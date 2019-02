Samsung vahvisti vahingossa Samsung Galaxy S10:n, S10 Plussan ja S10e:n nimet

Samsung Galaxy S10e näyttäisi nyt varmistuneen saapuvaksi yhdessä Galaxy S10:n ja Galaxy S10 Plussan kanssa, kun yhtiö itse paljasti vahingossa omilla kotisivuillaan kaikkien mallien viralliset nimet.

Samsungin ranskankielinen sivu näyttäisi julkaisseen vahingossa sittemmin jo poistetun tuotesivun, joka on otsikoitu: "Galaxy S10e | S10 | S10+". Sivulle ei ollut laitettu kuitenkaan muita tietoja.

Nimet täsmäävät kaikkien aiempien huhujen ja vuotojen kanssa, joita olemme saaneet kuulla viimeisten kuukausien aikana. Ja varsinaisen julkistustilaisuuden lähestyessä 20. helmikuuta, näyttää vahvasti siltä, ettei yhtiöllä ole enää juuri julkistettavaa jäljellä.

Samsung ei jätä epäilylle tilaa. Lähde: Samsung

Onko jäljellä enää julkistettavaa?

Samsung Galaxy S10 -kolmikosta on vuotanut viimeisten kuukausien aikana valtava määrä ennakkotietoa, joten nähtävästi tiedämme tässä vaiheessa lähes kaiken tulevista malleista, kiitos useiden eri lähteiden varmistuksen.

Galaxy S10 Plus on kolmikon suurin ja kallein malli, jossa on 6,4 tuuman näyttö ja kolme takakameraa.

Sitä seuraa Galaxy S10, jossa huhuillaan olevan 6,1 tuuman näyttö sekä vastaava kolmen kameran järjestelmä selässä. Kolmas ja edullisin vaihtoehto on Galaxy S10e, joka näyttäisi tyytyvän kahteen kameraan ja pienempään näyttöön.

Tiedämme kaiken varmuudella 20. helmikuuta, kun Samsung esittelee uuden lippulaivamallistonsa virallisesti maailmalle.

Lähde: GalaxyClub ja GSMArena