Samsungin Galaxy S10 -huippumalli kantaa todennäköisesti nimeä Samsung Galaxy S10 X

Samsung Galaxy S10:n neljännestä mallista on huhuttu jo pitkään, ja sen on odotettu sijaitsevan Samsung Galaxy S10 Plus -mallin yläpuolella. Emme ole kuitenkaan saaneet tietää sen nimeä, joskin viimeisimpien huhujen mukaan se saattaisi olla Samsung Galaxy S10 X.

ETNewsin saamien tietojen mukaan X tarkoittaa sekä Galaxy-mallien kymmenvuotissyntymäpäivää että kokemusta ("eXperience") ja laajennusta ("eXpansion").

Samojen lähteiden mukaan Samsung Galaxy S10 X julkaistaisiin Etelä-Koreassa 29. maaliskuuta. Tämänhetkisten tietojen valossa ei ole tietoa, nähdäänkö puhelin myös muualla samaan aikaan. Aiempien huhujen mukaan malli nähtäisiin ainoastaan Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa.

Joka tapauksessa kyseinen päivämäärä on muutama viikkoa Galaxy S10 -sarjan muiden tulokkaiden jälkeen, sillä niiden päivämääräksi on arveltu 8. maaliskuuta.

Ylimääräinen aika antaa tosin potentiaalisille ostajille mahdollisuuden säästää, sillä lähteiden mukaan S10 X:n hinta saattaa olla jopa 1 430 - 1 600 dollarin välillä.

Vertailun vuoksi kyseessä on lähes tuplaten se, minkä Samsung Galaxy S10 Liten arvellaan maksavan. Viimeisimpien arvioiden mukaan Lite kustantaisi noin 710 - 800 dollaria.

Kunnon tehot ja salainen ase

Mitä ylimääräisellä rahalla sitten saa? Samsung Galaxy S10 X:n hehkutetuin ominaisuus on sen 5G-tuki, mutta nykyisten huhujen mukaan siinä olisi myös 6,7 tuuman Super AMOLED -näyttö, neljä takakameraa, kaksi etukameraa, 5 000 mAh akku, 1 teran tallennuskapasiteetti ja yli 10 gigaa RAM-muistia. Nämä vastaavat huhuja, joita olemme kuulleet puhelimesta jo aiemmin.

Lopuksi lähteet kertovat tekoälyn hallinnoimasta "life pattern" tilasta, joka automatisoi ja säätää puhelimen toimintoja käyttäjän käyttötavan mukaan. Tätä kutsutaan uutisessa "salaiseksi aseeksi", joka saatetaan nähdä kaikissa Galaxy S10 -malleissa.

Suosittelemme ottamaan uutisen kuitenkin vielä terveen epäilyksen kera, sillä sivusto ei kerro, mistä lähteestä heidän tietonsa ovat peräisin. Tosin speksien osalta tiedot pitävät todennäköisesti paikkansa, sillä niistä on huhuiltu jo useista eri lähteistä aiemmin.

Saamme todennäköisesti tietää S10 X -mallista kuitenkin pian, sillä vaikka puhelinta ei julkaistakaan kuin vasta maaliskuun lopussa, sen odotetaan julkistettavan virallisesti muiden S10-mallien kanssa 20. helmikuuta.

