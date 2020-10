Sony esitteli 26 uutta PS5-peliä – tältä seuraava sukupolvi näyttää

PlayStation 5:n pelikokoelma jatkaa kasvamistaan, minkä lisäksi näimme viimein Sonyn tulevan konsolin uuden radikaalisti eroavan muotoilun. Hinnasta ei ole vieläkään sen sijaan tietoa, mutta kokosimme alle kaikki viime yönä esitellyt pelit ja näiden trailerit.

Tarkalleen ottaen eilen nähtiin 26 peliä osana Sonyn Future of Gaming -esitystä, joka antoi esimakua tulevan PS5-konsolin tarjonnasta. Osa peleistä on luonnollisesti saapumassa myös Microsoftin Xbox Series X:lle.

Monet esitellyistä peleistä olivat Sonyn omien studioiden käsialaa, eikä niitä oltu julkistettu aiemmin. Osasta oli liikkunut huhuja tai ne oli julkistettu jo entuudestaan. Kokosimme alle kaikki esityksessä nähdyt pelit sekä näiden trailerit.

26 uutta PS5-peliä esiteltiin

Spider-Man: Miles Morales

Insomniacin odotettu jatko vuonna 2018 julkaistulle Spider-Manille saadaan jo tänä vuonna, kun julkistettu Spider-Man: Miles Morales tuo PS5:lle uuden itsenäisen miniseikkalun. Parannellun visuaalisen ilmeen, nopeampien latausaikojen ja DualSense-ohjainten tuomien haptisten hyötyjen lisäksi peli sisältää täysin uutta tarinallista sisältöä, joka keskittyy luonnollisesti Hämiksen puvun ottavaan Miles Moralesiin.

Gran Turismo 7

Ei PlayStation-pelien julkistustilaisuutta ilman uutta Gran Turismoa. Eikä perinteitä noudatettaisi, ellemme jäisi arvuuttelemaan, onko kyseessä julkaisupeli vai ei. Gran Turismo 7:lle ei nimittäin annettu julkaisupäivää.

Polyphone Digital on kuitenkin tekemässä seuraavan sukupolven versiota suositusta autosimulaattorista, joka saa ensimmäisen numeroidun osan sitten vuonna 2013 julkaistun GT6:n. Monien muiden esiteltyjen PS5-trailereiden sijaan Gran Turismo 7:stä nähtiin varsinaista pelikuvaa ratin takaa, mikä näytti näkökulmasta riippuen joko siistiltä tai äärimmäisen tylsältä.

Godfall

Gearbox ja Counterplay Games julkistivat Godfallin viime joulukuussa Video Game Awardsissa, jolloin se vaikutti olevan yhdistelmä Destinyä ja Borderlandsia miekkojen korvattua aseet. Varsinainen pelikuvatraileri todisti epäilyksemme, sillä pelissä mätkitään hirviöitä haarniskoin ja asein varusteltuna.

Haarniskat ovat muuntautuvia Valorplateseja, jotka tekevät pelaajasta pysäyttämättömän tappokoneen matkalla tappamaan hullun jumala Macrosin. Peli on pelattavissa joko yksin tai kaverin kera.

Horizon: Forbidden West

Aloy palaa uuden visuaalisesti mykistävän seikkailun merkeissä, kun urhea soturimme kohtaa robottieläimiä toisella puolella Yhdysvaltoja odotetussa PS5-jatkossa Horizon Forbidden West.

Pelattavuuden osalta luvassa näyttäisi olevan lisää samaa avoimen maailman eeppistä toimintaa näyttävissä maisemissa, jotka vaihtelevat kauniista rannikoista hyytäviin vuoristoihin. Kyseessä oli selkeästi yksi kauniimpia PS5-pelejä, joita tilaisuudessa esiteltiin, ja kenties yksi parhaiten seuraavan sukupolven graafisia etuja esittelevistä peleistä.

