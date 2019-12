Tallink tuo laivoillensa 400 Mb/s verkkoyhteyden

Tallink tuo yhteistyössä ruotsalaisen Nowhere Networksin kanssa laivoillensa uuden WATS-verkkoteknologian (Wireless Antenna Tracking System), jonka ansiosta laivalla pääsee jatkossa nauttimaan peräti 400 Mb/s nopeudesta.

Uusi teknologia on asennettu jo tällä hetkellä yhtiön Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivälle alukselle, Megastarille. Tallinkin mukaan verkkoyhteyksien parantamista jatketaan loppuvuoden aikana myös Suomen ja Ruotsin sekä Viron ja Ruotsin välisillä reiteillä.

Surffaile aaltojen päällä

Uuden teknologian ansiosta matkustajat saavat käyttöönsä nopean ja katkeamattoman verkon koko kahden tunnin laivamatkan ajaksi. Laivan antenni on jatkuvasti yhteydessä maihin, jonka lähetin ylläpitää automaattisesti nopeinta mahdollista verkkoyhteyttä. Nowhere Networksin WATS-tekniikka on kehitetty erityisesti liikkuviin kohteisiin ja kestämään haastavia keliolosuhteita.

Nopeita ja kattavia verkkoja on kaivattu merille jo pitkään, sillä moni haluaisi jouduttaa tallinnanmatkaansa katselemalla videoita tai surffailemalla sosiaalisissa medioissa.

"Toimivat verkkoyhteydet merellä ovat olleet, ja tulevat olemaan haaste, koska alalla ei ole tarjolla kustannustehokasta Euroopan laajuista ratkaisua. Samaan aikaan toimivat ja nopeat verkkoyhteydet ovat matkustajillemme entistä tärkemmät ja jopa itsestäänselvyys", Tallink-konserin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo.

Nõgene kertoo, että nopea internetyhteys tulee seuraavaksi toiselle Helsinki–Tallinna-reittiä seilaavalle pika-alukselle, Tallink Starille, jonka jälkeen yhtiö alkaa asentaa teknologiaa myös ruotsinlaivoille.