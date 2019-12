Netflix saa entistä persoonallisemmat profiili-ikonit

Oletko kyllästynyt Netflixin mielikuvituksettomiin profiili-ikoneihin? Siinä tapauksessa meillä on sinulle hyviä uutisia: Netflix ilmoitti lisäävänsä palveluun yli 100 uutta profiilikuvaa lähiviikkojen aikana.

Uudeksi kuvakseen voi tulevaisuudessa valita striimauspalvelun suosituimpien sarjojen hahmoja. Mukana ovat ainakin Sillä Silmällä, Bojack Horseman, Kimmy Schmidt, Stranger Things ja Orange is the New Black.

Netflix aikoo toki säilyttää myös nykyiset profiilikuvat, mutta nekin saavat pienen kasvojenkohotuksen sopiakseen paremmin striimauspalveluun uuteen moderniin ulkoasuun.