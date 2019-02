Suomi pyrkii 5G:n kärkimaaksi: Taajuushuutokauppa alkaa tänään

Viestintävirasto aloitti tänään 5G-taajuuksien huutokaupan. Myynnissä on 3,5 GHz:n taajuudet.

Tarkemmin ottaen huutokaupan kohteena on kolme 130 MHz:n toimilupaa 3410–3800 MHz:in taajuusalueelta. Meidän ei tarvitse olla kovin taitavia ennustajia arvioidaksemme, mitkä kolme suomalaisoperaattoria ostavat taajuudet käyttöönsä (Elisa, Telia ja DNA).

Taajuuksien lähtöhinnaksi on määritetty 21 tai 23 miljoonaa euroa, ja huutokauppa käydään internetin välityksellä. Yksittäinen yritys voi saada käyttöönsä enintään yhden toimiluvan.

Toimilupien huutokauppa ei ole mikään uusi keksintö, sillä Suomessa on järjestetty kolme muutakin taajuushuutokauppaa: 2,5 GHz vuonna 2008, 800 MHz vuonna 2013 ja 700 MHz vuonna 2016.

Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka tuo operaattoreiden käyttöön 130 MHz:n levyisen kaistan 5G-verkoille. Leveän kaistan hyötynä on parempi nopeus, suurempi kapasiteetti ja pienempi viive. On myös povattu, että Suomi on yksi ensimmäisistä maista, jossa 5G-verkko saadaan laajaan kaupalliseen käyttöön.

Viestintäviraston mukaan taajuushuutokauppa on "yksi konkreettinen askel kohti maailman edistyneintä digiyhteiskuntaa".

Lähde: Viestintävirasto