Samsung Galaxy A10 saa uudemman ja paremman sisarmallin

Samsungin edullisimpien Galaxy A -sarjan puhelinten halvin malli, Galaxy A10, on saamassa uuden laadukkaamman version Samsung Galaxy A10s -mallista.

Yhtiö esitteli puhelimen Newsroom-sivuillaan, jossa he kertovat Galaxy A10s:n parantavan monia Galaxy A10:n ominaisuuksia. Puhelin tuntuisikin vastaavan hieman Galaxy A20:ntä, josta on myös oma erillismalli A20e.

Samsung Galaxy A10:n on sarjan ainoa malli, jossa on vain yksi takakamera. Galaxy A10s lisää alkuperäisen 13 megapikselin kameran rinnalle 2 megapikselin syvyystunnistimen, joka edesauttaa henkilökuvien ottamisessa lisäämällä taustasumennuksen.

Myös puhelimen akku kokee parannuksia, sillä alkuperäinen 3 400 mAh akku vaihtuu tehokkaampaan 4 000 mAh akkuun.

Lisäksi A10s:n selkämyksessä on sormenjälkitunnistin, jota ei ole lainkaan perusmallin A10:ssä.

(Image credit: Samsung)

Muutoin A10s on käytännössä identtinen A10:n kanssa. Siinä on 6,2 tuuman näyttö, 2 gigaa RAM-muistia ja 32 gigaa tallennustilaa. A10:n 5 megapikselin etukamera on päivitetty tosin 8 megapikseliin. Uusi malli on lisäksi aavistuksen pidempi ja paksumpi, mutta muutoin muotoilu näyttää samalta.

Samsung ei paljastanut vielä, milloin Galaxy A10s saapuu myyntiin ja mihin hintaan.

Galaxy A -mallisto on vuonna 2019 täyttymässä hyvää vauhtia. A10 on edustaa linjan edullisinta päätä, joskin se on hyvin samankaltainen A20:n kanssa. Se on puolestaan hieman heikompi A30:stä ja A50:stä, jotka ovat tehoiltaan niin ikään vain hivenen parempia edeltäjästään.

Itselleen parhaan Galaxy A -mallin löytäminen onkin muuttumassa entistä hankalammaksi uuden A10s:n myötä.