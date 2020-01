Samsung Galaxy S10 Plus sai vaikuttavat benchmark-tulokset

Osasimme aavistaa jo etukäteen, että Samsung Galaxy S10 Plussasta tulee yksi tämän vuoden tehokkaimmista puhelimista, mutta nyt saimme myös ensimmäiset varsinaiset benchmark-tulokset korealaisvalmistajan tulevasta mallista – ja tulokset puhuvat puolestaan.

Geekbench-testissä esiintyneellä Samsung-puhelimella ei luonnollisestikaan ollut vielä virallista nimeä, mutta sen mallinumero SM-G975U on viitannut aiemmin juuri kyseiseen malliin.

Samsung kellotti testissä single-core-tuloksen 3 413 ja multi-core ylsi jopa 10 256:een. Molemmat tulokset ovat erittäin kilpailukykyisiä ja päihittävät suurimman osan puhelimen verrokeista. Testituloksissa mainitaan myös, että puhelimessa on 6 Gt RAM-muistia, Android 9 -käyttöjärjestelmä ja Qualcommin suoritin – joka on luultavasti Snapdragon 855. Eurooppalaisessa versiossa nähdään kuitenkin tuttuun vieläkin tehokkaampi Exynos-suoritin.

Samsungin tuleva malli ylsi tyylikkäisiin testituloksiin. Lähde: Geekbench

Yllättävän korkeat tulokset

Tulokset ovat erityisen kiinnostavia siksi, että aiemmat Galaxy S10 Liten benchmark-tulokset olivat huomattavasti alemmat, vaikka kyseisessä mallissa on on sama suoritin ja yhtä paljon RAM-muistia. Tulosten perusteella on oikeastaan mahdotonta päätellä, mistä mallien väliset erot johtuvat. Veikkaisimme kuitenkin, että valmistaja on yksinkertaisesti ehtinyt optimoimaan puhelimen paremmin.

Puhelimen julkaisu alkaa olla jo niin lähellä, että Samsung on todennäköisesti ehtinyt hiomaan puhelimen ohjelmiston lähelle valmista. Nämä testitulokset ovatkin huomattavasti lähempänä odottamaamme tasoa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka Samsung Galaxy S10 Plussan oletetut testitulokset ovatkin paremmat kuin millään muulla Android-laitteella, ne ovat yhä selvästi heikommat kuin iPhone XS:llä – saati sitten iPad Pro 11:llä.

Vaikka tieto onkin hienoinen pettymys, se ei tule meille yllätyksenä. Applen suorittimet ovat nimittäin olleet täysin ylivertaisia Qualcommin piirisarjoihin nähden. Toivomme siitä huolimatta, että suorittimen lopullinen optimoitu versio yltää vielä hieman korkeampiin tuloksiin.

Lähde: PhoneArena