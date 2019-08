Nintendo Switch Litessä on pienempi akku kuin alkuperäisessä mallissa

Nintendo julkisti vähän aikaa sitten Nintendo Switch -konsolista asteen kompaktimman Switch Lite -mallin. Kyseinen malli toimii ainoastaan käsikonsolina, minkä lisäksi siitä on poistettu joitain ominaisuuksia, jotta siitä on voitu tehdä edullisempi.

Vaikka Switch Litessä on jouduttu tekemään kompromisseja, se parantaa alkuperäistä kuitenkin akkukeston suhteen. Perusmallin 2,5-6,5 tunnin kestosta on päästy 3-7 tunnin kestoon, mikä vaihtelee pelin raskauden mukaan.

Uusi FCC-listaus paljastaa väitteen, ja vaikka Lite-mallissa on parempi akkukesto, siinä on itse asiassa pienempi akku kuin perusmallissa (13,6 Wh vs 16 Wh).

Pienemmästä akusta huolimatta Switch Litessa on monia asioita, joiden vuoksi akku kestää pidempään. Siinä on muun muassa pienempi näyttö (5,5 tuumaa vs 6,2 tuumaa), eikä sen tarvitse antaa virtaa erillisiin Joy-Con-ohjaimiin.

Vergelle Nintendo kertoi aiemmin, että uudessa mallissa on energiatehokkaampi siruratkaisu. Kyseessä on todennäköisesti sama päivitys, jonka Nintendo aikoo tuoda alkuperäisen Switchin paranneltuun malliin.

Vaikka kaikki muu parannellussa Nintendo Switchissä säilyy samana, mukaan lukien 16 Wh akku, Nintendo on luvannut akkukeston paranevan huomattavasti edellisestä mallista. Yhtiön väitteiden mukaan 2,5-6,5 tunnin kesto nousisi uudessa mallissa 4,5-9 tuntiin.

Jumalten konsoleita

Verge huomauttaa myös toisesta havainnosta, joka liittyy Nintendon nimeämiskäytäntöihin Switchin piirisarjojen osalta. Alkuperäisessä Switchissä piirisarjoissa luki ODIN, parannellussa Switchissä niissä lukee MODIN, ja Switch Litessä VALI.

Kuten Verge mainitsee, Vali on yksi Odinin pojista skandinaavisissa mytologioissa. Mahdollisen Nintendo Switch 2:n ympärillä pyörivien huhujen käydessä kuumina, voimme vain odottaa näkevämme Odinin muut lapset, kuten Thorin, yhtiön seuraavassa konsolissa.

Vaikka nimeämispuoli on tällä hetkellä silkkaa spekulaatiota, varsinaiset tiedot Switchin ja Switch Liten akuista ovat FCC-listausten vuoksi varmistettu. Saamme tietää enemmän Switch Litestä, kun se julkaistaan 20. syyskuuta.