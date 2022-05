Netflixin huippusuosittu F1-dokumentti Drive To Survive sai jatkosopimuksen

Netflix on jatkanut sopimustaan Formula 1:n kanssa. Diili tarkoittaa samalla kahta lisätuotantokautta suositulle F1: Drive To Survive -dokumenttisarjalle.

Sarjan neljäs kausi ilmestyi suoratoistopalveluun vasta maaliskuun 11. päivä. Uusi Formula 1 -kausi on vasta alkutekijöissään, joten jatkosopimus viidennestä ja kuudennesta kaudesta julkistettiin varhaisessa vaiheessa.

Jatkosopimuksen yhteydessä paljastettiin, että neljäs kausi on ollut tähän mennessä suosituin. Se on noussut Netflixin 10 katsotuimman ohjelman listalle lähes 60 maassa.

Drive To Survive pureutuu 10 jakson mittaisten tuotantokausien aikana Formula 1 -maailman kulisseihin. Sarjan suosio on pohjautunut paitsi kiihkeään mestaruustaistoon mutta myös erityisiin haastatteluihin, tuomariston kommentteihin sekä muihin kisaviikonlopun ympärillä oleviin tapahtumiin. Lisädraama on poikinut menestystä erityisesti Amerikassa.

Lisäkausien vahvistuminen ei ole menestyksen huomioiden kovinkaan yllättävää. Tekijöillä on kuitenkin katsojaluvuista huolimatta näytön paikka, sillä neljäs kausi sai runsaasti kritiikkiä.

Kriitikot äänessä

Neljäs tuotantokausi keskittyi yksinomaan F1-kauteen 2021. Moottoriurheilun ystäviä hemmoteltiin kiihkeällä mestaruustaistolla, jossa Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin välinen taisto ratkesi vasta kauden päätöskisan vihoviimeisellä kierroksella. Abu Dhabissa nähtiin dramaattisia käänteitä, jotka saivat koko urheilumaailman hämilleen.

Käänteet eivät olleet pelkästään hyvästä. Monet epäilivät tuomariston ratkaisujen johtuneen ennemmin Netflixin dokumenttisarjan kaipaamasta draamasta kuin niinkään urheilullisuudesta. Lisäksi sarjan ulkopuolelle jättäytynyt Verstappen on syyttänyt sarjaa tarkoituksellisesta vastakkainasettelusta.

Uudistuuko Drive to Survive?

Forbes kertoo Formula 1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali vahvistaneen sarjan saavan muutoksia. Uudistuksilla pyritään keskittymään etenkin ylidramaattisuuteen.

Se, onko Verstappen tällä kaudella mukana, jää toistaiseksi nähtäväksi. Hallitsevan maailmanmestarin puuttuminen olisi kuitenkin valtava takaisku.

F1: Drive to Survive on moottoriurheilun kuninkuusluokan hittituote, johon halutaan panostaa. Sarjan menestys on poikinut myös kilpailijoita. Tarjolla on useita F1-dokumentteja, minkä lisäksi Netflixin The Last Dance pureutuu koripalloilun saloihin. Muut yrittäjät eivät ole kuitenkaan päässeet lähellekään samaa suosiota kuin Drive to Survive.

Tekijät joutuvatkin miettimään uutta lähestymiskulmaa harkiten. Neljäs kausi pyrkii taatusti tarjoamaan dramaattisia käänteitä, mutta yhteistyökumppanin ja tallien ärsyttäminen tuskin tulee enää kysymykseen.