Parhaat emolevyt louhintaan 2019: arvostelimme parhaat emolevyt Bitcoinin, Ethereumin ja muiden virtuaalivaluuttojen louhintaan

Aivan ensimmäiseksi haluamme todeta, ettei oppaamme ole sijoitussuositus. Kaikkiin virtuaalivaluuttoihin sijoittamiseen liittyy muiden spekulatiivisten sijoituskohteiden tapaan riskejä – varsinkin koska virtuaalivaluuttojen arvo ei perustu mihinkään konkreettiseen, vaan yksinkertaisesti kysyntään ja tarjontaan. Kyseessä on ennen kaikkea arvonvaihtelulle herkkä spekulatiivinen sijoituskohde.

Ennen kuin aloitat Bitcoinin, Ethereumin tai jonkin muun kryptovaluutan louhimisen, suosittelemme lukemaan myös alle listatut linkkimme.

Parhaat emolevyt louhintaan 2019

1. Asus B250 Mining Expert

Maailman ensimmäinen 19:ta näytönohjainta tukeva emolevy louhimiseen

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 19 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolen Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Laajennusliitännät: 1 x PCI Express 3.0 x16, 18 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Tukee 19:ta näytönohjainta

Vakaa virransyöttö

Ei tarvetta säätää BIOS-ohjelmiston kanssa

Hankala löytää

Asuksen B250 Mining Expert on ylivoimaisesti tämän hetken paras emolevy kryptovaluuttojen louhimiseen. Emolevy tukee nimittäin jopa 19:ta näytönohjainta, mikä on arvostelumme kevyesti paras tulos. Emolevy on suunniteltu erityisesti louhintaan, joten sinun ei tarvitsee säätää erikseen BIOS-ohjelmiston kanssa optimoidaksesi emolevyn. Näiden upeiden päivitysten lisäksi B250 Mining Expert lunastaa odotuksemme Asuksen korkeasta laadusta. Oikeastaan ainoa huono puoli emolevyssä on sen suosio – joudut todennäköisesti odottamaan hyvän tovin B250 Mining Expertin saapumista.

2. ASRock H110 Pro BTC+

13:ta näytönohjaimen tuki

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 13 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolven Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Laajennusliitännät: 1 x PCI Express 3.0 x16, 12 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Tukee jopa 13:ta näytönohjainta

Fyysinen virta- ja nollauspainike

Et todennäköisesti tarvitse kaikkia laajennusliitäntöjä

ASRock H110 Pro BTC + on yksi tämän hetken parhaista emolevyistä kiitos sen erittäin korkealaatuisen rakenteen ja 13:ta näytönohjaimen tuen. H110 Pro BTC + onkin ominaisuuksiensa puolesta valmis tulevaisuutta varten. Joidenkin mielestä 13:ta näytönohjaimen tuki saattaa kuitenkin tuntua tällä hetkellä tarpeettomalta, koska Windows 10 tukee vain kahdeksaa näytönohjainta. Uskomme kuitenkin, että Microsoft tulee päivittämään tämän asian lähivuosina. ASRock H110 ei ole kaikista järkevin emolevy vasta-alkajalle, mutta ammattimaisempaan käyttöön se on yksi parhaista.

3. Gigabyte GA-H110-D3A

Paras emolevy kuudella näytönohjaimella louhimiseen

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 6 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolven Generation Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Laajennusliitännät: 1 x PCI Express 3.0 x16, 5 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Tukee M.2-muistia

Korkealaatuinen rakenne

Ei tue yhtä montaa näytönohjainta kuin arvostelumme kaksi parasta emolevyä

Gigabyte GA-H110-D3A on yksi markkinoiden parhaista emolevyistä louhimiseen. Se on myös arvostelumme kahta parasta vaihtoehtoa järkevämpi ostos, jos et tarvitse yli kuutta näytönohjainta. Emolevy tukee kuitenkin monen käyttöön riittävän montaa näytönohjainta ja on erittäin laadukkaasti rakennettu, joten se kestää hyvin intensiivistä käyttöä. Se on myös suojattu jännitepiikeiltä, sähkökatkoilta ja ylikuumenemiselta. Kaikki näistä ominaisuuksista ovat tärkeitä järjestelmälle, jonka täytyy pysyä käynnissä ympäri vuorokauden. Monista muista louhintaan tarkoitetuista emolevyistä poiketen Gigabyte GA-H110-D3A:ta voi käyttää muuhunkin kuin louhimiseen, joten löydät sille varmasti käyttöä, vaikka päättäisitkin jossain vaiheessa lopettaa louhimisen.