Oddworld: Soulstorm

Mudokenit eivät kukistu milloinkaan, ja Oddworld-sarjan seuraava peli on jälleen uusioversio. Siinä missä vuonna 2014 ilmestynyt Oddworld: New 'n' Tasty uusi Oddworld: Abe's Oddysseyn, seuraava tuotos, Oddworld: Soulstorm, uudistaa sen jatko-osan, Oddworld: Abe's Exoddusin. Pelaajat pääsevätkin jatkamaan Aben nahoissa, kun hän on onnistuneesti nostanut rotunsa vastarintaan näitä riistäviä glukkoneita vastaan.

Resident Evil 8: Village

Vaikka Resident Evil -sarja on tunnetusti keskittynyt kolmannen persoonan selviytymiskauhuun, pelisarjan tulevaisuus näyttäisi olevan ensimmäisessä persoonassa. Resident Evil 8: Village saapuu PS5:lle ja näyttäisi tuovan pelaajien pelättäväksi karmivan eurooppalaisen pienkylän, jossa kohdataan kaikkea ihmissusista Chris Redfieldiin.

Demons Souls

Demon's Soulsin julkaisusta on jo yli kymmenen vuotta, ja nyt se tuodaan takaisin PlayStation 5:lle. Remasteroinnin sijaan kyseessä on kuitenkin täysin uusiksi rakennettu uusioversio, jonka kehityksestä vastaavat Japan Studio ja Bluepoint Games. Varo siis hajoittamasta uutta DualSense-ohjainta tämän parissa!

Grand Theft Auto 5

Kolmannelle sukupolvelle kantautuva GTA 5 saa PlayStation 5:llä "uuden ja parannellun" version, mutta emme tiedä toistaiseksi tarkalleen, mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Tiedämme kuitenkin sen, että PS5-versio julkaistaan vasta vuoden 2021 loppupuoliskolla. GTA Online tuodaan sen sijaan ilmaiseksi kaikille PS5:n julkaisussa.

Project Athia

Project Athian PS5-traileri mainitsi, että peli on "suunniteltu yksinoikeudella PS5:lle", joskin se on myös tulossa ainakin PC:lle. Kyseessä on Square Enixin täysin uusi peli, joka näyttäisi sijoittuvan lumoavaan fantasiamaailmaan täynnä lohikäärmeitä ja muita vaaroja. Trailerista on vaikea sanoa mitään pelattavuudesta, mutta se näyttäisi yhdistävän suurta seikkailuntuntua valtaviin hirviöihin ja taisteluun.

Solar Ash

Heart Machinen jatko Hyper Light Drifterille on nimeltään Solar Ash, joka on jälleen henkilökohtainen tarina "itsensä tutkiskelusta ja kehittämisestä", PlayStation Blogin mukaan. Ottaen huomioon, kuinka samannäköinen päähenkilö on molemmissa peleissä, pelit saattavat hyvinkin olla linkitettyinä toisiinsa syvemmin kuin tiedämmekään.

Solar Ashissa on kuitenkin tarkoitus matkata mahdollisimman pitkälle maailmassa, joka on joutunut maailmoja syövän avaruusrepeämän kynsiin. Luvassa on dynaamisia ja kauniita tasoja sekä toiminnallista pelattavaa erinomaisilta kehittäjiltä.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Täysin uusi Ratchet & Clank peli, Rift Apart, näyttää peliksi käännetyltä Pixar-elokuvalta. Värikäs, lapsiystävällinen tasoloikinta- ja räiskintäpeli oli ehkä paras esimerkki PS5:n SSD-levyn eduista, sillä tapahtumat vaihtuivat lennosta maailmasta toiseen ilman lataustaukoja.

Sackboy: A Big Adventure

Emme saaneet LittleBigPlanet 4:ää, mutta Sony ja Sumo Digital tuovat sen tilalle uuden säkkipojan seikkailun nimeltä Sackboy: A Big Adventure. Kyseessä on 3D-tasoloikinta, jota voi pelata suositun pelisarjan tapaan peräti kolmen ystävän kera.

