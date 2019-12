Samsung Galaxy X:ään saattaa tulla jopa 6 000 mAh:n kaareva akku

Oletko koskaan miettinyt, miksei markkinoilla ole vielä yhtäkään taipuvaa puhelinta, vaikka taipuisia näyttöjä on esitelty jo monilla tekniikkamessuilla? Syynä ovat mitä luultavimmin puhelimen muut komponentit, sillä koko puhelimen rakenteen täytyy taipua näytön mukana.

Samsung vaikuttaisi kuitenkin nyt olevan lähellä läpimurtoa, sillä yhtiö on onnistunut kehittämään kaarevan akun, joka soveltuisi taipuviin puhelimiin. Itse asiassa Samsung on onnistunut tässä jo neljä vuotta sitten, mutta tuolloin akun kapasiteetti oli vielä vaatimattomat 210 mAh:a. Nyt yhtiö on kuitenkin onnistunut kehittämään akun, jonka kapasiteetti on 3 000 – 6 000 mAh:a. ITHomen kuulemien huhujen mukaan uutta akkutekniikkaa on tarkoitus käyttää juuri Samsung Galaxy X:ssä.

Jos akun koko sijoittuisi ilmoitetun kapasiteettiskaalan yläpäähän, olisi Galaxy X:ssä ylivoimaisesti markkinoiden suurin akku. Toisaalta puhelin myös tarvitsee muita suuremman akun, sillä sen näytön ollaan arveltu avautuvan jopa 7,3-tuumaiseksi.

Samsungin kaareva SDI-akku. Lähde: ITHome

Tulossa (toivottavasti) pian

Emme saaneet samalla kertaa mitään muuta tietoa tulevasta Galaxy X:stä, mutta viimeisimpien huhujen perusteella vaikuttaisi siltä, että puhelimen kehitystyö alkaa olla loppusuoralla. Monet lähteet ovat kertoneet, että puhelimen tuotanto aloitettaisiin vielä tämän vuoden puolella ja se ehtisi myyntiin jo alkuvuodesta 2019, jolloin se ilmestyisi samoihin aikoihin Galaxy S10:n kanssa.

Uskomme kuitenkin, että puhelimen valmistus saattaa yhä viivästyä odotetusta ajankohdasta, sillä laitteesta on huhuttu jo vuosien ajan. Vaikka Galaxy X ehtisikin myyntiin jo alkuvuodesta, tulee se joka tapauksessa olemaan niin kallis, että suurin osa Samsung-faneista saa tyytyä S10:een. Muun muassa Korea Timesin haastattelemat tekniikka-analystit arvioivat, että tulevan puhelimen hinta saattaa hyvin kivuta jopa 1 500 euroon.

