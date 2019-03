Seuraako LG taipuvien näyttöjen jalanjäljissä? Uusi tavaramerkki viittaisi siihen

Taitettavat puhelimet ovat olleet meidän tulevaisuuden puhelinominaisuuksien listalla jo jonkin aikaa. Vuosien huhuilun jälkeen sellaiset ovat viimein tekemässä tuloaan, kun Samsung julkisti ensimmäiset tiedot tulevasta taitettavasta puhelimestaan taannoisessa Samsung Developer Conferencessa.

Samsung ei ole kuitenkaan ainoa puhelinvalmistaja, jonka huhuillaan kehittävän taitettavia malleja. LG Mobilen toimitusjohtaja Hwang Jeong-hwan paljasti myös yhtiönsä työskennelleen taitettavan puhelimen parissa vuoden 2018 alussa, ja nyt nuo väitteet näyttäisivät viimein saapuneen päivänvaloon.

Lets Go Digitalin huomaamassa tavaramerkkihakemuksessa LG on hakenut oikeuksia kolmelle patentille 21. marraskuuta. Näiden nimiksi on laitettu hyvin vihjailevat Flex, Foldi ja Duplex, ja kaikki ovat listattu hakemukseen potentiaalisina nimivaihtoehtoinen älypuhelimille.

Taitettava tulevaisuus

On tosin täysin mahdollista, ettei mitään näistä nimistä tai edes parhaillaan kehitteillä olevaa teknologiaa käytetä mahdollisesti myöhemmin julkistettavissa LG:n älypuhelimissa.

Kaikki merkit viittaavat kuitenkin taitettaviin puhelimiin, ja uudet tavaramerkkihakemukset saattavat olla liitoksissa myös yhtiön aiempiin hakemuksiin. Lets Go Digital epäileekin, että Duplex saattaa viitata LG:n aiempaan hakemukseen, jossa esiteltiin kahdella erillisellä taitettavalla näytöllä varustettu älypuhelin.

Mutta jos mielestäsi LG Flex sointuu hyvältä korvissasi, niin meillä on sinulle valitettavasti pahoja uutisia. Viimeisimpien tietojen mukaan Samsungin oma taitettava puhelin kantaa yhtiön sisällä nimeä Galaxy Flex, jota saatetaan myös käyttää varsinaisen puhelimen lanseeraukseen. Samsung on siis saattanut mahdollisesti päihittää LG:n jo nimimarkkinoilla.

Pääkuva: LG G7 Fit.