NBA 2K21

NBA 2K21:n traileri PS5:lle ei sisällä katsomossa ilakoivia faneja, mikä saattaa kuvastaa pelottavan tarkasti NBA 2020:n tämänhetkistä tilannetta. Videolla nähdään NBA Pelicansin pelaaja Zion Williamson, joka on yksin koripallonsa kanssa hallissa. Peli näyttää upealta, mutta haluamme nähdä Visual Conceptsin kehittämältä peliltä varsinaista pelikuvaa ennen kuin hihkumme innosta.

Peli julkaistaan jo syksyllä nykyisille alustoille, joten näemme pelin todennäköisesti jo PS5:n julkaisussa myös Xbox Series X:lle.

Destruction AllStars

Yhdistelmä Twisted Metalia ja Fortnitea, Destruction AllStars on reikäpäinen moninpelattava toimintapeli, jossa toisia vastaan tapellaan niin autojen rateissa kuin nyrkein. Ainakin mielenkiintoinen yhdistelmä, jos ei muuta.

Deathloop

Arkane Lyonin Deathloop julkistettiin vuoden 2019 E3:ssa, jossa paljastettiin pelin premissi: pelaaja yrittää selvitä kaoottiselta saarelta elossa vain tullakseen kuolluksi ja herätetyksi uusiksi kerta toisensa perään aikasilmukassa. PS5-tapahtumassa nähtiin varsinaista pelikuvaa, joka paljasti pelin olevan räiskintäpeli, joka hyödyntää studion kehutun Dishonored-sarjan oppeja tarjoamalla mahdollisimman moninaisia tapoja etenemiselle.

Stray

Pidätkö roboteista, neonvaloista ja kissoista? Stray saattaa olla pelisi, sillä indie-tuotoksistaan tunnettu Annapurna Interactive esitteli uuden futuristisen nimikkeen, jossa ihmiset on korvattu roboteilla. Pelaaja ei suinkaan näyttäisi matkaavan maailmassa yhtenä heistä, vaan kissana. Emme tosin tiedä, mitä pelissä tarkalleen ottaen tehdään.

Goodbye Volcano High

Useissa esitellyissä PS5-peleissä keskityttiin esittelemään dynaamisia maailmoja ja toiminnantäytteistä pelattavuutta, mutta Goodbye Volcano High vakuutti täysin toisin avuin. Kyseessä näyttäisi olevan haarautuvalla kerronnalla varustettu peli Life is Strangen ja The Walking Deadin tapaan, joka kertoo rakkaudesta teini-ikäisten dinosaurusten välillä.

Tämä viimein todistaa sen, ettei Sony ollut tosissaan keskittyessään vain ja ainoastaan AAA-peleihin PS5:n osalta.

Returnal

Returnal on kotimaisen Housemarquen käsialaa ja ensimmäinen peli, joka saapuu studion luovuttua arcade-juuristaan. Kolmannen persoonan räiskintäpeli näyttäisikin hyödyntävän Deathloopin tapaan aikasilmukkaa, mutta tällä kertaa muukalaisplaneettaa muuttuu joka ikinen kerta entistä synkemmäksi pelaajan kuollessa.

Bugsnax

Bugsnax on viattoman oloinen PS5-peli, joka näyttäisi yhdistävän Animal Crossing: New Horizonsia ja Octodadia makoisin lisäelementein. Jälkimmäinen yhtymäkohta on myös hyvästä syystä, sillä kehittäjästudio on sama.

Pelissä pelaajat näyttäisivät ohjaavan erinäköisiä eläinotuksia, jotka syövät niin ikään eläviä hedelmiä ja muita vihanneksia, jotka vipeltävät ympäri saarta. Kaikki on ihanan kummaa ja herkullista.

Hitman 3

Hitman 3 saapuu PS5:lle tammikuussa 2021 ja näyttäisi olevan erinomainen tapa aloittaa pelivuosi 2021 PlayStation 5:llä. Kolmas osa päättää World of Assassination -tarinalinjan, joka käynnistyi vuonna 2016 alkaneella Hitmanilla.

