Olympus saattaa julkaista uuden PEN-F-mallin piakkoin

Vuosi 2018 oli verrattain hiljainen Olympuksen osalta, mutta aktiivisuus näyttäisi heräävän alkaneen vuoden 2019 suhteen. Olemme kuulleet jo useita huhuja ja vuotoja, joiden mukaan yhtiön lippulaivamalli päivittyy tänä vuonna OM-D E-M1X:ään, mutta nyt olemme saaneet tietää, että ikääntynyt PEN-F saattaa saada uuden mallin.

PhotoRumors.comin mukaan Olympus on rekisteröinyt uuden PEN-F-kameran ulkomaisissa virastoissa, mikä usein kielii uuden mallin tekevän tuloaan. Muuta tietoa aiheesta ei kuitenkaan ole toistaiseksi.

Uusi PEN-F käy tosin järkeen, sillä nykyinen malli julkaistiin jo tammikuussa 2016, joten päivitykselle olisi tarvetta.

PEN-F on hyvin varusteltu kamera, jossa on 2,36 miljoonan pisteen elektroninen etsin,1,05 miljoonan pisteen 3-tuumainen taitettava kosketusnäyttö sekä 5-akselin kuvanvakaaja. Parempi Micro Four Thirds -sensori olisi silti poikaa, minkä lisäksi kaipaisimme päivitystä ISO-herkkyyteen sekä tuen 4K-videolle.

Myös kohdistusjärjestelmä kaipaa päivittämistä. Nykyinen kontrastipohjainen AF-tarkennus on kyllä toimiva, mutta ei millään tapaa erinomainen.

Mutta kuten sanottua, kyseessä on toistaiseksi vain huhuja, eikä mitään virallista ole saatu speksien suhteen tietää. Uutisoimme lisää, kun tilanne muuttuu.