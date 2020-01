Netflix julkaisi virallisen varoituksen koomisesta Bird Box -haasteesta

Netflix julkaisi Twitterissä "virallisen varoituksen", jossa se kieltää ihmisiä kokeilemasta niin sanottua Bird Box -haastetta. Taustalla on ilmeisesti huoli mahdollisista oikeustoimista yhtiötä kohtaan.

Jos et ole koskaan kuullutkaan Bird Box -haasteesta, et ole ainoa. Kyseessä on uusin internetvillitys, joka on saanut inspiraationsa Sandra Bullockin tähdittämästä Netflix-alkuperäiselokuvasta, Bird Boxista. Haasteen ajatuksena on ottaa kuvia ja videoita kavereista, jotka kulkevat silmät sidottuina mitä erikoisimmissa paikoissa.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.January 2, 2019