Trailerissa nähdään varsinaista pelikuvaa Dubaihin sijoittuvassa kentässä, joka näyttää juuri niin upealta kuin voisi odottaa.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo on uusi PS5:lle saapuva yksinoikeus Shinji Mikamilta ja Tango Dreamworksilta. Pelissä 99 % Tokion asukkaista on kadonnut paranormaalisten tapahtumien seurauksena, ja heidän tilallaan kaduilla vaeltelee ilkeitä henkiä. Peli tuntuu olevan täynnä japanilaisesta kauhusta olevia kliseitä aina karmivista koulutytöistä kasvottomiin sateenvarjoaaveisiin, joita pelaaja mätkii yhtenä harvoista kaupungin asukkaista käyttäen erinäisiä paranormaaleja kykyjä.

Jett: The Far Shore

Jett: The Far Shore on melkoinen arvoitus, mutta se on odotettavissa Sword and Sorcery -pelin kehittäneeltä Superbrothersilta. Peli seuraa Meitä, joka lähtee valtavan avaruusaluksen kyytiin kartoittamaan muun muassa jättimäisiä vesiplaneettoja, hiekka-aavikoita ja muita tuntemattomia universumin kolkkia. Peli tuntuukin tarjoavan mykistäviä maisemia kauniiden sävellysten saattelemana.

Kena: Bridge of the Spirits

Tarinavetoinen seikkailupeli Kena: Bridge of the Spirits keskittyy pienten henkiolentojen keräämiseen ja näiden voimien hyödyntämiseen, jonka avulla päähenkilö päihittää niin viholliset kuin luonnon tuottamat esteet. Peli muistuttaa suuresti Xbox 360:n julkaisupeli Kameo: Elements of Poweria, mutta tietenkin huomattavasti kauniimpana ja visuaalisesti monipuolisempana.

Little Devil Inside

Little Devil Inside on söpönnäköinen roolipeli, josta on vaikea sanoa juuri mitään muuta. Trailerilla nähtiin kuitenkin valtava kirjo tunnelmallisia maisemia, hirviöitä ja seikkailuja, joihin peli lupaa viedä pelaajat.

Tiedämme entuudestaan, että peli rahoitettiin onnistuneesti Kickstarterissa ja oli tarkoitus ilmestyä jo vuonna 2016. Lukuisten myöhästymisien jälkeen emme oikein tiedä, milloin se on tulossa PS5:lle, mutta ainakin se näyttää upealta.

Astro's Playroom

Tätä PS5-peliä ei tarvitse ostaa, sillä se tulee esiasennettuna kaikkiin konsoleihin. Astro on tuttu Playroom VR -kokoelmasta, ja suloinen hahmo palaa omaan tasoloikkaan myöhemmin tänä vuonna. VR:stä on kuitenkin luovuttu ja sen sijaan Astro's Playroom esittelee DualSense-ohjaimen etuja.

Pragmata

Capcomin toinen esitelty peli oli Pragmata, jossa astronautti suojelee maailmaa ja pientä tyttöä toismaailmallisilta voimilta. Peli muistutti hieman Hideo Kojiman aivoista syntyneeltä, ja miehen lailla tämänkin pelin julkaisua saadaan vielä odottaa. Pragmata julkaistaan nimittäin PS5:lle ja Xbox Series X:lle vasta vuonna 2022.

Muita PS5-pelejä on myös kehitteillä

Sonyn 11. kesäkuuta järjestetty peliesittely paljasti uusia ja vanhoja pelejä PS5:lle, mutta tiedämme näiden lisäksi konsolille olevan tulossa myös muita nimikkeitä. Näihin lukeutuvat muun muassa Destiny 2, Fortnite, Control, Watch Dogs: Legion ja Assassin's Creed Valhalla.

Taannoinen Xbox Series X -pelien esittelytilaisuudessa nähtiin myös liuta pelejä, joista osa oli toki yksinoikeudella Microsoftin konsolille saapuvia, mutta osa muillekin alustoille julkaistavia. Tällaisia olivat muun muassa Dirt 5, Chorus, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sekä Scarlet Nexus.

Emme tiedä kuitenkaan varmuudella, millainen PS5:n julkaisupelivalikoima on kokonaisuudessaan, mutta eilisessä tilaisuudessa saimme tietää ainakin osan näistä.