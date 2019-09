The Last of Us Part II:n julkaisupäivä vahvistettiin

Sony vahvisti eilen illalla pidetyn State of Play -lähetyksen aikana julkaisupäivän odotetulle The Last of Us Part II:lle, joka julkaistaan PlayStation 4:lle 21. helmikuuta 2020.

Lähetyksessä nähtiin samalla tunnelmallinen uusi traileri, joka esittelee lisää vanhemmaksi kasvaneen Ellien tulevista seikkailuista. Videolla vahvistetaan samalla alkuperäisen The Last of Us -pelin päähenkilö Joelin tekevän paluun jatko-osaan.

Trailerin voi katsoa alta.

State of Play tarjosi muitakin julkistuksia

The Last of Us Part II:n julkaisupäivän vahvistaminen oli eittämättä eilisillan suurin uutinen, mutta State of Playssa kuultiin ja nähtiin myös muista tulevista julkaisuista.

Hideo Kojiman marraskuussa ilmestyvästä Death Strandingista paljastui saapuvaksi rajoitetun ajan myynnissä oleva erikoiskonsolipaketti, jossa on pelin teemaan väritetty konsoli sekä keltainen DualShock 4 -ohjain.

Lisäksi lähetyksessä nähtiin uudet trailerit muun muassa Call of Duty: Modern Warfaresta, Humanitysta, Wattamista sekä Afterpartysta.

Jos et ennättänyt katsomaan eilistä lähetystä suorana, voit tutustua siellä esiteltyihin peleihin ja trailereihin State of Play -koontisivuiltamme.