic -suoritinta, joten siirtymä olisi varsin looginen.

Loput 9to5Macin kertomista huhuista olemme kuulleet jo aiemminkin. Tuleva iPad Pro saisi siis lähes reunattoman näytön, vaakatasossa toimivan Face ID:n, USB-C-liitännän sekä uuden Apple Pencil -kosketuskynän.

Huhut lupaavat hyviä uutisia uutta tablettia odottaville, mutta meillä ei ole vielä toistaiseksi mitään varmaa tietoa laitteen julkaisuaikataulusta.