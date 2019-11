Tästä merkistä tunnistat turvallisen älylaitteen – Suomi ottaa käyttöön Euroopan ensimmäisen tietoturvamerkin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi Tietoturvamerkin, joka takaa kuluttajille, että laitteen tietoturvaominaisuudet ovat kunnossa. Merkin saaminen vaatii tiukan sertifiointiprosessin läpäisemistä. Traficomin tavoitteena on parantaa älylaitteiden tietoturvaa ja lisätä kuluttajien tietoisuutta niiden riskeistä.

Verkkoon yhteydessä olevat IoT-laitteet, kuten älykkäät kaiuttimet, termostaatit, ovikellot, valaisimet ja muut älykkään asumisen laitteet yleistyvät jatkuvasti. Sitä myötä vaaditaan myös selkeitä standardeja, jotta kuluttajat tietävät valitsevansa tietoturvallisia laitteita.

Älylaitteet ovat käteviä ja helpottavat arkea, mutta ne voivat myös kerätä jatkuvaa tietoa käyttäjistään. "Kun kodin verkkoon liitettyjen laitteiden, kuten älytelevisioiden ja -puhelimien ja lelujen tietoturva on kunnossa, vältytään esimerkiksi tietojen väärinkäytöltä, laitteiden haltuunotoilta tai tietovuodoilta", Traficom kirjoittaa tiedotteessaan.

EU peräänkuuluttaa 5G:n nopeaa käyttöönottoa – pyrkii suosimaan eurooppalaista tekniikkaa

Puolet suomalaisista on huolissaan älylaitteiden tietoturvasta

Traficom teetti syksyllä 2019 tutkimuksen, jonka perusteella joka toinen suomalainen on "huolissaan älylaitteiden tietoturvasta". Kaksi kolmesta koki myös "erittäin tärkeäksi, että laitteiden tietoturvallisuudesta on saatavilla ymmärrettävää tietoa".

"Markkinoilla olevien laitteiden tietoturvallisuus vaihtelee, eikä kuluttajilla ole toistaiseksi ollut helppoa tapaa erottaa turvallista laitetta turvattomasta. Nyt julkistettu Tietoturvamerkki vastaa tähän tarpeeseen ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä. Sen avulla kuluttajien on helppo tunnistaa riittävän tietoturvallinen laite", toteaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.

Tietoturvallisuuden varmistaminen ei ole yksin Suomen ongelma, vaan sama haaste on tiedossa myös kansainvälisesti. Vaikka Euroopassa on tehty monia aloitteita älylaitteiden tietoturvan parantamiseksi, Suomi on ensimmäinen maa, joka ottaa käyttöön konktreettisen merkin kuluttajien suojelemiseksi.

"Suomen kehittämä Tietoturvamerkki on suunniteltu vastaamaan kuluttajan ongelmiin älylaitteiden yleistyessä kotikäytössä. Merkin saaneet laitteet ovat hyvässä asemassa saamaan myös muita tulevia eurooppalaisia älylaitesertifikaatteja", korostaa johtava asiantuntija Juhani Eronen Traficomista.

Ensimmäiset merkit on jo myönnetty

Tietoturvamerkkiä on kehitetty vuodesta 2018 saakka. Pilottiprojektiin osallistuivat Traficomin lisäksi myös Cozify, DNA ja Polar. Kyseisten yritysten tuotteet saivatkin maailman ensimmäiset Tietoturvamerkit. Merkki on käytössä aluksi Cozify Hub -älykotisovelluksella, DNA:n Wattinen-älylämmityspalvelulla ja Polarin Ignite Fitness -älykellolla.

"Tuomme Tietoturvamerkin vahvasti esiin kampanjassamme, jonka teemana on "Osta älylaite, mutta älä sokkona". Toivomme, että kuluttajat oppivat tunnistamaan merkin ja alkavat aktiivisesti etsiä sillä varustettuja tuotteita. Samalla edistämme tietoturvallisten laitteiden tarjontaa markkinoilla. Toivomme, että mahdollisimman moni tuotevalmistaja haluaa sertifioida tuotteensa. Tavoitteenamme on, että muutaman vuoden kuluessa useimmista kodin elektroniikan tuotekategorioista löytyy Tietoturvamerkillä varustettuja tuotteita", Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Saarimäki kertoo.