4. Biostar TB250-BTC Pro

Laadukas emolevy edulliseen hintaan

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 12 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolven Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Laajennusliitännät: 1 x PCI Express 3.0 x16, 11 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Hyvä hinta-laatusuhde

Tukee 12:ta näytönohjainta

Rajoitettu saatavuus

Biostar TB250-BTC Pron hinta-laatusuhde on vertaansa vailla. Louhimiseen tehty emolevy tukee nimittäin jopa 12:ta näytönohjainta edullisesta hinnastaan huolimatta. Vaikka et välttämättä vielä tarvitsisi 12 PCl -paikkaa näytönohjaimille, voi emolevy olla järkevä investointi tulevaisuutta ajatellen. Toimintaa on nimittäin helpompi laajentaa, kun emolevy tukee jo valmiiksi riittävän montaa näytönohjainta. TB250-BTC Pron ainoa suurempi ongelma on sen vaikea saatavauus. Onneksi apunasi on oma hintavertailumme, joka päivittää reaaliajassa tuotteen saatavuuden ja hinnoittelun.

5. MSI Z170A Gaming Pro Carbon

Emolevy pelaamiseen ja louhintaan

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 7 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolven Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Laajennusliitännät: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Tukee seitsemää näytönohjainta

Sopii hyvin myös pelikoneen emolevyksi

Peliominaisuudet ja pelikomponenteille tyypillinen ulkonäkö eivät välttämättä ole kaikkien mieleen

MSI Z170A Gaming Pro Carbon on loistava valinta emolevyksi, jos haluat käyttää sitä myös pelaamiseen. Emolevystä löytyy nimittäin paljon pelaamiseen keskittyneitä ominaisuuksia, joita olet tottunut näkemään lähinnä pelikäytössä. Siinä on muun muassa tyypillisen kahden sijasta neljä DDR4-muistipaikkaa, paljon liitäntöjä ja pelikomponentille tyypillinen ulkoasu. Siinä on kuitenkin myös vakuuttavat louhimisominaisuudet, sillä se esimerkiksi tukee seitsemää näytönohjainta. MSI Z170A Gaming Pro Carbon on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jos etsit monipuolista emolevyä.

6. Asus ROG Strix Z270E

Loistava emolevy louhimiseen

Muototekijä: ATX | Tuettujen näytönohjainten lukumäärä: 7 | Tuetut prosessorit: 7. ja 6. sukupolven Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Laajennusliitännät: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Sopii myös pelaamiseen

Tukee seitsemää näytönohjainta

Kaikki käyttäjät eivät tarvitse peliominaisuuksia

Asus ja heidän ROG-brändinsä (Republic of Gamers) ovat tunnettuja laadukkaista pelaamiseen suunnatuista komponenteistaan ja oheislaitteistaan. Myös ROG Strix Z270E lunastaa nämä odotukset, mutta on lisäksi erinomainen emolevy virtuaalivaluuttojen louhimiseen. MSI:n Z170A Gaming Pro Carbonin tapaan, myös ROG Strix Z270E tukee seitsemää näytönohjainta, mikä on kelvollinen määrä louhintakoneelle. Siinä on myös paljon lisäominaisuuksia, vaikkakin ne ovatkin tarkoitettu lähinnä pelaamiseen. Suosittelemmekin tätä emolevyä erityisesti heille, jotka haluavat myös pelata sillä. Pelkästä louhinnasta kiinnostuneelle peliominaisuudet ovat nimittäin turhia tai jopa häiriöksi.

Parhaat emolevyt täydentävät louhintajärjestelmäsi varmistamalla, että kaikki tärkeimmät komponenttisi toimivat yhteen saumattomasti. Hyvin öljytty koneisto auttaa sinua ansaitsemaan Bitcoineja, Ethereumeja ja muita valitsemiasi kryptovaluuttoja entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Tarvitset louhimiseen myös tehokkaan näytönohjaimen, joten kirjoitimme siitä oman oppaan. Voit lukea tästä listauksemme parhaista näytönohjaimista louhimiseen.