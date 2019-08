Samsung julkaisi Galaxy Note 10:n ja valtavan Galaxy Note 10 Plussan

Samsung julkaisi kauan odotetut Galaxy Note 10:n ja Note 10 Plussan. Puhelimet ovat odotetusti suuria sanan kaikissa merkityksessä: ne ovat valtavan kokoisia, niissä on suuret näytöt, tehokkaat komponentit, reippaasti tallennustilaa ja tietysti myös kallis hinta.

Kumpikin puhelin saa yhä Samsungin S Pen -kosketuskynän, joka liukuu näppärästi puhelimen sisälle. Kyseinen ominaisuus onkin ollut Note-sarjan tavaramerkki jo vuodesta 2011.

Kuten varmasti arvata saatoit, Galaxy Note 10:n on pienempi ja Galaxy Note 10 Plus suurempi malli. Niissä on kuitenkin muitakin eroja kuin pelkkä puhelimen fyysinen koko.

Kuva 1/3 Samsung Galaxy Note 10+ on selvästi Note 10:tä suurempi. (Kuva: Samsung) (Image credit: Samsung)

Kuva 2/3 Samsung Galaxy Note 10:ssä on hieman heikommat komponentit kuin Plus-mallissa, mutta puhelinten muotoilu näyttää lähes samalta. (Kuva: Samsung) (Image credit: Samsung) Kuva 3/3 Samsung Galaxy Note 10+:ssa on peräti neljä takakameraa ja valtava 6,8-tuumainen näyttö. (Kuva: Samsung) (Image credit: Samsung)

Pienemmässä Galaxy Note 10:ssä on 6,3-tuumainen Full HD -näytön HDR+-tekniikalla, kolme takakameraa (16 MP:n ultralaajakulmalinssi, 12 MP:n laajakulmalinssi ja 12 MP:n telefotolinssi), 8 Gt:a RAM-muistia, 256 Gt:a tallennustilaa ja 3 500 mAh:n akku.

Suuremmassa Galaxy Note 10 Plussassa on puolestaan valtava 6,8-tuumainen QHD-näyttö HDR10+-tuella, neljä takakameraa (16 MP:n ultralaajakulmalinssi, 12 MP:n laajakulmalinssi, 12 MP:n telefotolinssi ja DeptVision-syvyyskamera), 12 Gt:a RAM-muistia, 256 tai 512 Gt:a tallennustilaa ja 4 300 mAh:n akku.

Molemmissa Galaxy Note 10 -malleissa on uusi tehokas Exynos 9825 -suoritin ja 10 megapikselin etukamera, joka on sijoitettu näytön yläreunan keskellä sijaitsevaan kamerareikään. Niissä on lisäksi Galaxy S10:stä tuttu näyttölasiin upotettu sormenjälkitunnistin, kasvojentunnistus, Bluetooth 5.0 ja NFC-tuki. Perinteisestä 3,5 mm:n kuulokeliitännästä on kuitenkin luovuttu.

Puhelimiin on tuotu myös täysin uusia ominaisuuksia, kuten S Penillä kirjoitettujen muistiinpanojen tallentaminen digitaalisiksi tiedostoiksi ja kosketuskynän uudet liikkeentunnistustoiminnot. Samsung lanseerasi Note 10 -sarjaan myös kiinnostavan Audio Zoom -ominaisuuden, joka mahdollistaa puhelimen kolmen mikrofonin kohdistamisen haluttuun äänilähteeseen.

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy Note 10 ja Note 10+ saapuvat myyntiin 23. päivä elokuuta, mutta puhelinten ennakkotilaukset alkavat välittömästi.

Molemmat malleista ovat saatavilla sekä erikoisessa monivärisessä Aura Glow -sävyssä että perinteisen mustalla Aura Black -värityksellä. Samsung on siis ajatellut niin erikoisuutta hakevia tekniikkaintoilijoita kuin myös bisneskäyttäjiä, jotka ovat aina olleet tärkeä kohderyhmä Note-sarjalle.

Myös hinta sopii bisnesimagoon, sillä jo edullisempi 256 Gt:n tallennustilalla varustettu Note 10 maksaa 999 euroa. Tasokkaammasta Galaxy Note 10+:sta saa puolestaan pulittaa tallennustilasta riippuen joko 1 149 euroa (256 Gt) tai 1 249 euroa (512 Gt:a).