OnePlus 7:ssä ei ole todennäköisesti langatonta latausta

OnePlus 7 julkaistaan vasta kesäkuussa, joten huhujenkin voi odottaa kasvavan lähempänä puhelimen julkaisua. Yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau paljasti kuitenkin CNET:ille, ettei yhtiö näe langattoman latauksen lisäämistä älypuhelimiin kannattavana.

Tämän perusteella OnePlus 7:ssä tuskin nähdään langatonta latausta.

"OnePlussan lataus on yksi maailman parhaista", Lau kertoi MWC 2019:ssä. "Langaton lataus on paljon heikompaa."

Lau on skeptinen langattoman latauksen todellisista hyödyistä kuluttajille ja toteaa, että langattoman lataustelakan kautta lataaminen kestää kauan. OnePlussan mukaan fyysisellä pikalaturilla puhelimen voi ladata 20 minuutissa puolille tehoille ja täyteen alle tunnissa.

OnePlus kehittää parhaillaan keinoja tuoda pikalatausteknologia myös langattomaan lataukseen, mutta yhtiö ei ole löytänyt keinoja, joilla se toimisi ilman merkittävää laitteiden kuumenemista.

Yhtiö on myös oikeassa siinä, että langaton lataus on heikompaa kuin jopa perinteisellä laturilla lataus. Tämä on kuitenkin muuttumassa, sillä esimerkiksi Xiaomi väittää, että Xiaomi Mi 9:ssä on 20 W langaton lataus, joka on noin kaksi tai kolme kertaa nykyistä keskiarvoa korkeampi.

OnePlus esittelee MWC:ssä oman 5G-älypuhelimen prototyyppiä, joka saapuu Eurooppaan vuoden toisella neljänneksellä. Lau kieltäytyi kuitenkin kommentoimasta OnePlus 7:ää ja mahdollisia huhuja, joiden mukaan siinä ei olisi lainkaan näyttölovea ja jonka kamera nousisi mekaanisesti rungon sisältä.